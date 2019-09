Marie Brizard : l'EBITDA semestriel en amélioration

19/09/2019 | 18:46

Marie Brizard Wine & Spirits affiche un chiffre d'affaires semestriel de 185,8 millions d'euros, en repli de -1,7% par rapport à la même période en 2018.



L'EBITDA est en revanche en amélioration, passant de -21,1 millions à -7,7 millions d'euros. De même, le résultat net passe de -35,6 millions à -24,3 millions.



'Les résultats de ce 1er semestre sont dans l'ensemble encourageants et valident les choix stratégiques que nous avons faits. La rentabilité de nos opérations en France s'est améliorée grâce aux Activités Marques. En Pologne et aux Etats-Unis, les premiers effets de la mise en oeuvre du plan stratégique sont désormais visibles mais sont encore insuffisants et nécessitent une poursuite des efforts entrepris. De nombreuses initiatives ont déjà été lancées et d'autres sont à venir', commente Andrew Highcock, DG de Marie Brizard Wine & Spirits.





