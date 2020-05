Marie Brizard Wine & Spirits: RESULTATS ANNUELS 2019 0 27/05/2020 | 19:30 Envoyer par e-mail :

Paris, le 27 mai 2020 Résultats annuels 2019 § EBITDA1 2019 : -12,1M€ en amélioration de 15,1 M€ par rapport à 2018 retraité

EBITDA 2019 de -17,3M€ avant impacts IFRS 16 et IFRS 5, en amélioration de +10,7M€

- Progression de la profitabilité du cluster WEMEA soutenue par une stratégie de baisse des

volumes non rentables en France et de nouveaux partenariats de distribution

- Difficultés persistantes en Pologne (Cluster CEE) dans un marché toujours très concurrentiel Résultat net part du Groupe 2019 : - 65,9 M€

Mesures d’adaptation et contrôle stricts des coûts face à la crise Covid-19

Suspension des perspectives liée à un contexte macro-économique incertain Tous les pourcentages de croissance mentionnés dans ce communiqué font référence à une croissance organique et ne tiennent pas compte des effets de change, sauf mention contraire. Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui ses résultats consolidés de l’exercice 2019, arrêtés par le conseil d’administration du Groupe qui s’est tenu le 26 mai 2020. Les procédures d’audit ont été effectuées. Andrew Highcock, Directeur Général de Marie Brizard Wine & Spirits, commente ces résultats : « L’amélioration de l’EBITDA 2019 démontre la pertinence des choix et de l’exécution de notre plan stratégique de transformation visant un retour à la profitabilité. Des avancées significatives prennent leur plein effet en 2020 : la mise en place d’accords de distribution en Espagne, aux États-Unis ainsi qu’en France avec le redéploiement d’une partie de la force de vente itinérante, l’adoption d’une politique commerciale privilégiant les volumes rentables. Notre objectif est également la baisse de notre base de coûts en concentrant nos efforts sur les actifs créateurs de valeur, où notre différenciation et notre innovation sont payantes. Dans ce contexte inédit de crise Covid-19, la maitrise des coûts reste notre priorité et nous prenons toutes les mesures nécessaires pour limiter l’impact de cette pandémie. L’accord de financement intermédiaire qui vient d’être signé avec COFEPP nous permet de sécuriser notre liquidité à court terme dans cette période critique. Néanmoins, l’étendue des effets de cette crise sanitaire en 2020 est encore incertaine et nous oblige à rester prudent à ce stade sur les perspectives. Nos équipes restent pleinement engagées et concentrées sur la réussite de notre Groupe. » Compte de résultat simplifié de l’exercice 2019 En M€, sauf BPA 2018

excl. IFRS5 2019

excl.

IFRS 16 et IFRS 5 Croiss. Organique excl. chge 2018

incl.

IFRS 5 2019

incl. IFRS16 et IFRS5



Var°

incl. IFRS

M€ sauf % Chiffre d’affaires net (hors droits d’accises) 388,9 365,0 280,8 275,5 -1,9% EBITDA -28,0 -17,3 +38,2% -27,2 -12,1 +15,1 Résultat opérationnel courant -37,9 -31,1 -35,9 -28,4 + 7,5 Résultat net part du Groupe -61,9 -66,5 -61,9 -65,9 Résultat net des activités poursuivies -61,9 -66,5 -58,9 -58,6 Bénéfice par action -2,12 -2,12 -1,60 DETAIL PAR CLUSTER CHIFFRE D’AFFAIRES en M € 2018 Croissance

organique Effet Change Act . Aband.

IFRS 5 2019 Croissance

organique (hors effet de change) Variation

(incl. effet de change) Act.

Aband.

