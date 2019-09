Marks & Spencer : sortie prochaine du FTSE 100

05/09/2019 | 13:02

Marks & Spencer gagne 1,2% à Londres alors que FTSE Russell a annoncé le prochain départ du titre de la chaine de grands magasins de l'indice FTSE 100 et son entrée dans le FTSE 250, à partir du lundi 23 septembre à l'ouverture.



Dans le cadre de sa revue trimestrielle, le fournisseur d'indices fait aussi entrer dans le FTSE 100 le fabricant de médicaments génériques Hikma Pharmaceuticals, le groupe d'ingénierie Meggitt et de la compagnie minière Polymetal.



