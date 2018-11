Marie Brizard Wine & Spirits : MBWS monte après son chiffre d'affaires

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) progresse de plus de 4% à 4,3 euros après la publication d'un chiffre d'affaires du troisième trimestre en amélioration par rapport aux deux trimestres précédents. Le groupe de vins et spiritueux a par ailleurs confirmé l'ensemble des anticipations d'Ebitda pour 2017, le premier semestre 2018 et l'ensemble de l'exercice 2018. A ce sujet, la société a précisé que ses comptes 2017 et du premier semestre 218 seraient publiés vers la mi-décembre 2018 en vue d'une assemblée générale d'approbation des comptes devant se tenir au plus tard le 31 janvier 2019.Enfin, MBWS a indiqué que les discussions avec ses partenaires bancaires n'étaient pas finalisées.Néanmoins, compte tenu de sa situation financière, le groupe a obtenu, sous certaines conditions, le maintien temporaire du prêt d'un montant global en principal de 7,5 millions d'euros souscrit auprès de ses partenaires bancaires, dont l'échéance était initialement fixée au 31 octobre 2018.Au troisième trimestre 2018, MBWS un réalisé un chiffre d'affaires de 99,6 millions d'euros, en baisse de 4,6%. En organique, le repli atteint 4,2%.En France, le chiffre d'affaires s'élève à 22,6 millions, en retrait de 10,9%, poursuivant ainsi la tendance observée depuis le début de l'année en cours. Le marché français souffre des spiritueux souffre de la désaffection des consommateurs pour la vodka, le scotch whisky et les boissons aromatisées à base de vin. MBWS a, de plus, été pénalisé par le manque de quantités disponibles de rosé sur le millésime 2017.Comme prévu, Andrew Highcock a pris ses fonctions de directeur général de Marie Brizard Wine & Spirits le 29 octobre 2018. Il va consacrer les prochaines semaines à rencontrer les équipes et les principaux clients dans l'ensemble des pays d'implantation du groupe.