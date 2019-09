Marks & Spencer : le directeur financier quitte le groupe

23/09/2019 | 13:29

Le directeur financier de Marks and Spencer, Humphrey Singer, quittera le groupe britannique dans un délai d'un an et demi, a annoncé la direction.



Dans un communiqué diffusé ce matin, M & S a déclaré que Singer avait décidé de quitter l'entreprise et qu'un processus de succession était en cours.



Humphrey Singer travaillera avec Steve Rowe, le Directeur général, pour assurer une ' bonne transition', a déclaré le groupe.



La date de départ n'a pas encore été décidée. Jusque-là, Humphrey continuera d'assumer ses responsabilités, a ajouté M & S.



Il a rejoint M & S en juillet 2018 après avoir travaillé chez Dixons Carphone, un détaillant britannique de produits électriques et de téléphonie mobile, où il était directeur financier du groupe.



