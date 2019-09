Marie Brizard Wine & Spirits : résultats semestriels 2019

Paris, le 19 septembre 2019

Résultats semestriels 2019

EBITDA du 1er semestre 2019 en amélioration de +13,4 M€

Marie Brizard Wine and Spirits (Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui ses résultats consolidés du 1er semestre 2019, approuvés par le conseil d’administration du Groupe qui s’est tenu aujourd’hui. Les procédures d’examen limité par les auditeurs sont en cours.

Au 1er semestre 2019, le chiffre d’affaires s’est élevé à 185,8 M€, en repli de -1,7 % par rapport au 1er semestre 20181. L’EBITDA2 du 1er semestre 2019, en amélioration significative de +13,4 M€3 par rapport à son niveau du 1er semestre 2018 (-21,1 M€), s’est établi à -7,7 M€3.

Andrew Highcock, Directeur Général de Marie Brizard Wine & Spirits, commente : « Les résultats de ce 1er semestre sont dans l’ensemble encourageants et valident les choix stratégiques que nous avons faits. La rentabilité de nos opérations en France s’est améliorée grâce aux Activités Marques. En Pologne et aux Etats-Unis, les premiers effets de la mise en œuvre du plan stratégique sont désormais visibles mais sont encore insuffisants et nécessitent une poursuite des efforts entrepris. De nombreuses initiatives ont déjà été lancées et d’autres sont à venir. Les cessions de Porto Pitters et de Sobieski Trade annoncées en juillet dernier en sont une illustration. Je réitère ma confiance dans notre projet et suis concentré sur l’exécution et la réussite de notre Groupe dans les années à venir. »

Compte de résultat simplifié du 1er semestre 2019

En M€, sauf BPA S1 2018 S1 2019 Impact

IFRS 16 Chiffre d’affaires net (hors droits d’accises) 190,0 185,8 Marge brute 48,6 54,7 Taux de marge brute 25,6 % 29,4 % EBITDA -21,1 -7,7 +2,4 Résultat opérationnel courant -27,5 -14,4 +0,4 Résultat net part du Groupe -35,6 -24,3 -0,1 Bénéfice par action -1,28 -0,65 -

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2019 a été en retrait de -1,7% par rapport à la même période de l’année dernière et a atteint 185,8 M€. L’activité Marques a généré un chiffre d’affaires de 92,5 M€, en progression de +4,7% par rapport au 1er semestre 2018, sous l’effet d’une politique commerciale volontariste favorisant la création de valeur au volume.

En conséquence, la marge brute du Groupe du 1er semestre 2019 a progressé alors que le chiffre d’affaires a été en retrait. Le Taux de marge brute du 1er semestre 2019 a ainsi atteint 29,4%, en progression de 3,8 points par rapport au 1er semestre 2018.

L’EBITDA du 1er semestre 2019 a atteint -7,7 M€, en amélioration de +13,4 M€ par rapport au 1er semestre 2018, dont +2,4 M€ liés à la 1ère application de la norme comptable IFRS 16 au 1er janvier 2019. Cette progression résulte essentiellement de l’amélioration de la marge brute et de la baisse des coûts.

Enfin, au 1er semestre 2019, le résultat net part du Groupe s’est élevé à -24,3 M€, en amélioration de +11,3 M€.

EBITDA du 1er semestre 2019 par cluster

S1 2018 S1 2019 WEMEA 0,5 3,1 CEE -11,2 -6,0 Amériques -1,6 -0,6 Asie-Pacifique -0,6 -0,4 Total Activités Marques -12,8 -3,8 Holding -6,7 -4,4 Sobieski Trade -1,4 -0,2 MDD -0,1 0,7 Autres Activités -1,5 0,5 TOTAL MBWS -21,1 -7,7

Au 1er semestre 2019, L’EBITDA des Activités Marques s’est élevé à -3,8 M€, en progression de +9,0 M€, dont 1,9 M€ liés à l’application de la norme IFRS 16 au 1er janvier 2019. Cette progression s’explique notamment par l’amélioration du chiffre d’affaires et de la marge brute de ces activités.

Cluster WEMEA : premiers effets de la stratégie centrée sur la valeur

Au 1er semestre 2019, le chiffre d’affaires du cluster WEMEA a atteint 53,6 M€, en recul de -8,7 % par rapport au 1er semestre 2018. L’EBITDA du cluster a atteint 3,1 M€, en amélioration de +2,6 M€ par rapport à la même période de l’exercice précédent, dont 0,5 M€ lié à la 1ère application de la norme IFRS 16 au 1er janvier 2019.

