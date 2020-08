Marks & Spencer : vers la suppression de 7000 postes

18/08/2020 | 11:28

Marks & Spencer a annoncé mardi son intention de supprimer quelque 7000 postes au cours des trois prochains mois, essentiellement en raison des difficultés rencontrées par son activité d'habillement et d'équipements de la maison.



Le distributeur britannique - qui dit vouloir devenir une entreprise 'plus agile' et 'plus rapide' - indique que la plupart de ces suppressions de postes interviendront au sein de son centre d'assistance, au niveau de ses directions régionales et dans ses magasins au Royaume-Uni.



Cette décision fait suite à la publication de ventes trimestrielles de prêt-à-porter et d'articles d'habitat 'très en-dessous de leurs niveaux de l'année dernière' d'après le groupe.



Sur les 13 semaines écoulées, les ventes de la branche d'habillement et d'équipements pour la maison ('Clothing & Home') ont en effet chuté de 38,5%, là où les ventes de la division alimentaire ont, elles, progressé de 2,5%.



L'action M&S était en baisse de plus de 4% mardi matin à la Bourse de Londres suite à ces annonces.



