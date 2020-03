Marie Brizard Wine & Spirits : & Spirits devient le distributeur exclusif de la marque Paddy sur le marché français

Paris, le 16 mars 2020

MBWS devient le distributeur exclusif de la marque Paddy sur le marché français

Marie Brizard Wine and Spirits (Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui la signature d’un partenariat Sazerac portant sur la distribution exclusive par MBWS de la marque Paddy sur le marché français.

Réputé pour sa qualité, son goût subtil et sa triple distillation, Paddy est la 2ème marque de whiskey irlandais la plus vendue en France et la 4ème marque mondiale. Le marché du whiskey irlandais en France est en effet porteur et Paddy en est une des marques emblématiques avec des ambitions fortes.

Ce partenariat s’inscrit dans une collaboration de longue date avec le groupe Sazerac. Les deux groupes ont déjà travaillé ensemble pour la distribution des principales marques de Sazerac en France et au Brésil et plus récemment pour la distribution des marques de MBWS aux Etats-Unis par la filiale 375 Park Avenue Spirits de Sazerac.

Andrew Highcock, Directeur Général de Marie Brizard Wine & Spirits déclare : « Nous sommes très heureux d’accueillir la marque Paddy au sein de la famille Marie Brizard Wine & Spirits et de notre gamme en croissance de marques reconnues. Nous avons l’opportunité de pouvoir ajouter une marque faisant partie des whiskeys irlandais les plus vendus au monde qui vient enrichir le portefeuille de spiritueux que nous cherchons à offrir à nos clients pour répondre à leurs besoins C'est aussi une nouvelle collaboration avec le groupe Sazerac, avec qui nous partageons une culture similaire et un portefeuille de marques complémentaires.“

Ce partenariat de distribution débutera le 1er juin 2020 sur le marché français.

Calendrier financier

Marie Brizard Wine & Spirits annoncera ses résultats annuels 2019 le 29 avril 2020.

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. De la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755 au lancement de Fruits and Wine en 2010, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines.

L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Krupnik, Fruits and Wine, Marie Brizard et Cognac Gautier.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

Contact

Image Sept

Claire Doligez/ Flore Larger

cdoligez@image7.fr/ flarger@image7.fr

Tél : +33 1 53 70 74 70

