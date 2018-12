Marie Brizard Wine & Spirits : Résultats annuels 2017 et semestriels 2018 0 24/12/2018 | 07:31 Envoyer par e-mail :

EBITDA 2017 et du 1er semestre 2018 en ligne avec les anticipations du Groupe Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS) annonce aujourd'hui ses résultats consolidés pour l'exercice 2017 et le 1er semestre 2018. RESULTATS 2017 CONSOLIDES Compte de résultat simplifié annuel 2017 en M€, IFRS 15 31 Décembre 2017 31 Décembre 2016 Chiffre d'affaires net 423,3 431,3 Marge brute 134,2 159,8 Taux de marge brute 31,8% 37,1% EBITDA -11,9 17,1 Résultat opérationnel -72,7 15,4 Résultat Net Part du Groupe -67,3 6,8 Le chiffre d'affaires de l'exercice 2017 s'est élevé à 423,3 M€, en repli de 1,8% par rapport à l'année 2016. Retraité des contrats arrêtés en 2017 et des effets périmètre, le chiffre d'affaires a enregistré une baisse de 0,9% par rapport à 2016. Le taux de marge brute a atteint 31,8% en 2017, en retrait par rapport à son niveau de 2016 (37,1%). Cette évolution est essentiellement liée à la plus forte pondération des Autres Activités, structurellement moins génératrices de marge brute que les Activités Marques. En effet, les Autres Activités ont représenté 43 % du chiffre d'affaires en 2017, contre 38% en 2016. L'EBITDA 2017 s'est ainsi élevé à -11,9 M€, dans la fourchette indicative annoncée par le Groupe. Dans le cadre des procédures d'arrêté des comptes annuels, le Groupe a réalisé des tests de dépréciation de ses actifs. Compte tenu de la situation actuelle du Groupe sur ses marchés d'implantation, des pertes de valeur d'un montant de 57,7 M€ ont été enregistrées. Ces dernières portent notamment sur les marques pour 26,2 M€, les goodwill pour 13,6 M€ et les actifs corporels pour 17,3M€. Dans le même temps, la cession du site de Fondaudèges à Bordeaux, réalisée au cours du 1er semestre 2017, a permis de réaliser une plus-value de cessions de 11,1 M€, comptabilisée en produits opérationnels non courants. En conséquence, le résultat opérationnel s'est élevé à -72,7 M€. Le résultat Net Part du Groupe s'est élevé à -67,3 M€ en 2017, il inclut un résultat financier de 5,3 M€ lié essentiellement à la reprise de provision d'un montant de 11,3 M€ sur la créance que le Groupe détenait à Trinidad et Tobago.

Analyse de l'EBIDA 2017 par cluster en M€, IFRS 15 2016 Variation organique Effet change 2017 Activités Marques - Europe de l'ouest, M. Orient, Afrique 11,6 -2,4 9,2 - Europe Centrale et de l'Est 9,6 -16,9 -0,3 -7,6 - Amériques 5,4 -1,6 -0,1 3,7 - Asie Pacifique -0,6 - - -0,6 Sous-total Activités Marques (hors holding) 26,1 -20,9 -0,4 4,8 - Holding -10,9 -2,2 -13,1 Total Activités Marques 15,2 -23,1 -0,4 -8,4 Autres Activités 1,9 -5,4 -0,1 -3,6 TOTAL MBWS 17,1 -28,5 -0,5 -11,9 Europe de l'ouest, Moyen-Orient et Afrique Le cluster Europe de l'Ouest, Moyen-Orient et Afrique (WEMEA) a généré un chiffre d'affaires de 133,3 M€ en 2017, en repli de -3,0% par rapport à l'exercice 2016. La France a représenté 82% de l'activité du cluster, soit un chiffre d'affaires annuel de 109,4 M€, en repli de -2,4%. La baisse des ventes enregistrée en 2017 est due essentiellement à un effet météo défavorable sur les ventes de Fruits and Wine et les vins à marques. Le cluster WEMEA a réalisé un EBITDA de 9,2 M€ en 2017, en retrait de -20,5% par rapport à l'exercice précédent. Europe Centrale et de l'Est (CEE) Le cluster Europe Centrale et Europe de l'Est (CEE) a généré un chiffre d'affaires de 76,0 M€ en 2017, en retrait de -19,8% par rapport à l'exercice précédent. La Pologne représente 57% de l'activité du cluster, avec un chiffre d'affaires annuel de 43,4 M€, en retrait de -33,9%. Ce recul est lié à la reconfiguration des réseaux de distribution du Groupe et à la forte pression concurrentielle dans le pays. En conséquence, l'EBITDA 2017 du cluster CEE s'est élevé à -7,6 M€, contre 9,6 M€ en 2016. Cette évolution est la conséquence de la baisse des volumes, de l'augmentation des dépenses promotionnelles au 4ème trimestre 2017 en Pologne cumulées à la moindre absorption des frais fixes de la filiale. Amériques Le chiffre d'affaires 2017 du cluster Amériques s'est élevé à 25,6M€, en repli de -8,3% par rapport à l'exercice 2016. L'activité a été impactée par la mise en place des nouveaux contrats de distribution du Groupe aux Etats-Unis. L'EBITDA 2017 du cluster Amériques s'est élevé à 3,7 M€. Asie Pacifique Le cluster Asie Pacifique a généré un chiffre d'affaires de 4,4M€ en 2017, en progression de 16,9% par rapport à l'exercice précédent. L'EBITDA 2017 du cluster Asie Pacifique est stable à -0,6 M€, le Groupe ayant décidé de poursuivre ses investissements dans ce cluster en renforçant ses équipes localement.

