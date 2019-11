Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

MBWS a réalisé jeudi soir son point d’activité au titre du troisième trimestre 2019. Ainsi, le groupe de vins et spiritueux a réalisé un chiffre d’affaires de 98,9 millions d’euros sur la période, soit une baisse de 0,6 % sur un an à taux de change et à périmètre constants. Globalement, le groupe évoque un « trimestre contrasté selon les clusters, en ligne avec les attentes ». Sur les neuf premiers mois de 2019, les ventes ressortent à 284,7 millions d’euros, en baisse de 1,5 % à taux de change et à périmètre constants.Comme indiqué le 15 octobre dernier, MBWS estime que son Ebitda annuel 2019 devrait s'établir dans une fourchette comprise entre -20 millions et -25 millions d'euros.