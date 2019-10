Marie Brizard Wine & Spirits : perspectives annuelles 2019

Paris, le 15 octobre 2019

Perspectives annuelles 2019

Marie Brizard Wine and Spirits (Euronext : MBWS) publie aujourd’hui une estimation de sa perspective annuelle 2019 d’EBITDA.

Depuis l’annonce du plan stratégique, en mars dernier, de nombreuses décisions structurantes ont été prises pour doter le Groupe d’un socle devant lui permettre de renouer avec la croissance rentable à l’horizon 2022. Des synergies de distribution avec COFEPP à l’international ont été mises en œuvre, Porto Pitters a été cédé, la cession de Sobieski Trade est en cours ainsi qu’un projet de redéploiement des forces commerciales en France; par ailleurs, un partenariat stratégique a été noué pour la distribution des marques du Groupe aux Etats-Unis. Toutes ces décisions ont été prises à l’aune de leur capacité à créer de la valeur et à allouer les ressources financières du Groupe aux activités générant les meilleurs niveaux de rentabilité.

En Pologne, le marché de la vodka reste sous pression, affectant fortement la marge brute de la filiale polonaise du Groupe. Dans ce contexte, Marie Brizard Wine & Spirits envisage toutes mesures nécessaires afin d’assurer le redressement des performances de ses activités.

Marie Brizard Wine & Spirits estime que son EBITDA annuel 2019 devrait s’établir dans une fourchette comprise entre -20 M€ et -25 M€.

Calendrier financier

Marie Brizard Wine & Spirits annoncera son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019, le 7 novembre 2019.

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. De la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755 au lancement de Fruits and Wine en 2010, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines.

L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Krupnik, Fruits and Wine, Marie Brizard et Cognac Gautier.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