Autres Activités Les Autres Activités du Groupe ont réalisé un chiffre d'affaires 2017 de 184,0 M€, en croissance de +11,0% par rapport à 2016. L'EBITDA 2017 des Autres Activités a atteint -3,6 M€, impacté par la contraction du taux de marge brute de Sobieski Trade, liée à la forte pression concurrentielle sur le marché polonais. Eléments du bilan et trésorerie Au 31 décembre 2017, les capitaux propres du Groupe s'élevaient à 163,9 M€, contre 238,5 M€ au 31 décembre 2016, en raison du niveau du résultat net du Groupe en 2017. Au 31 décembre 2017, la dette financière brute du Groupe s'élevait à 63,3 M€, en augmentation de 11,2 M€ par rapport au 31 décembre 2016, sous l'effet des plans d'investissement du Groupe. Enfin au 31 décembre 2017, la dette nette du Groupe s'élevait à 3,6 M€, en retrait de -1,5 M€ par rapport au 31 décembre 2016. Les procédures d'audit relatives aux comptes annuels 2017 sont effectuées et les rapports d'audit relatifs à la certification sont en cours d'émission. Les comptes 2017 seront certifiés avec des observations de la part des commissaires aux comptes sur la continuité d'exploitation. RESULTATS CONSOLIDES DU 1ER SEMESTRE 2018 Compte de résultat simplifié du 1er semestre 2018 en M€, IFRS 15 30 juin 2018 30 juin 2017 Chiffre d'affaires net 190,0 205,6 Marge brute 48,6 65,6 Taux de marge brute 25,6% 31,9% EBITDA -21,1 -1,9 Résultat opérationnel -27,5 -6,1 Résultat Net Part du Groupe -35,6 2,2 La marge brute du 1er semestre 2018 s'est élevé à 48,6 M€, en retrait de -25,9% en comparaison du 1er semestre de l'exercice précédent. Cette baisse résulte principalement de la baisse de 7,6% du chiffre d'affaires du Groupe, la baisse étant particulièrement marquée en Pologne. Le taux de marge brute s'est ainsi contracté de 6,4 points à 25,5%. Cette baisse reflète la plus forte pondération des Autres Activités, qui ont représenté 53,5% du chiffre d'affaires du Groupe, contre 43,7% au 1er semestre 2017 ainsi que la politique volontariste de réduction des stocks dans les principaux marchés du Groupe qui ont entraîné une moindre absorption des frais fixes du Groupe.



Comme anticipé, l'EBITDA du 1er semestre 2018 s'est élevé à -21,1 M€, en retrait significatif par rapport au 1er semestre 2017. Cette évolution résulte essentiellement de la baisse d'activité du Groupe qui a impacté la marge brute et l'EBITDA du 1er semestre.