IFRS 5 ACTIVITES MARQUES 195,7 1,4 0,4 -3,3 194,2 0,7% -0,7%



-1,7% WEMEA 118,4 -11,4 0,0 0,0 106,9 -9,6% -9,6% CEE 57,2 12,2 -0,4 -3,3 65,9 21,4% 20,9% -5,8% Amériques 17,0 1,1 0,8 0,0 18,9 6,6% 11,2% Asie Pacifique 3,1 -0,5 0,0 0,0 2,5 -17,4% -17,4%



Autres Activités 193,3 -25,1 -0,7 -86,2 81,2 -13,0% -13,3%



-44,6% TOTAL MBWS 388,9 -23,7 -0,3 -89,5 275,5 -6,1% -6,1% -23,0% TOTAL MBWS (retraité IFRS5) 280,8 -3,0 0,4 -2,6 275,5 -1,1% -0,9% -0,9% Le chiffre d’affaires de l’exercice 2019 a été en retrait de -1,9% par rapport à l’année 2018 retraitée. L’activité Marques a généré un chiffre d’affaires de 194,2 M€ en 2019, en croissance organique de 0,7% par rapport à 2018, sous l’effet des évolutions stratégiques et d’une politique commerciale volontariste favorisant la création de valeur au volume. Cette hausse est attribuable aux régions Amériques et Europe Centrale. En conséquence, le taux de marge brute a ainsi atteint 35% contre 33,8% en 2018, soit une progression de 1,2 points par rapport à l’exercice 2018. L’EBITDA 2019 a atteint -12,1 millions d’euros en 2019, représentant une amélioration de 15,1 millions d’euros par rapport à 2018, dont +5,2millions d’euros liés à la 1ère application de la norme comptable IFRS 16 au 1er janvier 2019 et de la norme IFRS 5. Cette progression résulte notamment de l’amélioration de la marge brute et de la baisse de près de 20% des charges externes sur l’exercice, et notamment des dépenses de marketing. EBITDA 2019 EBITDA



31.12.2018



Croissance Organique



Effet Change



31.12.2019

excl. IFRS16



Croissance Organique (excl. FX impact)



Croissance organique (incl. FX)



IFRS 16 + IFRS 5



31.12.2019

incl. IFRS 16 + IFRS 5 (en M€ ) ACTIVITES MARQUES -13,9 9,8 0,0 -4,0 71,0% 71,1% 1,9 -2,1 WEMEA 3,9 2,5 0,0 6,5 63,8% 63,8% 0,7 7,2 CEE -14,5 7,1 0,1 -7,4 48,7% 49,3% 0,9 -6,5 Amériques -2,4 0,1 -0,1 -2,4 4,7% 1,9% 0,2 -2,1 Asie-Pacifique -0,8 0,1 0,0 -0,7 16,4% 13,9% 0,0 -0,7 HOLDING -10,8 -0,2 -10,9 -1,5% -1,5% 1,7 -9,2 TOTAL ACTIVITES MARQUES -24,6 9,7 0,0 -14,9 39,3% 39,4% 3,6 -11,3 AUTRES ACTIVITES -3,4 1,0 0,0 -2,3 30,0% 30,4% 1,6 -0,7 TOTAL MBWS -28,0 10,7 0,0 -17,3 38,2% 38,3% 5,2 -12,1 En 2019, l’EBITDA des Activités Marques hors coût de la holding s’est élevé à -4,0 millions d’euros hors IFRS16 et IFRS5 (-2,1 millions d’euros après IFRS 16 et IFRS 5), traduisant une amélioration de 9,9 millions d’euros par rapport à l’Ebitda de l’exercice 2018. Ce redressement marqué reflète les politiques commerciales adoptées dans le cadre du plan stratégique permettant une meilleure protection de la marge brute de ces activités. Le cluster WEMEA a bénéficié de la baisse des volumes sélective adoptée sur le marché français et des synergies de distribution mises en œuvre en Espagne et en Scandinavie. Cette stratégie a eu un impact favorable sur la profitabilité de la zone, l’EBITDA hors IFRS 16 ayant atteint 6,5 millions d’euros en 2019 (+7,2 millions d’euros après IFRS16), en progression de 63,8% par rapport à l’exercice précédent. Dans le cluster CEE, le chiffre d’affaires a connu une croissance de +21,4% en 2019 profitant tout particulièrement en Pologne de l’effet d’aubaine au 4ème trimestre en amont du changement de taxation (hausse de 10% des droits d’accises appliquée au 1er janvier 2020). Cependant, dans un marché de la Vodka toujours très concurrentiel, en dépit d’une politique volontariste de meilleure maîtrise des budgets commerciaux et d’un recentrage du portefeuille sur les gammes rentables en Lituanie, l’EBITDA du cluster fin 2019, en amélioration de 7,1 millions d’euros par rapport à 2018, reste négatif à

