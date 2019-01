Marie Brizard : en recul après l'arrêt d'un projet de cession

11/01/2019 | 11:47

Marie Brizard Wine & Spirits lâche 4% au lendemain d'une série d'annonces, dont l'abandon du projet de cession de certaines des marques du groupe, dont l'objectif était de couvrir partiellement ou en totalité les pertes de l'exercice 2018.



Le conseil d'administration a aussi nommé le cabinet Ledouble en qualité d'expert indépendant chargé de rendre une attestation d'équité sur l'augmentation de capital réservée à COFEPP, et met en place un comité ad hoc composé d'administrateurs indépendants.



Par ailleurs, Benoît Hérault a annoncé son intention de démissionner de son mandat de président du conseil et d'administrateur à l'issue de la réalisation de l'une des deux options prévues par l'accord ferme signé avec la COFEPP.