Le résultat net part du Groupe de Marie Brizard Wine & spirits a atteint -35,6 M€ au 1er semestre 2018.

Analyse de l'EBITDA du 1er semestre 2018 par cluster en M€, IFRS 15 S1 2017 Variation organique Effet change S1 2018 Activités Marques - Europe de l'ouest, M. Orient, Afrique 3,0 -2,5 - 0,5 - Europe Centrale et de l'Est 2,2 -13,3 -0,1 -11,2 - Amériques 1,1 -2,7 0,1 -1,6 - Asie Pacifique -0,7 0,1 - -0,6 Sous-total Activités Marques (hors holding) 5,6 -18,3 - -12,8 - Holding -6,1 -0,6 - -6,7 Total Activités Marques -0,6 -18,9 - -19,5 Autres Activités -1,3 -0,3 - -1,6 TOTAL MBWS -1,9 -19,2 -0,1 -21,1 Europe de l'ouest, Moyen-Orient et Afrique Le chiffre d'affaires du cluster WEMEA a atteint 58,7 M€ au 1er semestre 2018, en retrait de -10,6% par rapport au 1er semestre 2017. En France, qui représente 85% de l'activité du cluster, le chiffre d'affaires s'est élevé à 50,0 M€, en retrait de -9,3%, affecté par les opérations de déstockage menées par les principaux distributeurs en fin de semestre ainsi que par le manque de quantités disponibles de rosé sur le millésime 2017.

Dans le reste du cluster, le chiffre d'affaires s'est élevé à 8,7 M€ au 1er semestre 2018 et s'est contracté de -17,1%, sous l'effet essentiellement de l'activité en Espagne.

Au 1er semestre 2018, l'EBITDA du cluster a atteint 0,5 M€, en retrait de -2,5 M€ par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette évolution est essentiellement liée à un effet de contraction de la marge brute. Europe Centrale et de l'Est (CEE) Au 1er semestre 2018, le chiffre d'affaires du cluster CEE s'est élevé à 21,1 M€, en retrait de -43,7% par rapport au 1er semestre 2017. Cette forte dégradation est principalement imputable aux activités du Groupe en Pologne qui ont été en retrait de -62,5% sur cette période, conséquence de la stratégie de déstockage volontariste menée jusqu'à la fin du 1er semestre 2018.

Dans le reste du cluster, le chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 a atteint 12,2 M€, en baisse de -12,0%, impacté principalement par un contexte réglementaire plus restrictif sur la vente d'alcool en Lituanie.

L'EBITDA du 1er semestre 2018 du cluster CEE s'est élevé à -11,2 M€, impacté par le fort recul de la marge brute du Groupe en Pologne. Amériques Au 1er semestre 2018, le chiffre d'affaires du cluster Amériques s'est élevé à 7,2 M€, en recul de -27,6%, impacté par les opérations de déstockage sur l'ancien packaging de Sobieski, menées par les distributeurs du Groupe aux Etats-Unis.