-7,4 millions d’euros avant IFRS 16 (-6,5 millions d’euros après IFRS 16). Dans le cluster Amériques, la progression du chiffre d’affaires (+ 6,6%) tant au Brésil que sur le marché américain a permis d’absorber le coût de l’assainissement des stocks et la réorganisation aux États-Unis, suite à la mise en place du partenariat avec Sazerac. L’EBITDA du cluster reste ainsi stable à -2,4 millions d’euros en 2019 (-2,1 millions d’euros après IFRS 16). La baisse de l’EBITDA du cluster Asie-Pacifique a été contenue à -0,1 million d’euros, s’élevant à -0,7 million d’euros fin 2019. Les ventes des Autres Activités (Marques de Distributeurs – MDD, notamment) sont en retrait de 5,3% sur l’exercice 2019, le Groupe ayant privilégié la profitabilité aux volumes dans un contexte difficile en France. L’EBITDA négatif s’améliore d’1 million d’euros, à -2,3 millions d’euros. Le coût de la Holding est resté relativement stable par rapport à 2018. Après prise en compte des autres charges non opérationnelles nettes liées à la restructuration financière du Groupe (à hauteur de -23,2 millions d’euros) et du résultat financier de -6,6 millions d’euros correspondant principalement au coût de l’endettement financier, le résultat net part du Groupe s’est élevé à -65,9 millions d’euros pour l’exercice 2019. Bilan au 31 décembre 2019 Au 31décembre 2019, compte tenu des résultats de la période, les capitaux propres du Groupe s’élevaient à 93,7 millions d’euros contre 103,3 millions d’euros fin 2018. L’endettement financier net s’élève à 46,7 millions d’euros à fin décembre 2019, en baisse de 22,3 millions d’euros par rapport à 2018. A fin décembre 2019, la dette financière brute était principalement constituée du prêt senior tiré à hauteur de 45 millions d’euros. Conformément aux accords annoncés le 20 décembre 2019, ce prêt a été cédé par les banques à la COFEPP, avec une cession effective des créances intervenue en Janvier 2020. Les rapports de certification des comptes consolidés et annuels sont en cours d’émission et contiendront un paragraphe pour attirer l’attention du lecteur sur l’incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d’exploitation mentionnée dans l’annexe des comptes ainsi qu’une observation sur la première application d’IFRS 16 relative aux contrats de locations et à l’interprétation IFRIC 23 sur les incertitudes relatives aux traitements fiscaux. Covid-19 - Perspectives La stratégie du Groupe reste plus que jamais tournée sur la mise en œuvre de la validation des orientations, définies en mars 2019, à l’aune de leur contribution à l’amélioration de la rentabilité opérationnelle. Des avancées notables dans l’exécution du plan stratégique du Groupe ont été annoncées en 2019 et début 2020, comprenant de nouveaux accords de distribution avec des partenaires en Espagne aux États-Unis, les cessions de Porto Pitters et de Sobieski Trade ainsi que le redéploiement d’une partie de la force de vente itinérante en France. Depuis le mois de mars 2020, la lutte mondiale contre la Covid-19 a imposé des restrictions qui impactent actuellement les activités de Marie Brizard Wine & Spirits sur certains de ses marchés. Avec le prolongement des mesures de confinement, ces effets marqués devraient perdurer au moins sur le deuxième trimestre 2020. Même si l’évaluation de l’impact Covid sur l’exercice 2020 est trop prématurée, tant les résultats commerciaux à fin du 1er Trimestre 2020 (tels que publiés dans le communiqué du 29 avril dernier) que ceux à fin avril, avec un chiffre d’affaires net Groupe à 85,9 millions d’euros (soit -3% par rapport à 2019 à périmètre et taux de change constant), conforme à nos estimations, en partie grâce à l’activité vrac, démontrent à date une capacité de résistance de l’activité de Marie Brizard Wine & Spirits. Beaucoup d’efforts sont réalisés pour assurer la continuité d’activité tout en garantissant la santé des collaborateurs. Depuis le début de la crise et des mesures de confinement, les parties prenantes du Groupe se réunissent 3 fois par semaine afin de dresser un bilan de l’activité dans chacune des entités composant le Groupe, s’assurer de la mise en œuvre des bonnes pratiques et en assurer le suivi, et mettre en place toute mesure qu’impose la situation. Dans ce contexte, le management prend notamment les initiatives nécessaires pour limiter les effets de la pandémie sur sa trésorerie et permettre ainsi que ses ressources soient affectées aux besoins prioritaires du Groupe, dans le cadre d’une revue hebdomadaire. En complément des mesures prises dans le cadre du plan stratégique, il s’attache à réaliser des économies sur les coûts fixes et les frais généraux lesquels sont revus et adaptés en fonction des impacts anticipés sur l’activité. Un contrôle strict du besoin en fonds de roulement est également opéré. Il met également en œuvre toutes les démarches nécessaires pour bénéficier des mesures gouvernementales mises en place en Europe, visant à permettre aux entreprises d’ajuster leurs coûts de personnel à un niveau d’activité dégradé pendant la crise, tout en protégeant l’emploi. Même si les premiers résultats de l’exécution du plan stratégique sont encourageants, l’incertitude et la durée de la pandémie globale Covid-19 ne permettent pas à date à Marie Brizard Wine & Spirits d’évaluer précisément l’impact de la crise Covid-19 sur son activité prévisionnelle 2020. En conséquence, le Groupe ne peut confirmer à ce stade l’objectif d’EBITDA à l’horizon 2022 précédemment annoncé. Évènements post-clôture Accord de cession à COFEPP de l’ensemble des créances des prêteurs bancaires de MBWS

