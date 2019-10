Marie Brizard Wine & Spirits : MBWS touche un nouveau plus bas à cause de Pologne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Marie Brizard Wine & Spirits chute de 7,8% à 1,8 euro après avoir atteint un peu plus tôt dans la journée son plus bas niveau historique de 1,71 euro. Le groupe de spiritueux en plein redressement sous la férule de son nouvel lactionnaire de référence, Cofepp, a lancé ce matin un avertissement sur ses résultats. Il a prévenu que son Ebitda annuel 2019 devrait s'établir dans une fourchette comprise entre -20 millions d'euros et -25 millions d'euros. Il précise que le marché de la vodka en Pologne reste sous pression, affectant fortement la marge brute de sa filiale dans ce pays.Dans ce contexte, Marie Brizard Wine & Spirits envisage toutes mesures nécessaires afin d'assurer le redressement des performances de ses activités.A l'aune des résultats semestriels dévoilés le mois dernier, l'ampleur de la perte d'Ebitda attendue peut surprendre.Sur les six premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires a reculé de 1,9% tandis que la perte sur Ebitda est ressortie à 7,7 millions, contre une perte de 27,5 millions un an plus tôt.Contrairement aux prévisions du groupe, la situation en Pologne reste donc problématique. Le marché de la vodka est en effet victime d'une terrible guerre des prix qui pèse sur les marges. Dans ce cadre, MBWS a initié une stratégie axée sur la valeur, la réduction des coûts et la diversification de sa base de distributeurs pour sortir de l'ornière dans ce pays qui représente moins de 8% des ventes mais coute cher. En 2018, le groupe révélait que la zone CEE avait accusé une perte sur Ebitda de 14,5 millions essentiellement imputable à la Pologne.