L'EBITDA du 1er semestre 2018 du cluster Amériques a atteint -1,6 M€, impacté principalement par le recul de l'activité aux Etats-Unis. Asie Pacifique Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 du cluster Asie Pacifique a reculé de -19,8% sur une base de comparaison limitée pour atteindre 1,3 M€. L'EBITDA du cluster s'est élevé à -0,6 M€, en très légère amélioration par rapport au 1er semestre 2017, reflétant la poursuite des investissements du Groupe dans ce cluster, et notamment en Chine. Autres Activités Les Autres Activités du Groupe ont réalisé un chiffre d'affaires de 101,7 M€ au 1er semestre 2018, en croissance de +13,3% par rapport au 1er semestre 2017. L'EBITDA du 1er semestre 2018 des Autres Activités a atteint -1,6 M€, toujours impacté par la forte pression concurrentielle sur le marché polonais. Eléments du bilan et trésorerie Au 30 juin 2018, les capitaux propres du Groupe s'élevaient à 130,3 M€, contre 163,9 M€ au 30 juin 2017. Cette baisse résulte du niveau du résultat net du Groupe au 1er semestre 2018. La dette brute du Groupe s'élevait à 93,9 M€ au 30 juin 2018, en progression de 30,6M€ par rapport au 31 décembre 2017. Cette évolution s'explique par la souscription, en mai 2018, de plusieurs prêts bancaires et d'une avance en compte courant pour un montant total en principal de 15 M€. Au 30 juin 2018, la dette nette du Groupe s'élevait à -51,7 M€. PERSPECTIVES Mise à jour sur les discussions avec les partenaires bancaires et les mesures annoncées en septembre Les discussions avec les partenaires bancaires du Groupe ne sont pas finalisées. De même, les travaux visant à adapter la structure de coûts du Groupe et le projet de cession de certaines marques du Groupe sont en cours. Le Groupe a par ailleurs décidé d'étendre le champ de ce projet de cession à certains actifs dont la vente ne viendrait pas limiter sa capacité à se développer et à exécuter sa stratégie. Accord ferme avec COFEPP en vue du renforcement de la participation de ce dernier au capital de MBWS Face à la difficulté de faire aboutir les négociations avec ses partenaires bancaires et en raison de la dégradation de sa situation financière, le Conseil d'administration a étudié la possibilité de trouver un partenaire, capable de fournir les moyens financiers nécessaires au développement du Groupe et d'accompagner la mise en oeuvre de la stratégie que le Directeur Général dévoilera dans le courant du 1er trimestre 2019. A l'issue de discussions menées ces dernières semaines, le Groupe est parvenu à conclure ce jour un accord ferme avec COFEPP. L'ensemble des modalités relatives à cette opération sont décrites plus amplement dans le communiqué de presse distinct diffusé ce jour par la Société. Tenue de la prochaine assemblée générale des actionnaires le 31 janvier 2019 La publication ce jour des résultats annuels 2017 permettra donc de tenir l'assemblée générale des actionnaires le 31 janvier 2019. Cette assemblée générale sera notamment appelée à approuver les comptes annuels 2017 et à se prononcer sur les modalités de l'opération avec COFEPP.

Par ailleurs, les actionnaires seront également amenés à se prononcer sur le montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'administration pour l'exercice 2018. Sur proposition de ces derniers et pour tenir compte de la situation financière du Groupe, il sera proposé que le montant global des jetons de présence soit diminué de 75% par rapport à l'exercice précédent. Les modalités de participation à cette assemblée générale seront publiées le 26 décembre 2018 sur le site Internet du Groupe et au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires. Objectifs annuels 2018 Bien qu'il soit encore trop tôt pour mesurer les effets des mouvements sociaux du 4ème trimestre de l'exercice en France sur les ventes du Groupe, les premières indications publiques disponibles font état d'une baisse importante du chiffre d'affaires de la grande distribution.

De plus, et comme annoncé à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018, l'activité du Groupe aux Etats-Unis ne devrait pas être en croissance au 4ème trimestre de l'exercice. Ainsi, le Groupe anticipe désormais un EBITDA annuel 2018 dans une fourchette comprise entre -25 M€ et -28 M€. Avertissement : ce communiqué de presse inclut des éléments prévisionnels qui n'ont pas fait l'objet de travaux d'audit et sont sujets à de nombreux risques et incertitudes. A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d'un esprit résolument tourné vers l'innovation. De la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755 au lancement de Fruits and Wine en 2010, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines.

L'engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d'offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d'expériences. Le Groupe dispose aujourd'hui d'un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Krupnik, Fruits and Wine, Marie Brizard et Cognac Gautier.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l'indice EnterNext© PEA-PME 150. Contact Investisseurs