Conformément à cet accord, COFEPP a signé un accord tripartite le 17 janvier 2020 entre MBWS, COFEPP et les prêteurs bancaires de MBWS afin de racheter les créances issues du contrat de crédit de 45 M€ conclu le 26 juillet 2017 et des découverts tirés. La cession effective desdites créances est intervenue fin janvier 2020. Dans ce cadre, COFEPP a confirmé accorder concomitamment à MBWS un moratoire à l’exigibilité de l’ensemble des créances bancaires rachetées ayant vocation à être capitalisées dans le cadre de l’augmentation de capital envisagée. Ce moratoire a été renouvelé le 20 mai 2020 à échéance du 26 janvier 2021, afin de tenir compte du décalage de mise en œuvre éventuelle de l'augmentation de capital envisagée. Mise en place d’une Avance 1Bis en Mai 2020 Conformément à l’accord signé en date du 20 décembre 2019 (l’« Accord Initial»), COFEPP a conclu avec MBWS et MBWS France une première avance en compte courant d’un montant de 15 millions d’euros qui a été mise en place au cours du premier trimestre 2020 (cf. communiqué du 17 janvier 2020). Pour mémoire, l’Accord Initial prévoyait également une seconde avance en compte courant d’un montant de 17 millions d’euros, qui devait être mise à disposition de MBWS au cours du premier trimestre 2020 (l’«Avance n°2»), sous certaines conditions. Les conditions suspensives de l’Avance n°2 n’étant pas encore levées à ce jour, et la réalisation en particulier de la condition de modification du contrat de fourniture vrac de Scotch Whisky demeurant incertaine, il a été décidé de modifier l’Accord Initial en vue de sécuriser les besoins immédiats de trésorerie du Groupe, par un nouvel accord conclu le 13 mai 2020 (cf. communiqué du 13 mai dernier). Dans le cadre de cet accord modifié, COFEPP a mis à disposition le 25 mai 2020 une avance en compte courant d’un montant de 6 millions d’euros (rémunérée au taux annuel capitalisé EURIBOR 3 mois avec un floor à zéro + 425 bps) au bénéfice de MBWS. Il est également prévu une avance en compte courant complémentaire pour un montant maximum de 4 millions d’euros, permettant de faire face aux besoins de trésorerie du Groupe MBWS jusqu’au 15 juillet 2020, sous réserve d’acceptation de la COFEPP et sur justificatif des besoins de trésorerie concernés. Le montant de ces avances s’imputera sur le montant initialement prévu de l’Avance n°2, dans l’hypothèse où les conditions de mise en place de cette dernière seraient levées. Les comptes annuels et consolidés 2019 du Groupe ont été établis en application du principe de continuité d'exploitation, compte tenu de la situation connue à date d’arrêté des comptes tenant compte notamment des derniers événements post-clôture tels que décrits ci-dessus, des dernières estimations des besoins de trésorerie effectuée dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19 et en partant de l'hypothèse que les conditions suspensives à l’Avance N°2 d’un montant de 17 millions d’euros seraient levées dans les prochains mois, permettant ainsi la recapitalisation du Groupe.