En France, le chiffre d’affaires a atteint 44,5 M€, en retrait de -11,0%. Cette baisse résulte principalement de la mise en œuvre d’une politique commerciale centrée sur la valeur, notamment caractérisée par la diminution de l’activité promotionnelle en France.

Cette stratégie a néanmoins permis une progression de l’EBITDA en France qui s’est amélioré de +1,8 M€, pour s’élever à 2,7 M€, un montant encore inférieur aux performances historiques du Groupe dans ce pays.

Dans le reste du cluster WEMEA, le chiffre d’affaires a progressé de +4,9%. Cette hausse de l’activité, combinée aux synergies de distribution mises en œuvre avec COFEPP en Espagne et en Scandinavie ont permis au reste du cluster WEMEA de dégager un EBITDA légèrement positif de 0,4 M€, en amélioration de +0,7 M€ par rapport au 1er semestre 2018.





Cluster CEE : légère amélioration de la rentabilité

Dans le cluster CEE, au 1er semestre 2019, le chiffre d’affaires s’est élevé à 29,5 M€, en croissance de +41,6%. Sous l’effet de la progression du chiffre d’affaires, l’EBITDA du cluster a progressé de +5,2 M€ (dont 0,4 M€ lié à l’application de la norme IFRS 16 depuis le 1er janvier 2019) pour atteindre -6,0 M€.

En Pologne, le chiffre d’affaires du 1er semestre 2019 a doublé, tiré par la montée en puissance progressive des accords de distribution signés au cours du 2nd semestre 2018 ainsi que par la stratégie commerciale visant à poursuivre la diversification de la base de clients. L’EBITDA du 1er semestre 2019 en Pologne a progressé de +4,4 M€ pour s’élever à -7,4 M€. Il reste ainsi fortement négatif et nécessite la mise en œuvre d’initiatives supplémentaires significatives pour redresser la situation.

Dans le reste du cluster, le chiffre d’affaires a atteint 12,1 M€, en retrait de -1,1%. Cette dégradation est liée à l’arrêt de certains produits en Lituanie dont la commercialisation avait un impact négatif sur la rentabilité du Groupe. Ainsi, l’EBITDA du reste du cluster CEE s’est amélioré de +0,8 M€ pour atteindre 1,4 M€.

Cluster Amériques : progression de l’EBITDA liée à la réduction de la base des coûts

Dans le cluster Amériques, le chiffre d’affaires du 1er semestre 2019 s’est élevé à 8,4 M€, en progression de +11,1%. La réduction des coûts publicitaires et des frais de structure dans le cluster ont permis une amélioration de l’EBITDA de 1,0 M€ (dont 0,1 M€ lié à l’application de la norme IFRS 16 depuis le 1er janvier 2019). Celui-ci reste néanmoins négatif à -0,6 M€.

Asie-Pacifique : réduction de la base de coûts pour tenir compte du ralentissement de l’activité

Au 1er semestre 2019, le cluster Asie-Pacifique a réalisé un chiffre d’affaires de 1,0 M€, en retrait de -22,1 %. La légère amélioration de l’EBITDA du cluster (+0,3 M€) pour s’élever à -0,4 M€ s’explique par la réduction de la base de coûts du cluster.

Autres Activités

Au 1er semestre 2019, le chiffre d’affaires des Autres Activités a atteint 93,3 M€, en retrait de -7,3%.

L’EBITDA des Autres Activités a progressé de +2,0 M€ (dont 0,5 M€ lié à l’application de la norme IFRS 16 au 1er janvier 2019) pour atteindre 0,5 M€, conséquence de la réduction du poids de certaines activités peu rentables et des efforts de rationalisation menés en Pologne.

Holding

Comme annoncé, les mesures d’économie ont permis une réduction du coût de la holding au 1er semestre 2019 par rapport au 1er semestre 2018.

Bilan au 30 juin 2019

Au 30 juin 2019, les capitaux propres du Groupe s’élevaient à 136,0 M€, en progression de +32,6 M€. Cette évolution résulte essentiellement de l’augmentation de capital souscrite par COFEPP et de la souscription consécutive des BSA Court Terme pour un montant global au cours du 1er semestre 2019 de 58,5 M€, diminuées du résultat du semestre de -24,3 M€.

L’endettement net s’élève à 57,4 M€ au 30 juin 2019, en retrait de 11,6 M€ par rapport au 30 juin 2018, qui s’explique par une augmentation de la dette liée à l’application de la norme IFRS16 pour 16,6 M€, une diminution des dettes à court terme de 18,3 M€ et une amélioration de la trésorerie de 10,0 M€.