Raquel Lizarraga

raquel.lizarraga@mbws.com

Tél : +33 1 43 91 50 18







Simon Zaks, Image Sept

szaks@image7.fr

Tél : +33 1 53 70 74 63







ANNEXES Etats financiers consolidés annuels 2017 Compte de résultat (en milliers d'euros) 31.12.2017 31.12.2016 Chiffre d'affaires 678 707 716 441 Droits d'accises (255 399) (285 156) Chiffre d'affaires net de droits 423 308 431 286 Achats consommés (289 103) (271 449) Charges externes (71 014) (71 997) Charges de personnel (67 283) (63 448) Impôts et taxes (7 161) (7 442) Dotations aux amortissements (9 017) (7 471) Autres produits d'exploitation 8 723 9 210 Autres charges d'exploitation (15 283) (7 567) Résultat opérationnel courant (26 831) 11 122 Autres produits opérationnels non courants 14 042 16 170 Autres charges opérationnelles non courantes (59 927) (11 887) Résultat opérationnel (72 716) 15 405 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 95 269 Coût de l'endettement financier brut (5 727) (3 198) Coût de l'endettement financier net (5 632) (2 929) Autres produits financiers 16 323 780 Autres charges financières (5 410) (17 595) Résultat financier 5 281 (19 744) Résultat avant impôt (67 435) (4 339) Impôt sur les résultats 39 11 089 Résultat net des activités poursuivies (67 396) 6 751 Résultat net d'impôt des activités cédées ou en cours de cession RESULTAT NET (67 396) 6 751 Part du groupe (67 328) 6 885 dont résultat net des activités poursuivies (67 328) 6 885 dont résultat net des activités cédées ou en cours de cession Participations ne donnant pas le contrôle (68) (134) dont résultat net des activités poursuivies (68) (134) dont résultat net des activités cédées ou en cours de cession Résultat net des activités poursuivies part du groupe par action (en €) -2,42 € 0,25 € Résultat net des activités poursuivies part du groupe par action dilué (en €) -2,42 € 0,25 € Résultat net part du groupe par action (en €) -2,42 € 0,25 € Résultat net part du groupe par action dilué (en €) -2,42 € 0,25 € Nombre moyen pondéré de titres en circulation 27 792 439 27 504 562 Nombre moyen pondéré et dilué de titres en circulation 27 816 197 27 541 259



Bilan (en milliers d'euros) 31.12.2017 31.12.2016 Actifs non courants Goodwill 15 046 28 408 Immobilisations incorporelles 85 392 110 065 Immobilisations corporelles 67 067 61 868 Actifs financiers 16 285 4 602 Instruments dérivés non courants 127 633 Actifs d'impôts différés 806 6 087 Total actifs non courants 184 723 211 662 Actifs courants Stocks et en-cours 69 435 75 931 Créances clients 81 359 103 140 Créances d'impôt 3 109 699 Autres actifs courants 23 221 28 881 Instruments dérivés courants 273 356 Trésorerie et équivalents de trésorerie 59 731 49 928 Total actifs courants 237 127 258 936 Actifs destinés à être cédés 1 476 3 760 TOTAL ACTIF 423 326 474 359

(en milliers d'euros) 31.12.2017 31.12.2016 Capitaux propres Capital 56 673 56 661 Primes 175 666 448 544 Réserves consolidées et autres réserves 17 666 (260 986) Réserves de conversion (21 002) (18 164) Résultat consolidé (67 328) 6 885 Capitaux propres (part du groupe) 161 675 232 940 Participations ne donnant pas le contrôle 2 200 5 585 Total capitaux propres 163 875 238 525 Passifs non courants Avantages au personnel 5 963 5 470 Provisions non courantes 208 1 385 Emprunts à long terme - part à plus d'un an 13 339 4 082 Autres passifs non courants 2 224 2 391 Instruments dérivés non courants 889 587 Passifs d'impôts différés 9 832 15 493 Total passifs non courants 32 455 29 408 Passifs courants Provisions courantes 4 137 3 913 Emprunts à long terme - part à moins d'un an 48 577 45 418 Emprunts à court terme 1 366 2 535 Fournisseurs et autres créditeurs rattachés 87 911 70 993 Dettes d'impôt 865 806 Autres passifs courants 82 702 82 110 Instruments dérivés courants 1 438 650 Total passifs courants 226 997 206 425 Passifs destinés à être cédés TOTAL PASSIF 423 326 474 359 Tableau des flux de trésorerie (en milliers d'euros) 31.12.2017 31.12.2016 Résultat net total consolidé (67 396) 6 751 Déduction du résultat des activités cédées ou en cours de cession Résultat des activités poursuivies (67 396) 6 751 Amortissements et provisions 48 057 (10 325) Profits / pertes de réévaluation (juste valeur) 209 128 Effets de l'actualisation financière 14 537 Ecart juste valeur/trésorerie obtenue sur le transfert des actions propres 46 Résultats de cession et résultats de dilution (11 245) (3 410) Impact des activités abandonnées 454 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt (30 375) 8 181 Charge (produit) d'impôt (39) (11 089) Coût de l'endettement financier net 5 632 2 930 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (24 781) 21 Incidence de la variation en besoin en fonds de roulement 1 (stocks-clients-fournisseurs) 45 196 (8 870) Incidence de la variation en besoin en fonds de roulement 2 (autres postes) 7 063 (74 699) Impôts versés (2 838) (3 333) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 24 640 (86 882) Acquisition d'intérêts minoritaires



Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (1 061)



(22 221)



(18 786) Acquisition d'actifs financiers



Augmentation des prêts et avances consentis



(807) (14)



(2 992) Diminution des prêts et avances consentis 3 562 620 Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 15 524 11 885 Cession d'actifs financiers Dividendes reçus Incidence de variation de périmètre (56) (3 972) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (5 060) (13 258) Augmentation de capital 35 35 559 Acquisition d'actions propres (2 746) (6 693) Cession d'actions propres Emission d'emprunts 48 082 46 544 Remboursement d'emprunts (50 625) (884) Intérêts financiers nets versés (3 316) (2 786) Variation nette des financements court terme (1 185) (10 875) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (9 755) 60 865 Incidence de la variation des taux de change (23) 92 Flux de trésorerie générés par les activités cédées et produit de cession Variation de la trésorerie 9 803 (39 184) Trésorerie d'ouverture 49 928 89 112 Trésorerie de clôture 59 731 49 928 Variation de la trésorerie 9 803 (39 184)

Etats financiers consolidés semestriels 2018 Compte de résultat (en milliers d'euros) 30.06.2018



6 mois 30.06.2017



6 mois retraité Chiffre d'affaires 266 624 317 660 Droits d'accises (76 616) (112 076) Chiffre d'affaires net de droits 190 008 205 584 Achats consommés (141 403) (139 995) Charges externes (30 724) (30 005) Charges de personnel (35 497) (34 370) Impôts et taxes (3 203) (3 133) Dotations aux amortissements (4 494) (4 095) Autres produits d'exploitation 5 283 4 348 Autres charges d'exploitation (7 457) (4 391) Résultat opérationnel courant (27 488) (6 058) Autres produits opérationnels non courants 275 12 850 Autres charges opérationnelles non courantes (5 445) (1 012) Résultat opérationnel (32 658) 5 780 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 24 65 Coût de l'endettement financier brut (3 252) (3 594) Coût de l'endettement financier net (3 228) (3 529) Autres produits financiers 3 873 5 283 Autres charges financières (5 275) (5 067) Résultat financier (4 630) (3 313) Résultat avant impôt (37 288) 2 467 Impôt sur les résultats 1 583 (254) Résultat net des activités poursuivies (35 705) 2 213 Résultat net d'impôt des activités cédées ou en cours de cession RESULTAT NET (35 705) 2 213 Part du groupe (35 598) 2 160 dont résultat net des activités poursuivies (35 598) 2 160 dont résultat net des activités cédées ou en cours de cession Participations ne donnant pas le contrôle (106) 52 dont résultat net des activités poursuivies (106) 52 dont résultat net des activités cédées ou en cours de cession Résultat net des activités poursuivies part du groupe par action (en €) -1,28 € 0,08 € Résultat net des activités poursuivies part du groupe par action dilué (en €) -1,28 € 0,08 € Résultat net part du groupe par action (en €) -1,28 € 0,08 € Résultat net part du groupe par action dilué (en €) -1,28 € 0,08 € Nombre moyen pondéré de titres en circulation 27 813 971 27 855 017 Nombre moyen pondéré et dilué de titres en circulation 27 831 633 27 893 055



Bilan (en milliers d'euros) 30.06.2018 31.12.2017 Actifs non courants Goodwill 15 031 15 046 Immobilisations incorporelles 87 375 85 392 Immobilisations corporelles 70 740 67 067 Actifs financiers 2 449 16 285 Instruments dérivés non courants 50 127 Actifs d'impôts différés 35 806 Total actifs non courants 175 680 184 723 Actifs courants Stocks et en-cours 77 369 69 435 Créances clients 53 591 81 359 Créances d'impôt 4 456 3 109 Autres actifs courants 36 938 23 221 Instruments dérivés courants 116 273 Trésorerie et équivalents de trésorerie 42 221 59 731 Total actifs courants 214 690 237 127 Actifs destinés à être cédés 149 1 476 TOTAL ACTIF 390 519 423 326

