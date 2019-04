Marie Brizard Wine & Spirits : MBWS concerné par l'enquête de l'Autorité de la concurrence

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans un communiqué publié ce matin, Marie Brizard Wine & Spirits confirme être concerné par les opérations de visite et saisie inopinées réalisées par l'Autorité de la concurrence dans le secteur des vins et spiritueux. Dans ce contexte, le groupe assure avoir fourni toutes les informations à sa disposition et se tient à la disposition des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence pour apporter toutes les informations additionnelles qui lui seraient demandées. MBWS rappelle son attachement au strict respect des réglementations qui lui sont applicables.