Marie Brizard Wine & Spirits : projet de cession de Sobieski Trade

Paris, le 5 août 2019

Projet de cession de Sobieski Trade

Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui la signature d’un projet de cession de son entité polonaise de distribution, Sobieski Trade, au groupe polonais United Beverages.

Comme annoncé à l’occasion de la publication de son plan stratégique couvrant les années 2019 à 2022, Marie Brizard Wine & Spirits a entrepris une revue de ses activités au regard de leur intérêt tactique ou stratégique et de leur capacité à créer de la valeur pour le Groupe sur le long terme. Sur ces fondements, Marie Brizard Wine & Spirits a décidé de céder Sobieski Trade qui opère indépendamment des autres activités du Groupe en Pologne.

Selon les termes de ce projet de cession, Sobieski Trade serait cédé à United Beverages, l'un des principaux importateurs de spiritueux et vins premium ainsi que l'un des principaux distributeurs de boissons alcoolisées en Pologne. Parallèlement, cette cession constitue une opportunité pour les marques du Groupe en Pologne. En effet, un nouvel accord de distribution entre MBWS Polska et Sobieski Trade accompagnera la cession.

Ainsi, le chiffre d’affaires des activités Marques du Groupe en Pologne est en croissance depuis le début de l’année en cours, sous l’effet de la montée en puissance progressive des accords de distribution signés au cours du 2nd semestre 2018 ainsi que de la stratégie commerciale visant à poursuivre la diversification de la base de clients.

De plus, Sobieski Trade ne possède pas la taille critique suffisante pour atteindre les exigences du Groupe en matière de rentabilité. En 2018, cette activité a généré un EBITDA négatif pour un chiffre d’affaires de 107,5 M€.

Andrew Highcock, Directeur Général de Marie Brizard Wine & Spirits déclare : « Ce projet de cession de Sobieski Trade est parfaitement en ligne avec les priorités fixées dans le plan stratégique du Groupe et nous permettra de concentrer nos efforts de redressement et nos investissements sur les marques et activités créatrices de valeur pour le Groupe. Cette opération nous permet également de redéfinir l’empreinte internationale du Groupe et de poursuivre la simplification de notre modèle opérationnel et la réduction de nos coûts. Enfin, je suis heureux que nous soyons parvenus à un accord avec un acteur tel qu’United Beverages, qui par sa taille et son savoir-faire, saura valoriser cette société, son potentiel et donner de nouvelles perspectives aux salariés de Sobieski Trade. »

La réalisation de cette opération reste soumise à différentes conditions, notamment à l’approbation de l’Autorité de la concurrence en Pologne.

Calendrier financier

Marie Brizard Wine & Spirits annoncera ses résultats du 1er semestre 2019, le 19 septembre 2019.





A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. De la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755 au lancement de Fruits and Wine en 2010, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines.

L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Krupnik, Fruits and Wine, Marie Brizard et Cognac Gautier.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

