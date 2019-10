Marie Brizard : annonce un partenariat aux Etats-Unis

02/10/2019 | 18:26

Marie Brizard Wine & Spirits et la société Sazerac/375 Park Avenue Spirits annoncent ce soir la signature d'un partenariat stratégique pour la distribution des marques de MBWS aux Etats-Unis.



'Conformément à son engagement de revoir ses activités au regard de leur intérêt stratégique et de leur capacité à générer de la valeur à long terme pour le Groupe, Marie Brizard Vins & Spiritueux a procédé à une évaluation de son empreinte internationale. Dans ce contexte, MBWS a tiré la conclusion que son niveau de chiffre d'affaires était structurellement insuffisant pour réussir sur le marché américain, alors que ce marché est devenu de plus en plus compétitif en raison de la concentration continue du marché, tant au niveau des grossistes que de la distribution', explique Marie Brizard.



'Le Groupe a ainsi recherché activement un partenaire ayant la taille, le réseau et la culture pour assurer une distribution élargie aux marques de Marie Brizard Wine & Spirits.'



Ce partenariat débutera le 1er janvier 2020. La distribution des marques de Marie Brizard Wine & Spirits sera alors transférée à Sazerac et à 375 Park Avenue Spirits et, à partir de cette date, MBWS Americas se concentrera sur les autres pays du cluster Amériques.



