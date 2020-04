Marks & Spencer : Credit Suisse relève son opinion

24/04/2020 | 10:56

Credit Suisse relève son opinion sur Marks & Spencer de 'sous-performance' à 'surperformance' malgré un objectif de cours réduit de 185 à 125 pence, dans le sillage d'estimations de BPA 2020-21 abaissées de 53% pour la chaine de grands magasins.



Le broker estime que la chute de 53% du cours de Bourse depuis le début de l'année fait plus que tenir compte des inquiétudes sur l'endettement et la liquidité, et que l'exposition à l'alimentaire rend M&S attractif comparativement à ses pairs de l'habillement.



