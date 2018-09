Marie Brizard : revoit à la baisse ses perspectives 2018

04/09/2018 | 18:17

Marie Brizard Wine & Spirits annonce ce mardi soir revoir à la baisse ses perspectives annuelles 2018 d'EBITDA publiées le 27 juillet dernier, afin de 'tenir compte notamment de l'évolution du marché des spiritueux dans les principaux pays d'implantation du Groupe'.



Ainsi, si le Groupe avait indiqué, le 27 juillet dernier, envisager un EBITDA pour le premier semestre 'en recul très significatif par rapport à son niveau du 1er semestre 2017 et un EBITDA annuel 2018 négatif mais en progression par rapport au niveau attendu pour l'exercice 2017', il indique aujourd'hui 'anticiper un EBITDA pour le semestre compris entre -20 ME et -23 ME'.



'Le groupe a également réalisé, en août 2018, une révision de son budget pour le second semestre 2018, pour tenir compte des derniers chiffres disponibles et des tendances observées sur la fin de l'exercice en cours. Si l'activité devrait s'améliorer par rapport au 1er semestre 2018, le rythme de cette amélioration devrait être moins soutenu qu'escompté. En conséquence, l'EBITDA du second semestre 2018 devrait être inférieur aux estimations du Groupe publiées le 27 juillet dernier. Il devrait néanmoins être en amélioration par rapport au second semestre 2017. L'EBITDA annuel 2018 devrait être compris entre -20 ME et -25 ME.'



Marie Brizard Wine & Spirit explique notamment cette révision à la baisse par une dégradation des conditions de marché en France et aux Etats-Unis et un retard dans la mise en oeuvre du plan d'actions en Pologne.



'Le Conseil d'administration, prenant acte de la dégradation des perspectives financières 2018 et des conditions de marché dans lesquelles le Groupe évolue, a décidé d'accélérer la mise en oeuvre des travaux visant à adapter la structure de coûts du Groupe. Dans cette perspective, différentes hypothèses sont en cours d'examen pour optimiser et réduire significativement les charges d'exploitation du Groupe', indique Marie Brizard Wine & Spirit.



Par ailleurs, le conseil d'administration a entrepris une revue complète du portefeuille de marques du groupe, avec pour objectif de réfléchir à un projet de cession de certaines d'entre elles, 'l'objectif de ces cessions étant de couvrir tout ou partie des pertes de l'exercice 2018'.