Perspectives

Les discussions avec les partenaires bancaires du Groupe se poursuivent dans l’objectif de parvenir à la conclusion d’un accord sur le refinancement du Groupe. Pour mémoire, le Groupe a obtenu leur accord sur une demande de prorogation du maintien du sursis à l’exigibilité anticipée du prêt moyen terme jusqu’au 30 juin 2020.

Des avancées notables dans l’exécution du plan stratégique du Groupe ont été annoncées au cours du 1er semestre 2019. En effet, des synergies de distribution avec COFEPP à l’international ont déjà été réalisées, d’autres sont à l’étude et un projet de redéploiement d’une partie de la force de vente itinérante en France est en cours. De même, au cours du mois de juillet de cette année, deux cessions ont été annoncées.

D’abord, la cession de la marque Porto Pitters et de l’activité qui lui est rattachée a été conclue le 31 juillet 2019 entre Marie Brizard Wine & Spirits et les sociétés IDL (International Drinks Limited) pour l’acquisition de la marque et QVB (Quinta & Vineyard Bottlers) pour la partie production, distribution et contrôle qualité. Ces deux sociétés sont détenues par le groupe portugais, The Fladgate Partnership. Après approbation de l’Autorité de la concurrence fin août, cette cession a définitivement été réalisée le 2 septembre 2019.

Ensuite la cession de Sobieski Trade qui opère indépendamment des autres activités du Groupe en Pologne. La réalisation de cette opération reste soumise à différentes conditions, notamment à l’approbation de l’Autorité de la concurrence en Pologne.

En ligne avec le plan stratégique, les travaux d’adaptation et de déploiement des activités du Groupe se poursuivront au cours des prochains trimestres, notamment concernant la redéfinition de l’empreinte internationale du Groupe, la simplification du modèle opérationnel, la réduction de la base de coûts et la mise en œuvre de collaborations avec des partenaires créateurs de valeur.

Calendrier financier

Marie Brizard Wine & Spirits annoncera son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019, le 7 novembre 2019.

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. De la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755 au lancement de Fruits and Wine en 2010, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines.

L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Krupnik, Fruits and Wine, Marie Brizard et Cognac Gautier.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

ANNEXES

Etats financiers consolidés du 1er semestre 2019

Compte de résultat

(en milliers d'euros) 30.06.2019

6 mois 30.06.2018*

6 mois Chiffre d'affaires 281 690 266 624 Droits d'accises (95 845) (76 616) CHIFFRE D'AFFAIRES NET DE DROITS 185 844 190 008 Achats consommés (131 193) (141 403) Charges externes (25 755) (30 724) Charges de personnel (34 403) (35 497) Impôts et taxes (2 852) (3 203) Dotations aux amortissements (7 098) (4 494) Autres produits d'exploitation 5 442 5 283 Autres charges d'exploitation (4 339) (7 457) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (14 354) (27 488) Autres produits opérationnels non courants 770 275 Autres charges opérationnelles non courantes (8 006) (5 445) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (21 590) (32 658) Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 18 24 Coût de l'endettement financier brut (2 861) (3 252) COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET (2 843) (3 228) Autres produits financiers 3 874 3 873 Autres charges financières (3 404) (5 275) RÉSULTAT FINANCIER (2 373) (4 630) RÉSULTAT AVANT IMPÔT (23 963) (37 288) Impôt sur les résultats (363) 1 583 RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES (24 327) (35 705) Résultat net d'impôt des activités cédées ou en cours de cession RESULTAT NET (24 327) (35 705) Part du groupe (24 343) (35 598) dont résultat net des activités poursuivies (24 343) (35 598) dont résultat net des activités cédées ou en cours de cession Participations ne donnant pas le contrôle 16 (106) dont résultat net des activités poursuivies 16 (106) dont résultat net des activités cédées ou en cours de cession Résultat net des activités poursuivies part du groupe par action (en € ) -0,65 € -1,28 € Résultat net des activités poursuivies part du groupe par action dilué (en € ) -0,64 € -1,28 € Résultat net part du groupe par action (en € ) -0,65 € -1,28 € Résultat net part du groupe par action dilué (en € ) -0,64 € -1,28 € Nombre moyen pondéré de titres en circulation 37 366 868 27 813 971 Nombre moyen pondéré et dilué de titres en circulation 37 835 336 27 831 633







