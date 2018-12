Marie Brizard : une augmentation de capital, deux options

24/12/2018 | 14:15

Les dirigeants du groupe Marie Brizard proposeront à la prochaine assemblée générale des actionnaires (prévue fin janvier) une augmentation de capital, d'un montant de 35 à 37,712 millions d'euros, selon deux options possibles.



La première, qui a la préférence du groupe, consiste en une augmentation de capital de 37,712 millions réservée à la Cofepp, actionnaire principal de Marie Brizard, via l'émission de 9,4 millions d'actions ordinaires nouvelle. Celles-ci seraient émises à un prix de souscription par action (prime d'émission incluse) de 4 euros, soit une prime de 5,60% par rapport au prix moyen pondéré par les volumes des cinq derniers cours de clôture au 21 décembre.



Sauf que cette option nécessite plusieurs autorisations réglementaires. Si elle ne peut être réalisée, les dirigeants proposeront en assemblée générale une augmentation de capital de 35 millions d'euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription. La Cofepp s'est, dans ce cas également, engagée à souscrire de manière 'ferme et irrévocable' à l'opération.



La Cofepp s'est par ailleurs engagée à accorder au groupe de spiritueux un crédit relais de 25 millions d'euros, devant être libéré dans les deux jours ouvrés suivant l'AG, et remboursé de manière anticipée dès la réalisation de l'une ou l'autre des options de recapitalisation envisagées.



'Nous sommes très heureux d¹être parvenus à un accord avec Cofepp. Confrontés à une situation financière dégradée, une trésorerie nette en retrait et la difficulté de faire aboutir rapidement les discussions avec nos partenaires bancaires, il devenait nécessaire de trouver une solution pour nous permettre de poursuivre nos activités. Nous avons donc recherché la meilleure solution, dans l¹intérêt de tous nos partenaires. Lors de nos discussions, Cofepp nous est apparu comme étant le partenaire industriel pour accompagner notre développement futur et nous permettre de démontrer le potentiel de notre Groupe', déclare Andrew Highcock, directeur général du groupe.





