Marie Brizard : en hausse après les résultats annuels

28/05/2020 | 10:28

Le titre gagne plus de 3% ce matin après avoir publié hier soir ses résultats annuels 2019. L'EBITDA ressort à -12,1 ME (-17,3 ME en excluant les impacts IFRS 5 ET 16), soit bien au-dessus des attentes de -24 ME d'Oddo et de la guidance (entre -20 et -25 ME).



' Le résultat net part du groupe de -65,9 E se dégrade de 4 ME en raison notamment des charges exceptionnelles supplémentaires liées à la restructuration financière du groupe ' indique Oddo.



' À fin avril le CA du groupe s'élève à 85.9 ME, en baisse de seulement -3% en lfl (dont +2.4% au T1) grâce à une forte activité vrac à destination de la fabrication de désinfectant. MBWS ne confirme plus, à ce stade, l'objectif d'EBITDA à horizon 2022 (compris entre 13 et19 ME) annoncé début 2019 ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo confirme son conseil Neutre sur la valeur avec un objectif de 0,80 E.



