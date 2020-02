Marie Brizard Wine & Spirits : chiffre d'affaires du 4ème trimestre et de l'année 2019

Paris, le 13 février 2020

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre et de l’année 2019

Ventes 2019 : 365 M€

Croissance organique (retraitée de la cession de Sobieski Trade1) de -0,6%

conforme aux évolutions stratégiques et commerciales implémentées en 2019.

Des niveaux de stocks maîtrisés en fin d’année

Ventes du 4ème trimestre 2019 : 80,3 M€

Un trimestre soutenu par des ventes en anticipation de l’augmentation

des droits d’accises en Pologne

Poursuite du déploiement du plan stratégique au 4ème trimestre

Cession de Sobieski Trade

Signature d’un accord tripartite avec COFEPP et les banques

NB : Toutes les croissances de chiffres d’affaires mentionnées dans ce communiqué sont à taux de change et à périmètre constants, sauf mention contraire.





Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires non audité du 4ème trimestre 2019, couvrant la période du 1er octobre au 31 décembre 2019, ainsi que son chiffre d’affaires non audité pour l’exercice 2019.





DETAIL DE L’ACTIVITE PAR CLUSTER ANNEE 2019

en M € 2018 Croissance organique Effet de change 2019 Croissance organique (hors effet de change) Croissance publiée (inc. effet de change) Activité Marques 195,7 1,4 0,4 197,5 0,7% 0,9% WEMEA 118,3 -11,4 0,0 106,9 -9,6% -9,6% France 96,9 -9,1 0,0 87,8 -9,4% -9,4% Reste du cluster 21,4 -2,3 0,0 19,1 -10,8% -10,8% CEE 57,3 12,2 -0,4 69,2 21,3% 20,7,% Pologne 29,0 13,2 -0,4 41,8 45,6% 44,4% Reste du cluster 28,4 -1,0 0,0 27,4 -3,5% -3,5% Amériques 16,9 1,1 0,8 18,8 6,6% 11,2% Asie-Pacifique 3,1 -0,5 0,0 2,5 -17,4% -17,4% Autres Activités 193,3 -25,1 -0,7 167,4 -13,0% -13,4% Sobieski Trade (ST) 107,5 -20,6 -0,7 86,2 -19,2% -19,9% 2018 Retraité 86,2 0,7 -0,7 86,2 0,8% 0,0% MDD 85,8 -4,5 0,0 81,2 -5,3% -5,3% TOTAL MBWS (*) 389,0 -23,7 -0,3 365,0 -6,1% -6,2% Total ST retraité1 367,7 -2,4 -0,3 365,0 -0,6% -0,7%

(*) Avant impact IFRS suite à la cession de Sobieski Trade (cf. communiqué du 15 novembre 2019)

4ème Trimestre 2019

en M€



T4 2018



Croissance organique Effet de change T4 2019 Croissance organique (hors effet de change) Croissance publiée (inc. effet de change) Activités marques 57,9 -0,6 0,2 57,5 -1,0% -0,7% WEMEA 31,9 -5,1 0,0 26,8 -16,1% -16,1% France 24,3 -3,2 0,0 21,2 -13,0% -13,0% Reste du cluster 7,6 -2,0 0,0 5,6 -26,3% -26,3% CEE 19,5 4,5 0,1 24,1 23,4% 23,8% Pologne 10,4 5,0 0,1 15,4 47,9% 48,7% Reste du cluster 9,1 -0,4 0,0 8,7 -4,6% -4,6% Amériques 5,3 0,5 0,2 6,0 8,8% 11,7% Asie Pacifique 1,2 -0,4 -0,1 0,7 -38,2% -42,8% OTHER BUSINESSES 41,5 -19,3 0,6 22,8 -46,5% 45,0% Sobieski Trade (ST) 26,3 -19,4 0,6 7,5 -73,8% -71,6% 2018 Retraité 5,0 1,9 0,6 7,5 38,2% 50,4% MDD 15,2 0,2 0,0 15,3 1,0% 1,0% TOTAL MBWS (*) 99,4 -19,9 0,8 80,3 -20,0% -19,2% Total ST retraité2 78,1 1,5 0,8 80,3 1,9% 2,9%

(*) Avant impact IFRS suite à la cession de Sobieski Trade (cf. communiqué du 15 novembre 2019)

WEMEA : des performances conformes à la stratégie qui privilégie la rentabilité





Sur l’année 2019, le chiffre d’affaires du cluster WEMEA s’établit à 106,9 M€, en retrait de -9,6% par rapport à 2018, avec un 4ème trimestre ressortant à 26,8 M€ (-16,1%).

