Marie Brizard: le premier actionnaire prêt à renforcer le capital

Paris (awp/afp) - Après une lourde perte en 2017, le fabricant français de spiritueux Marie Brizard Wine and Spirits (MBWS) devrait recevoir l'aide de son premier actionnaire, la Cofepp, qui s'est engagé à renforcer son capital et à lui prêter, en attendant, 25 millions d'euros.

"Face à la difficulté de faire aboutir les négociations avec ses partenaires bancaires et en raison de la dégradation de sa situation financière, le conseil d'administration a étudié la possibilité de trouver un partenaire, capable de fournir les moyens financiers nécessaires au développement du groupe", a expliqué le fabricant français de spiritueux, dans un communiqué publié lundi.

La Compagnie financière des prises de participations (Cofepp), qui détient 29,47% du capital de Marie Brizard, est ainsi prête à souscrire à une augmentation de capital qui lui serait réservée, d'un montant de 37,71 millions d'euros et à un prix unitaire de 4 euros.

La Cofepp, propriété de la famille Cayard, est notamment propriétaire du groupe français de spiritueux La Martiniquaise.

Dans l'hypothèse où cette opération "ne serait pas réalisée pour quelque raison que ce soit", une augmentation de capital de 35 millions d'euros, pour un prix par action compris entre 2 et 2,50 euros, "entrera automatiquement en vigueur", souligne MBWS.

La Cofepp y souscrirait à hauteur de 10,5 millions d'euros, mais pourrait porter sa participation jusqu'à 26,3 millions d'euros.

Pour renflouer le groupe français, qui vient de changer de directeur général, son premier actionnaire prévoit également un emprunt obligataire de 29,5 millions d'euros.

Après ces annonces, le titre plongeait de 21,85% à 2,88 euros vers 12H15 dans un marché en recul.

La réalisation de ces différentes opérations reste soumise au feu vert des actionnaires lors de l'assemblée générale du 31 janvier, a précisé MBWS.

Mais, quelle que soit l'option choisie, la Cofepp s'est engagée à souscrire à un emprunt obligataire d'un montant de 25 millions d'euros, associé à un taux d'intérêt de 4,56%, à échéance au 30 avril 2020.

"Ce prêt doit être libéré dans les deux jours ouvrés qui suivent l'assemblée générale", selon le communiqué.

Ce renfort apporté par la Cofepp s'inscrit dans le cadre du projet de cession d'actifs de Marie Brizard qui doit couvrir tout ou partie de ses pertes prévues en 2018.

Nouvelle perte en 2018

Sur l'année 2017 déjà, sa perte nette a atteint 67,3 millions d'euros contre un bénéfice de 6,8 millions d'euros un an auparavant. Son chiffre d'affaires a lui baissé de 1,8%, à 423,3 millions d'euros.

Son activité a reculé sur toutes ses zones géographiques, sauf en Asie Pacifique (+16,9% à 4,4 millions d'euros). Sur son principal marché (Europe de l'Ouest, Moyen Orient et Afrique), le chiffre d'affaires s'est établi à 133,3 millions d'euros, en recul de 3%. Cette évolution s'explique notamment par une baisse des ventes en France- qui a totalisé 82% de l'activité de la région- en raison d'une météo défavorable.

En Europe Centrale et de l'Est, son activité a dégringolé de 19,8%, affectée par une forte pression concurrentielle en Pologne. MBWS a fait face en 2017 sur le marché polonais à une guerre des prix sur le marché de la vodka pure et à une forte dérive de ses dépenses promotionnelles.

Pour sa part, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) est passé dans le rouge, à -11,9 millions d'euros, mais reste en ligne avec la fourchette indicative qui avait été annoncée par le groupe.

Sur le premier semestre 2018, les voyants sont également dans le rouge: Marie Brizard a affiché une perte de 35,6 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires en baisse de 7,6%.

MBWS a donc été contraint d'abaisser une nouvelle fois ses prévisions pour 2018. Il s'attend à une perte d'exploitation comprise entre "-25 et -28 millions d'euros", contre -20 et -25 millions d'euros auparavant.

La publication de ces résultats a été décalée à plusieurs reprises, en raison des négociations du groupe avec ses partenaires bancaires sur la souscription de prêts et après un audit au sein de ses activités en Pologne qui a fait apparaître des charges plus élevées que prévu.

afp/al