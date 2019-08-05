Marie Brizard Wine & Spirits : va céder son entité polonaise de distribution

5 août (Reuters) - Marie Brizard Wine & Spirits a
annoncé lundi dans un communiqué :
* LA SIGNATURE D'UN PROJET DE CESSION DE SON ENTITÉ
POLONAISE DE
DISTRIBUTION, SOBIESKI TRADE, AU GROUPE POLONAIS UNITED
BEVERAGES, L'UN DES PRINCIPAUX IMPORTATEURS DE SPIRITUEUX ET
VINS PREMIUM AINSI QUE L'UN DES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS DE
BOISSONS ALCOOLISÉES EN POLOGNE.
* PARALLÈLEMENT, CETTE CESSION CONSTITUE UNE OPPORTUNITÉ
POUR LES
MARQUES DU GROUPE EN POLOGNE. EN EFFET, UN NOUVEL ACCORD DE
DISTRIBUTION ENTRE MBWS POLSKA ET SOBIESKI TRADE ACCOMPAGNERA LA
CESSION.
* AINSI, LE CHIFFRE D'AFFAIRES DES ACTIVITÉS MARQUES DU
GROUPE EN
POLOGNE EST EN CROISSANCE DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE EN COURS,
SOUS L'EFFET DE LA MONTÉE EN PUISSANCE PROGRESSIVE DES ACCORDS
DE DISTRIBUTION SIGNÉS AU COURS DU 2ND SEMESTRE 2018 AINSI QUE
DE LA STRATÉGIE COMMERCIALE VISANT À POURSUIVRE LA
DIVERSIFICATION DE LA BASE DE CLIENTS.
* DE PLUS, SOBIESKI TRADE NE POSSÈDE PAS LA TAILLE CRITIQUE
SUFFISANTE POUR ATTEINDRE LES EXIGENCES DU GROUPE EN MATIÈRE DE
RENTABILITÉ. EN 2018, CETTE ACTIVITÉ A GÉNÉRÉ UN EBITDA NÉGATIF
POUR UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE 107,5 MILLIONS D'EUROS.
* LA RÉALISATION DE CETTE OPÉRATION RESTE SOUMISE À
DIFFÉRENTES
CONDITIONS, NOTAMMENT À L'APPROBATION DE L'AUTORITÉ DE LA
CONCURRENCE EN POLOGNE.
Le communiqué : https://reut.rs/2YL7qcI
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(Benjamin Mallet)