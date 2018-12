Marie Brizard : anticipe un EBITDA 2018 entre -25 et -28 ME

24/12/2018 | 10:19

Le groupe Marie Brizard Wine & Spirits indique ce lundi, dans un communiqué de presse présentant les résultats annuels 2017 consolidés (qui seront approuvés par l'assemblée générale des actionnaires le 31 janvier 2019) et du 1er semestre 2018, revoir ses perspectives pour l'exercice 2018.



Ainsi, 'bien qu'il soit encore trop tôt pour mesurer les effets des mouvements sociaux du 4ème trimestre de l'exercice en France sur les ventes du Groupe, les premières indications publiques disponibles font état d'une baisse importante du chiffre d'affaires de la grande distribution. De plus, et comme annoncé à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018, l'activité du Groupe aux États-Unis ne devrait pas être en croissance au 4ème trimestre de l'exercice. Ainsi, le Groupe anticipe désormais un EBITDA annuel 2018 dans une fourchette comprise entre -25 ME et -28 ME', explique Marie Brizard.



Le groupe avait annoncé au début de l'automne viser un EBITDA 2018 compris entre -20 et -25 millions d'euros.



S'agissant des comptes annuels 2017 publiés ce jour en vue de l'assemblée générale des actionnaires, ils sont marqués par un résultat net part du groupe de -67,3 millions d'euros (vs +6,8 millions pour l'exercice 2016), un taux de marge brute de 31,8% (vs 37,1%) et un résultat opérationnel de -72,7 millions d'euros (vs +15,4 millions d'euros).



Au premier semestre 2018, le chiffre d'affaires du groupe de vins et spiritueux s'est élevé à 190 millions d'euros, contre 205,6 millions pour la même période en 2018. Résultats opérationnel comme net part du groupe sont tous les deux négatifs, respectivement de -27,5 millions et -35,6 millions d'euros. Un an plus tôt, ils s'élevaient à -6,1 millions et à +2,2 millions d'euros.