Si les hypothèses décrites ci-dessus ne devaient pas se réaliser, le Groupe pourrait ne pas être en mesure de réaliser ses actifs et de régler ses dettes dans le cadre normal de son activité et l’évaluation et la classification des actifs et passifs pourraient en être impactées de manière significative. Calendrier financier Mise à disposition du document d’enregistrement universel, incluant le rapport financier annuel :

2 juin 2020



2 juin 2020 Assemblée générale des actionnaires le 31 juillet 2020, en présence des membres du conseil d’administration et des actionnaires A propos de Marie Brizard Wine & Spirits Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. De la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755 au lancement de Fruits and Wine en 2010, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines.

L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Krupnik, Fruits and Wine, Marie Brizard et Cognac Gautier.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150. Contact

Image Sept

Claire Doligez - Flore Larger

cdoligez@image7.fr /flarger@image7.fr

Tél : +33 1 53 70 74 70

ANNEXE Etats financiers consolidés 2019 Compte de résultat (en milliers d'euros) 31.12.2019 31.12.2018 Retraité (1) Chiffre d'affaires 483 485 472 855 Droits d'accises (207 999) (192 102) Chiffre d'affaires net de droits 275 486 280 753 Achats consommés (179 178) (185 929) Charges externes (44 852) (55 517) Charges de personnel (56 450) (59 556) Impôts et taxes (3 957) (4 837) Dotations aux amortissements (21 389) (9 704) Autres produits d'exploitation 10 135 10 805 Autres charges d'exploitation (8 161) (11 882) Résultat opérationnel courant (28 366) (35 867) Autres produits opérationnels non courants 3 307 1 196 Autres charges opérationnelles non courants (26 461) (12 860) Résultat opérationnel (51 520) (47 531) Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 26 42 Coût de l'endettement financier brut (6 127) (5 834) Coût de l'endettement financier net (6 101) (5 792) Autres produits financiers 3 388 7 448 Autres charges financières (3 881) (7 567) Résultat financier (6 594) (5 911) Résultat avant impôt (58 114) (53 442) Impôt sur les résultats (512) (5 560) Résultat net des activités poursuivies (58 626) (59 002) Résultat net des activités abandonnées ou cédées (1) (7 295) (2 997) RESULTAT NET (65 921) (61 999) Part du groupe (65 926) (61 904) dont résultat net des activités poursuivies (58 631) (58 907) dont résultat net des activités cédées ou en cours de cession (1) (7 295) (2 997) Participations ne donnant pas le contrôle 5 (95) dont résultat net des activités poursuivies 5 (95) dont résultat net des activités cédées ou en cours de cession Résultat net des activités poursuivies part du groupe par action (en €) -1,42€ -2,23 € Résultat net des activités poursuivies part du groupe par action dilué (en €) -1,42 € -2,23 € Résultat net part du groupe par action (en €) -1,60 € -2,12 € Résultat net part du groupe par action dilué (en €) -1,60€ -2,12 € Nombre moyen pondéré de titres en circulation 41 249 151 27 751 313 Nombre moyen pondéré et dilué de titres en circulation 41 249 151 28 224 513 (1) Les états financiers (compte de résultat) au 31 décembre 2018 ont été retraités des effets de l'application de la norme IFRS 5 – Activités abandonnées.



