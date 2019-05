Marks & Spencer : UBS abaisse son objectif de cours

24/05/2019 | 10:16

UBS réaffirme sa position 'neutre' sur Marks & Spencer et abaisse son objectif de cours de 295 à 250 pence, ce qui implique un potentiel de hausse de 3% seulement pour le titre de la chaine britannique de grands magasins.



'Marks & Spencer fait toutes les bonnes choses, mais les coûts et les risques liés à ceci apparaissent plus onéreux que ce que nous attendions', explique l'intermédiaire financier en résumé de sa note de recherche.