(en milliers d'euros) 30.06.2018 31.12.2017 Capitaux propres Capital 56 677 56 673 Primes 175 712 175 666 Réserves consolidées et autres réserves (48 998) 17 666 Réserves de conversion (19 530) (21 002) Résultat consolidé (35 598) (67 328) Capitaux propres (part du groupe) 128 263 161 675 Participations ne donnant pas le contrôle 2 024 2 200 Total capitaux propres 130 287 163 875 Passifs non courants Avantages au personnel 6 152 5 963 Provisions non courantes 199 208 Emprunts à long terme - part à plus d'un an 14 129 13 339 Autres passifs non courants 2 106 2 224 Instruments dérivés non courants 366 889 Passifs d'impôts différés 10 356 9 832 Total passifs non courants 33 310 32 455 Passifs courants Provisions courantes 2 674 4 137 Emprunts à long terme - part à moins d'un an 48 495 48 577 Emprunts à court terme 31 290 1 366 Fournisseurs et autres créditeurs rattachés 84 756 87 911 Dettes d'impôt 479 865 Autres passifs courants 58 504 82 702 Instruments dérivés courants 725 1 438 Total passifs courants 226 922 226 997 Passifs destinés à être cédés TOTAL PASSIF 390 519 423 326 Tableau des flux de trésorerie (en milliers d'euros) 30.06.2018 30.06.2017 Résultat net total consolidé (35 705) 2 213 Déduction du résultat des activités cédées ou en cours de cession Résultat des activités poursuivies (35 705) 2 213 Amortissements et provisions 1 658 1 500 Profits / pertes de réévaluation (juste valeur) 664 77 Effets de l'actualisation financière Ecart juste valeur/valeur comptable de la dette FRN Ecart juste valeur/trésorerie obtenue sur le transfert des actions propres (140) Résultats de cession et résultats de dilution (268) (8 154) Impact des activités abandonnées Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt (33 650) (4 505) Charge (produit) d'impôt (1 583) 254 Coût de l'endettement financier net 3 228 3 529 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (32 006) (721) Incidence de la variation en besoin en fonds de roulement 1 (stocks-clients-fournisseurs) 16 679 32 955 Incidence de la variation en besoin en fonds de roulement 2 (autres postes) (34 949) (24 185) Impôts versés 1 237 (1 216) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (49 039) 6 832 Acquisition d'intérêts minoritaires



Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles



(13 598)



(14 028) Acquisition d'actifs financiers



Augmentation des prêts et avances consentis )



(13)



(313) Diminution des prêts et avances consentis 15 594 147 Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 2 961 13 548 Cession d'actifs financiers Dividendes reçus Incidence de variation de périmètre (925) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 4 944 (1 571) Augmentation de capital 53 34 Acquisition d'actions propres 52 (1 500) Cession d'actions propres Emission d'emprunts 1 551 Remboursement d'emprunts (533) (349) Intérêts financiers nets versés (3 178) (1 332) Variation nette des financements court terme 30 523 (4 149) Flux de trésorerie liés aux activités de financement 26 917 2 552 Incidence de la variation des taux de change (332) (84) Flux de trésorerie générés par les activités cédées et produit de cession (17 510) Variation de la trésorerie (17 510) 7 729 Trésorerie d'ouverture 59 731 49 928 Trésorerie de clôture 42 221 57 657 Variation de la trésorerie (17 510) 7 729



Les croissances de chiffres d'affaires mentionnées dans ce communiqué sont à taux de change et à périmètre constants, sauf mention contraire. Les données à taux de change constants sont calculées en appliquant les taux de change de l'année N-1 aux données de l'année N. Les chiffres retraités tiennent compte de l'arrêt des contrats de distribution de Mateus et de Ferreira dans le cluster WEMEA, de la reclassification du contrat Pulco en Espagne dans la catégorie MDD, et de la vente de Augustowianka en Pologne. MBWS : Résultats Annuels 2017 et Semestriels 2018





