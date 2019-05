Marks & Spencer : La valeur du jour en Europe - MARKS & SPENCER mal orienté après ses résultats annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Marks & Spencer (M&S) recule de 4,17% à 259,90 pence à Londres après avoir dévoilé de ternes résultats annuels 2018-2019 (clos fin mars). Ainsi, le distributeur a fait état d’une baisse de son bénéfice imposable hors exceptionnel de 10% sur l’ensemble de l’exercice à 523,2 millions de livres sterling. Quant au chiffre d’affaires, il atteint 10,37 milliards de livres sterling, en repli de 3%. M&S a connu une année difficile, avec des ventes qui ont diminué de 3,6% dans le secteur Vêtements et Maison et de 0,6% pour l’Alimentation." M&S évolue plus rapidement qu'à n'importe quel autre moment de ma carrière avec des changements substantiels dans l'ensemble de nos processus, de nos gammes et de nos opérations, ce qui a limité la performance de cette année, en particulier dans le secteur Vêtements et Maison ", a précisé Steve Rowe, Président directeur général de Marks & Spencer.Le groupe indique être bien avancé dans la première phase de son programme de transformation, qui consiste à rétablir les bases, à préparer l'organisation et l'infrastructure de l'entreprise pour l'avenir.Une transformation notamment liée aux opérations de rationalisation du parc de magasins du groupe, avec la fermetures des magasins les moins rentables. Ainsi, au 30 mars 2019, 35 magasins ont été fermés dans le cadre de ce programme." L'objectif de notre programme de transformation est de créer, d'ici trois à cinq ans, une famille d'entreprises rentables et en pleine croissance sous la marque M&S, liées non seulement par une marque commune, mais aussi par des sites communs, des valeurs sociales, des technologies et des données clients ", a précisé le groupe.M&S s'attend à une certaine amélioration dans chacune de ses principales activités au cours de l'année à venir.Il indique d'ailleurs que l'activité commerciale au cours des premières semaines de l'exercice en cours est conforme à ses attentes.