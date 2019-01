Marks & Spencer : bien orienté malgré des ventes en berne

10/01/2019 | 11:14

Marks & Spencer avance de 2,2% à Londres, malgré l'annonce d'un repli de 2,2% de ses ventes à surface comparable sur son troisième trimestre (13 semaines jusqu'au 29 décembre), là où le consensus n'attendait qu'un repli de 1,6%.



Le groupe de distribution britannique précise que ses ventes de produits alimentaires ont baissé de 2,1% sur le trimestre, tandis que celles de vêtements et de produits pour la maison se sont contractées de 2,4%.



'Une baisse de confiance des ménages, une météo douce, le Black Friday et de larges décotes chez nos concurrents ont fait de novembre une période très difficile', explique le directeur général Steve Rowe, qui laisse toutefois les objectifs annuels inchangés.