Bilan Actif (en milliers d'euros) 31.12.2019 31.12.2018 (2) Actifs non courants Goodwill 15 039 15 036 Immobilisations incorporelles 88 031 88 622 Immobilisations corporelles 56 180 69 451 Actifs financiers 2 387 2 298 Instruments dérivés non courants 58 Actifs d'impôts différés 1 328 4 315 Total actifs non courants 162 965 179 780 Actifs courants Stocks et en-cours 53 991 64 558 Créances clients 46 669 61 905 Créances d'impôt 1 735 1 987 Autres actifs courants 32 686 29 782 Instruments dérivés courants 157 94 Trésorerie et équivalents de trésorerie 26 193 21 832 Total actifs courants 161 431 180 158 Actifs destinés à être cédés 138 TOTAL ACTIF 324 396 360 076 Passif (en milliers d'euros) 31.12.2019 31.12.2018 (2) Capitaux propres Capital 89 396 56 677 Primes 66 710 175 712 Réserves consolidées et autres réserves 25 568 (48 636) Réserves de conversion (22 234) (20 102) Résultat consolidé (65 926) (61 905) Capitaux propres (part du groupe) 93 514 101 746 Participations ne donnant pas le contrôle 223 1 601 Total capitaux propres 93 737 103 347 Passifs non courants Avantages au personnel 5 533 5 776 Provisions non courantes 3 238 705 Emprunts à long terme - part à plus d'un an 9 689 11 812 Autres passifs non courants 1 855 1 889 Instruments dérivés non courants 201 Passifs d'impôts différés 16 424 19 652 Total passifs non courants 36 739 40 036 Passifs courants Provisions courantes 10 178 4 053 Emprunts à long terme - part à moins d'un an 50 933 48 897 Emprunts à court terme 12 292 30 115 Fournisseurs et autres créditeurs rattachés 63 719 67 888 Dettes d'impôt 481 811 Autres passifs courants 56 315 64 348 Instruments dérivés courants 2 580 Total passifs courants 193 920 216 692 Passifs destinés à être cédés TOTAL PASSIF 324 396 360 076 Tableau des flux de trésorerie (en milliers d'euros) 31.12.2019 31.12.2018 (2) Résultat net total consolidé (65 921) (61 999) Eliminations : Amortissements et provisions 31 407 8 515 Profits / pertes de réévaluation (juste valeur) 279 (90) Résultats de cession et résultats de dilution 8 550 (44) Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt (25 685) (53 618) Charge (produit) d'impôt 512 5 826 Coût de l'endettement financier net 6 101 6 078 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (19 072) (41 713) Incidence de la variation en besoin en fonds de roulement 1 (stocks-clients-fournisseurs) 19 922 3 337 Incidence de la variation en besoin en fonds de roulement 2 (autres postes) (17 524) (20 176) Impôts versés (301) 1 179 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (16 975) (57 372) Acquisition d'intérêts minoritaires (1 102) Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (9 056) (22 488) Acquisition d'actifs financiers 187 Augmentation des prêts et avances consentis (117) (312) Diminution des prêts et avances consentis 435 16 659 Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 2 429 5 040 Incidence de variation de périmètre (238) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (7 462) (1 101) Augmentation de capital 58 576 51 Acquisition d'actions propres 13 (306) Emission d'emprunts 235 11 885 Remboursement d'emprunts (5 356) (6 216) Intérêts financiers nets versés (6 877) (6 667) Variation nette des financements court terme (17 933) 22 080 Flux de trésorerie liés aux activités de financement 28 658 20 826 Incidence de la variation des taux de change 140 (252) Flux de trésorerie générés par les activités cédées et produit de cession Variation de la trésorerie 4 361 (37 899) Trésorerie d'ouverture 21 832 59 731 Trésorerie de clôture 26 193 21 832 Variation de la trésorerie 4 361 (37 899) (2) Le groupe ayant choisi d’appliquer la méthode rétrospective simplifiée, les états financiers au 31 décembre 2018 n'ont pas été retraités des effets de l'application de la norme IFRS16.



1 EBITDA = EBIT – provisions pour actifs circulants – amortissements – engagements retraite.