En France, l’évolution des ventes de l’année reflète la politique commerciale du Groupe, centrée en priorité sur la valeur plutôt que sur les volumes, avec un recours restreint à l’activité promotionnelle. La loi EGAlim, appliquée depuis le 1er janvier 2019, a de plus entrainé un regain de concurrence. Le chiffre d’affaires s’établit ainsi à 87,8 M€ pour l’année 2019 (- 9,4%) après un 4ème trimestre 2019 en recul de 13% (à 21,2 M€), pénalisé par le mouvement de grèves nationales. Dans ce contexte, s’il souffre toujours de la baisse du marché des BABV3 pour sa marque Fruits & Wine, le Groupe a réussi le repositionnement de ses marques et démarre l’année 2020 avec des stocks et un portefeuille de marques assainis.





Le chiffre d’affaires du reste du cluster s’élève à 19,1 M€ (-11%) dont 5,6 M€ (-26%) sur ce 4ème trimestre 2019. Le changement de mode de distribution en Espagne explique l’essentiel de cette baisse faciale, le 4ème trimestre enregistrant à plein cet impact technique. L’année 2019 aura globalement connu une bonne dynamique sur l’Europe de l’ouest et l’Afrique.

Europe Centrale et de l’Est (CEE) : Un effet d’aubaine au 4ème trimestre en Pologne en amont du changement de taxation

Le chiffre d’affaires 2019 du cluster CEE s’établit à 69,2 M€, en croissance de +21,3%, à l’issue d’un 4ème trimestre qui s’est élevé à 24,1 M€, + 23,4% par rapport au 4ème trimestre 2018.

La forte croissance du Cluster provient de la Pologne où le Groupe a connu sur le 4ème trimestre, une demande particulièrement forte de la part des distributeurs désireux de constituer des stocks en prévision de la mise en œuvre de l’augmentation de 10 % des droits d’accises sur les spiritueux à compter du 1er janvier 2020. Cet effet d’aubaine, qui s’accompagne également d’une volonté de mieux maîtriser les budgets commerciaux investis, masque un contexte de marché de la vodka qui demeure toujours difficile et sous forte pression concurrentielle. Sur l’année 2019, le chiffre d’affaires de la Pologne atteint 41,8 M€ (+ 45,6%) dont 15,4 M€ (soit + 47,9%) au 4ème trimestre, ces performances se comparant à une année 2018 particulièrement difficile et décevante concernant les performances commerciales du Groupe en Pologne.

Le reste du cluster enregistre un chiffre d’affaires de 27,4 M€ (- 3,5%) pour l’ensemble de l’exercice, reflet de la réorganisation du portefeuille de produits recentré sur les gammes rentables en Lituanie. Le 4ème trimestre a été marqué par un regain des ventes à l’exportation en provenance de Bulgarie, après un 3ème

trimestre en recul.

Amériques : une forte croissance au Brésil en 2019 et des performances meilleures en fin d’année aux Etats-Unis

Le chiffre d’affaires 2019 du cluster Amériques atteint 18,8 M€, en croissance de +6,6% par rapport à 2018.

L’année 2019 a été marqué aux Etats-Unis par la mise en place du partenariat avec Sazerac et a bénéficié sur l’exercice 2019 de l’instauration de la Tax Trump.

Au Brésil, malgré un 4ème trimestre très légèrement inférieur au 4ème trimestre 2018 qui représentait un historique élevé, le Groupe réalise une très belle année 2019 avec une progression à double chiffre (+15%) qui reflète la pertinence de la stratégie commerciale privilégiant la mise en avant des marques locales de MBWS dans les états prioritaires.

