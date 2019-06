Marie Brizard Wine & Spirits : projet de nouvelle organisation commerciale en France

Paris, le 20 juin 2019

Projet de nouvelle organisation commerciale en France

Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext Paris : MBWS) annonce que sa filiale Marie Brizard Wine & Spirits France a convoqué son Comité Social et Economique (CSE) en vue de l’annonce d’un projet de redéploiement de sa force commerciale en France, visant à mutualiser une partie de ses activités commerciales avec des entités de distribution tierces.

Engagé dans un plan volontariste de restauration de sa rentabilité, le Groupe a initié pour l’ensemble de ses activités des projets visant à réduire ses coûts.

En France, les activités commerciales dans les supermarchés, les magasins de proximité et le réseau CHD (Consommation Hors Domicile) sont en effet pénalisées depuis plusieurs années par un manque de taille critique et un poids trop important des coûts de visite.

Aux termes de ce projet, Marie Brizard Wine & Spirits France pourrait confier à deux entités détenues par l’actionnaire de référence, COFEPP, d’une part les visites en Supermarchés et Proximité d’autre part les visites et les opérations de négociation, livraison et logistique dans le réseau CHD.

Ce partenariat permettrait de profiter de la capacité existante de ces deux entités et d’élargir la distribution des produits du Groupe en France. Marie Brizard Wine & Spirits France conserverait l’entière maîtrise de sa stratégie commerciale, marketing et du développement de ses marques tout en concentrant ses ressources sur les Hypermarchés, catégorie la plus rentable et la plus porteuse en termes de croissance pour le Groupe en France.

Ce projet aurait pour conséquence la suppression de 51 postes appartenant à la force de vente commerciale en France. Le Groupe s’engage à tout mettre en œuvre pour limiter au maximum les conséquences du projet sur l’emploi et à accompagner les salariés dans le cadre des mesures sociales qui seraient mises en œuvre.

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. De la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755 au lancement de Fruits and Wine en 2010, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines.

L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Krupnik, Fruits and Wine, Marie Brizard et Cognac Gautier.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.





