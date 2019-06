Marie Brizard : mouvements sur le capital par Diana Holding

07/06/2019 | 14:28

La société anonyme de droit marocain Diana Holding a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en baisse, le 4 avril 2019, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société Marie Brizard Wine And Spirits et détenir, à cette date, 3 940 000 actions Marie Brizard Wine And Spirits représentant autant de droits de vote, soit 9,21% du capital et 9,17% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation du nombre total d'actions et de droits de vote de la société Marie Brizard Wine And Spirits.



Par ailleurs, le déclarant a précisé détenir, au 6 juin 2019, 3 940 000 actions Marie Brizard Wine And Spirits représentant autant de droits de vote, soit 8,82% du capital et 8,78% des droits de vote de cette société.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.