Bilan

Actif

(en milliers d'euros) 30.06.2019 31.12.2018* Actifs non courants Goodwill 15 040 15 036 Immobilisations incorporelles 89 772 88 622 Immobilisations corporelles 84 274 69 451 Actifs financiers 2 020 2 298 Instruments dérivés non courants 58 Actifs d'impôts différés 4 505 4 315 Total actifs non courants 195 611 179 780 Actifs courants Stocks et en-cours 69 982 64 558 Créances clients 48 341 61 905 Créances d'impôt 1 731 1 987 Autres actifs courants 31 532 29 782 Instruments dérivés courants 42 94 Trésorerie et équivalents de trésorerie 31 794 21 832 Total actifs courants 183 422 180 158 Actifs destinés à être cédés 5 138 TOTAL ACTIF 379 038 360 076

Passif

(en milliers d'euros) 30.06.2019 31.12.2018* Capitaux propres Capital 89 384 56 677 Primes 66 705 175 712 Réserves consolidées et autres réserves 23 714 (48 636) Réserves de conversion (20 633) (20 102) Résultat consolidé (24 343) (61 905) Capitaux propres (part du groupe) 134 827 101 746 Participations ne donnant pas le contrôle 1 141 1 601 Total capitaux propres 135 969 103 347 Passifs non courants Avantages au personnel 6 018 5 776 Provisions non courantes 480 705 Emprunts à long terme - part à plus d'un an 23 115 11 812 Autres passifs non courants 1 733 1 889 Instruments dérivés non courants 201 Passifs d'impôts différés 19 777 19 652 Total passifs non courants 51 124 40 036 Passifs courants Provisions courantes 7 800 4 053 Emprunts à long terme - part à moins d'un an 52 017 48 897 Emprunts à court terme 14 043 30 115 Fournisseurs et autres créditeurs rattachés 64 728 67 888 Dettes d'impôt 406 811 Autres passifs courants 52 617 64 348 Instruments dérivés courants 334 580 Total passifs courants 191 946 216 692 Passifs destinés à être cédés TOTAL PASSIF 379 038 360 076

Tableau des flux de trésorerie

(en milliers d'euros) 30.06.2019 30.06.2018* Résultat net total consolidé (24 327) (35 705) Déduction du résultat des activités cédées ou en cours de cession Résultat des activités poursuivies (24 327) (35 705) Amortissements et provisions 10 145 1 658 Profits / pertes de réévaluation (juste valeur) 273 664 Effets de l'actualisation financière Ecart juste valeur/valeur comptable de la dette FRN Ecart juste valeur/trésorerie obtenue sur le transfert des actions propres Résultats de cession et résultats de dilution (456) (268) Impact des activités abandonnées Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt (14 364) (33 650) Charge (produit) d'impôt 363 (1 583) Coût de l'endettement financier net 2 844 3 228 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (11 157) (32 006) Incidence de la variation en besoin en fonds de roulement 1 (stocks-clients-fournisseurs) 3 511 16 679 Incidence de la variation en besoin en fonds de roulement 2 (autres postes) (15 317) (34 949) Impôts versés (177) 1 237 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (23 140) (49 039) Acquisition d'intérêts minoritaires

Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (105)

(5 023)



(13 598) Acquisition d'actifs financiers

Augmentation des prêts et avances consentis



(4)



(13) Diminution des prêts et avances consentis 239 15 594 Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 1 076 2 961 Cession d'actifs financiers Dividendes reçus Incidence de variation de périmètre 2 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (3 815) 4 944 Augmentation de capital 58 487 53 Acquisition d'actions propres (5) 52 Cession d'actions propres Emission d'emprunts 76 Remboursement d'emprunts (2 872) (533) Intérêts financiers nets versés (2 623) (3 178) Variation nette des financements court terme (16 216) 30 523 Flux de trésorerie liés aux activités de financement 36 846 26 917 Incidence de la variation des taux de change 71 (332) Flux de trésorerie générés par les activités cédées et produit de cession Variation de la trésorerie 9 962 (17 510) Trésorerie d'ouverture 21 832 59 731 Trésorerie de clôture 31 794 42 221 VARIATION DE LA TRÉSORERIE 9 962 (17 510)

* Les données publiées au titre de l’exercice 2018 n’ont pas été retraitées de l’impact lié au changement de méthode IFRS 16 du fait de l’application rétrospective limitée de la norme IFRS 16 « Locations » (cf. note 1.2 « Changement de méthode comptable » des notes annexes aux comptes consolides semestriels condensés du rapport financier semestriel 2019.







1 Tous les pourcentages de croissance mentionnés dans ce communiqué font référence à une croissance organique et ne tiennent pas compte des effets de change, sauf mention contraire.

2 EBITDA = EBIT – provisions pour actifs circulants – amortissements – engagements retraite.

3 Les données et comparaisons EBITDA Groupe au 30 Juin 2019 mentionnées dans ce communiqué intègrent un impact IFRS 16 de + 2,4 M€