Au total, le chiffre d’affaires du cluster atteint 6 M€ au 4ème trimestre 2019, en progression de +8,8%.

Asie-Pacifique

Sur l’année 2019, le chiffre d’affaires du cluster Asie-Pacifique s’élève à 2,5 M€, en retrait de -17,4% par rapport à 2018, avec un recul de -38,2% au 4ème trimestre dû à des décalages de commandes. Les difficultés se sont poursuivies en Chine dont le montant des ventes n’est pas encore significatif.



Autres activités

A périmètre comparable (chiffres 2018 retraités pour tenir compte de la cession de Sobieski Trade fin octobre 2019), le chiffre d’affaires des Autres Activités enregistre un recul de -2,2% en 2019, à 167,4 M€.

Les ventes MDD sont en retrait de 5,3%, à 81,2 M€ pour l’année 2019, le Groupe ayant privilégié la profitabilité aux volumes dans un contexte difficile en France.

PERSPECTIVES DE RESULTATS 2019

Marie Brizard Wine & Spirits confirme sa fourchette d’estimation d’EBITDA pour l’exercice 2019 compris entre -20 M€ et -25 M€ comme indiqué le 15 octobre dernier.

EVENEMENTS POST CLÔTURE

Conformément à l’accord du 20 décembre 2019, Cofepp a conclu avec MBWS France une première avance en compte courant d’un montant de 15 M€ dont 7,6 M€ mise à disposition de la société le 20 Janvier 2020 afin de renforcer sa trésorerie jusqu’à mi-mars 2020 (cf communiqué du 17 janvier 2020) et 7,4 M€ le 5 Février 2020, qui ont vocation à financer l’acquisition, par une filiale française de MBWS SA, de 68% du capital de la société lituanienne Vilnius Degtine auprès de MBWS Polska, permettant à cette dernière de faire face à ses besoins de trésorerie à bref délai.

Pour mémoire, l’accord signé avec COFEPP le 20 décembre dernier prévoit également une seconde avance en compte courant d’un montant de 17 millions d’euros (rémunérée au taux annuel capitalisé EURIBOR 3 mois avec un floor à zéro + 425 bps), qui serait mise à disposition de MBWS au cours du premier trimestre 2020 (le « Bridge n°2 »), sous condition de (i) l’accord de principe des créanciers publics sur un moratoire portant sur une partie des dettes fiscales et sociales du Groupe, (ii) la modification d’un contrat de fourniture vrac de Scotch Whisky conclu avec un fournisseur de MBWS et (iii) la stabilité des besoins de trésorerie estimés pour 2020. Le Bridge n°2 serait garanti par plusieurs sûretés complémentaires sur les actifs du Groupe, en particulier des nantissements de second rang sur les marques Sobiesksi, Marie Brizard et William Peel, ainsi qu’un nantissement des titres des sociétés MBWS France (en premier rang) et Cognac Gautier (en second rang).

Les modalités (notamment montant, prix de souscription et garantie de COFEPP) de l’augmentation de capital de MBWS décrites dans le communiqué de presse du 20 décembre dernier, et les conditions préalables à une telle opération, demeurent inchangées. Des précisions seront apportées ultérieurement sur les termes exacts de l’augmentation de capital en fonction de l’avancement de la levée des conditions suspensives. Cette augmentation de capital sera soumise au vote de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra le 25 juin 2020.

Calendrier financier

Marie Brizard Wine & Spirits annoncera ses résultats de l’année 2019, le 29 Avril 2020.

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. De la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755 au lancement de Fruits and Wine en 2010, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines.

L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Krupnik, Fruits and Wine, Marie Brizard et Cognac Gautier.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

1 Cession de Sobieski Trade au 15 novembre 2019 ; chiffres 2018 retraités en excluant la période 31/10 à 31/12 de la base de comparaison 2018

2 Cession de Sobieski Trade au 15 novembre 2019 ; chiffres 2018 retraités en excluant la période 31/10 à 31/12 de la base de comparaison 2018

2 Boissons Aromatisées à Base de Vin





