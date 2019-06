Marie Brizard : projet de réorganisation commerciale

21/06/2019 | 08:36

Marie Brizard Wine & Spirits annonce que sa filiale en France a convoqué son Comité Social et Economique en vue d'un projet de redéploiement de sa force commerciale en France, visant à mutualiser une partie de ses activités commerciales avec des entités tierces.



Aux termes de ce projet, elle pourrait confier à deux entités détenues par l'actionnaire de référence, COFEPP, d'une part les visites en Supermarchés et Proximité, d'autre part les visites et les opérations de négociation, livraison et logistique dans le réseau CHD.



Ce partenariat permettrait de profiter de la capacité existante de ces deux entités et d'élargir la distribution des produits du groupe de spiritueux en France. Il aurait pour conséquence la suppression de 51 postes de force de vente commerciale.



