Connexion
E-mail
Mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON

Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Marie Brizard Wine & Spirits    MBWS   FR0000060873

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS

(MBWS)
  Rapport  
Cours en temps réel. Temps réel Euronext Paris - 05/08 17:35:14
1.9 EUR   +2.93%
18:28Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 6 août 2019
AO
18:26MBWS : projet de cession de Sobieski Trade
AO
18:25MBWS : cession de la filiale polonaise de distribution
CF
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses ZonebourseRecommandations des analystes

Marie Brizard Wine & Spirits : va céder son entité polonaise de distribution

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
05/08/2019 | 17:53

5 août (Reuters) - Marie Brizard Wine & Spirits a annoncé lundi dans un communiqué :

* LA SIGNATURE D'UN PROJET DE CESSION DE SON ENTITÉ POLONAISE DE DISTRIBUTION, SOBIESKI TRADE, AU GROUPE POLONAIS UNITED BEVERAGES, L'UN DES PRINCIPAUX IMPORTATEURS DE SPIRITUEUX ET VINS PREMIUM AINSI QUE L'UN DES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS DE BOISSONS ALCOOLISÉES EN POLOGNE.

* PARALLÈLEMENT, CETTE CESSION CONSTITUE UNE OPPORTUNITÉ POUR LES MARQUES DU GROUPE EN POLOGNE. EN EFFET, UN NOUVEL ACCORD DE DISTRIBUTION ENTRE MBWS POLSKA ET SOBIESKI TRADE ACCOMPAGNERA LA CESSION.

* AINSI, LE CHIFFRE D'AFFAIRES DES ACTIVITÉS MARQUES DU GROUPE EN POLOGNE EST EN CROISSANCE DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE EN COURS, SOUS L'EFFET DE LA MONTÉE EN PUISSANCE PROGRESSIVE DES ACCORDS DE DISTRIBUTION SIGNÉS AU COURS DU 2ND SEMESTRE 2018 AINSI QUE DE LA STRATÉGIE COMMERCIALE VISANT À POURSUIVRE LA DIVERSIFICATION DE LA BASE DE CLIENTS.

* DE PLUS, SOBIESKI TRADE NE POSSÈDE PAS LA TAILLE CRITIQUE SUFFISANTE POUR ATTEINDRE LES EXIGENCES DU GROUPE EN MATIÈRE DE RENTABILITÉ. EN 2018, CETTE ACTIVITÉ A GÉNÉRÉ UN EBITDA NÉGATIF POUR UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE 107,5 MILLIONS D'EUROS.

* LA RÉALISATION DE CETTE OPÉRATION RESTE SOUMISE À DIFFÉRENTES CONDITIONS, NOTAMMENT À L'APPROBATION DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE EN POLOGNE. Le communiqué : https://reut.rs/2YL7qcI Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur MARIE BRIZARD WINE & SPIRI
18:28Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 6 août 2019
AO
18:26MBWS : projet de cession de Sobieski Trade
AO
18:25MBWS : cession de la filiale polonaise de distribution
CF
17:53MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS : va céder son entité polonaise de distribution
RE
17:46MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS : projet de cession de Sobieski Trade
GL
01/08EN DIRECT DES MARCHES : ArcelorMittal, Société Générale, Axa, EDF, Ubisoft, Q..
01/08MBWS : cession de Porto Pitters
AO
01/08BOURSE DE PARIS : La Fed fait le job, sans excès de zèle
31/07MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS : cession de Porto Pitters
GL
25/07Marie Brizard cherche des synergies après un nouveau repli des ventes
AW
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur MARIE BRIZARD WINE & SPIRI
Plus de recommandations
Données financières (EUR)
CA 2019 401 M
EBIT 2019 -22,7 M
Résultat net 2019 -25,1 M
Dette 2019 93,0 M
Rendement 2019 -
PER 2019 -2,05x
PER 2020 -18,5x
VE / CA2019 0,43x
VE / CA2020 0,16x
Capitalisation 81,5 M
Graphique MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS
Durée : Période :
Marie Brizard Wine & Spirits : Graphique analyse technique Marie Brizard Wine & Spirits | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique MARIE BRIZARD WINE & SPIRI
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ALLEGER
Nombre d'Analystes 3
Objectif de cours Moyen 2,87  €
Dernier Cours de Cloture 1,85  €
Ecart / Objectif Haut 95,0%
Ecart / Objectif Moyen 55,3%
Ecart / Objectif Bas 35,4%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Andrew Highcock Chief Executive Officer
Benoît Hérault Chairman
Aymeric Donon Chief Financial Officer
Constance Benqué Independent Director
Christine Mondellot Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS-29.81%91
DIAGEO23.18%98 824
PERNOD RICARD8.90%45 785
BROWN-FORMAN CORPORATION15.34%26 073
THAI BEVERAGE PUBLIC COMPANY LIMITED36.07%15 054
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA12.66%10 644
RUBRIQUES
SERVICES GRATUITS
SERVICES FINANCIERS
APPLICATION MOBILE
SERVICE PREMIUM
+33 (0)4 78 30 41 42
À PROPOS
Stock Market Quotes Interactive brokers Offre Binck Best of des tweets Stock Market News Börse: Aktien, Kurse und Nachrichten
Copyright © 2019 Superformance. Tous droits réservés. Les cotations sont fournies par Factset, Morningstar et vwd Group
Audience certifiée par