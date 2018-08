L'enseigne de bricolage Homebase ferme des magasins, 1500 emplois menacés

Londres (awp/afp) - La chaîne britannique de magasins de bricolage Homebase a annoncé mardi la fermeture de 42 magasins, ce qui devrait entraîner 1500 suppressions d'emplois, illustrant une nouvelle fois les déboires du commerce physique au Royaume-Uni.

Homebase a annoncé dans un communiqué avoir proposé à ses créanciers un plan de restructuration prévoyant la fermeture de 42 de ses 241 magasins au Royaume-Uni et en Irlande fin 2018 et début 2019. Quelque 1500 emplois devraient être supprimés sur un total de 11'000.

Fondée en 1979, l'enseigne avait été rachetée auprès de son propriétaire australien Westfarmers pour une livre symbolique cette année par Hilco, une société spécialisée dans le redressement des entreprises en difficultés.

Homebase explique que ses ventes et sa rentabilité se sont fortement dégradées au cours des deux dernières années, évoquant un contexte "extrêmement difficile" pour le commerce, frappé par une faible confiance des consommateurs et une baisse des dépenses.

Elle estime qu'un grand nombre de ses magasins ne sont plus rentables en raison notamment du coût des loyers.

"La réalité est que nous devons continuer à agir de manière décisive pour faire face aux mauvaises performances de notre activité et à nos coûts élevés, tout en protégeant des milliers d'emplois", a souligné dans le communiqué Damian McGloughlin, directeur général du groupe.

La débâcle des commerces physiques au Royaume-Uni n'en finit pas, précipitée par la concurrence des ventes sur internet, la hausse des loyers ou encore la prudence des consommateurs sur fond de Brexit.

Des milliers d'emplois ont été détruits par les faillites du spécialiste des vêtements Calvetron, de la branche britannique des magasins de jouets Toys "R" Us, des boutiques de produits électroniques Maplin ou encore des magasins de maxidiscompte Poundworld.

Par ailleurs, des restructurations sont en cours chez l'enseigne de vêtements New Look, le marchand de tapis Carpetright, le distributeur de vêtements pour enfants Mothercare et dans les magasins Marks and Spencer qui prévoient de fermer plus d'une centaine d'établissements d'ici à 2022.

Les grands magasins House of Fraser ont de leur côté évité le pire vendredi. Ils ont annoncé leur faillite avant d'être rachetés par la chaîne d'articles de sport Sports Direct, détenue par Mike Ashley, un patron controversé en raison des conditions de travail des employés jugées inacceptables par les syndicats et une partie de la presse.

Avant sa chute, House of Fraser devait mener début 2019 un lourd plan de restructuration passant par la fermeture de 31 des 59 magasins, dont son vaisseau amiral situé sur la grande avenue commerçante et touristique d'Oxford Street au coeur de Londres.

Mais dans un entretien accordé au Sun publié mardi, Mike Ashley s'est voulu optimiste en assurant pouvoir sauver 80% des 59 magasins. Il veut en outre repositionner l'enseigne sur le segment haut de gamme et améliorer les services de collecte des achats réalisés en ligne, disant vouloir s'inspirer de la qualité des prestations assurée par le grand magasin de luxe londonien Harrods.

