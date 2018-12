Marie Brizard : accord avec la COFEPP pour un prêt relais

24/12/2018 | 08:15

Marie Brizard Wine & Spirits annonce un accord ferme avec la COFEPP, son premier actionnaire (29,47% du capital), qui s'engage à souscrire à un emprunt obligataire de 25 millions d'euros, portant intérêt au taux de 4,56% par an, à échéance au 30 avril 2020.



Ce prêt relais, soumis à l'AGM prévue le 31 janvier 2019, serait remboursé de manière anticipée à la date de réalisation de l'une des options alternatives prévues dans cet accord afin de permettre la libération des titres concernés par compensation de créance.



Le produit du prêt permettra en partie de redresser la situation financière du groupe de spiritueux, de rembourser certaines de ses dettes financières et de renforcer sa trésorerie lui permettant ainsi d'accélérer son plan de développement.



