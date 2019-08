Marks and Spencer : démarrage de la coentreprise avec Ocado

05/08/2019 | 12:32

Marks and Spencer a annoncé lundi le démarrage officiel des activités de sa coentreprise avec le distributeur alimentaire en ligne Ocado, dont les contours avaient été dévoilés au mois de février.



Ce coup d'envoi coïncide avec la finalisation, aujourd'hui, de l'acquisition par la chaîne de supermarchés de 50% d'Ocado Retail, leur joint venture spécialisée dans la vente en ligne de produits alimentaires au Royaume-Uni.



A compter de septembre 2020, les trois-quarts des Britanniques pourront ainsi se faire livrer, en commandant sur la plateforme Ocado.com, la totalité des 6500 références qui composent le catalogue alimentaire de M&S.



Le partenariat entre M&S et Ocado se limitait jusqu'ici à une douzaine de magasins.



A noter par ailleurs que Morgan Stanley a annoncé ce matin avoir repris le suivi des titres Marks and Spencer avec une recommandation 'pondérer en ligne' et un objectif de cours de 230 pence.



L'action M&S cotée à la Bourse de Londres est actuellement en baisse de 4,5% à 192 pence.



