Maroc Telecom : Communiqué de presse Résultats S1 2020 21/07/2020

RESULTATS CONSOLIDES DU 1er SEMESTRE 2020 Résilience des activités du Groupe dans un contexte de crise sanitaire inédit : Hausse de 9% du parc global du Groupe qui atteint 68,4 millions de clients ;

68,4 millions de clients ; Chiffre d'affaires consolidé stable grâce aux activités à l'International et à la Data Mobile et Fixe au Maroc ;

grâce aux activités à l'International et à la Data Mobile et Fixe au Maroc ; Maintien d'une bonne profitabilité grâce à une gestion optimisée des coûts : marge d'EBITDA consolidée de 52,4% en hausse de 0,7 pt à base comparable ;

marge d'EBITDA consolidée de 52,4% en hausse de 0,7 pt à base comparable ; Adaptation rapide des ressources et de la capacité des réseaux pour faire face à l'évolution du marché face à la crise du Covid-19. Révision des perspectives 2020 à périmètre et change constants : Chiffre d'affaires en légère baisse ;

EBITDA en légère baisse ;

CAPEX d'environ 10% du chiffre d'affaires, hors fréquences et licences. A l'occasion de la publication de ce communiqué, Monsieur Abdeslam digitalisation, s'en trouve ainsi confortée. Ahizoune, Président du Directoire, a déclaré : Maroc Telecom, entreprise solidaire et socialement responsable, a aussi « Dans un contexte inédit de crise sanitaire mondiale, le Groupe Maroc contribué à l'effort collectif via de nombreuses initiatives au Maroc comme Telecom s'est fortement mobilisé pour se conformer aux orientations des dans les pays de ses filiales, notamment à travers des contributions aux fonds autorités et répondre aux attentes de ses clients. COVID mis en place par les autorités. Les capacités réseaux et les infrastructures du Groupe, très sollicitées Ce contexte sanitaire a incité le Groupe à adopter un large plan d'optimisation pendant la période de confinement, ont pleinement répondu à l'augmentation des coûts, qui a permis de maintenir de bonnes performances sur le semestre de la demande et l'essor de nouveaux usages, sans aucune incidence sur la malgré les premiers effets de la pandémie.» qualité de service. La pertinence de la stratégie du Groupe, axée sur l'investissement pour le renforcement des réseaux, des infrastructures et de la RÉSULTATS CONSOLIDÉS AJUSTÉS* DU GROUPE T2-2019 T2-2020 Variation Variation à 6M-2019 6M-2020 Variation Variation à (IFRS en millions MAD) base base comparable comparable (1) (1) Chiffre d'affaires 8 895 9 014 +1,3% -2,1% 17 844 18 323 +2,7% +0,0% EBITDA 4 762 4 809 +1,0% +0,2% 9 409 9 603 +2,1% +1,4% Marge (%) 53,5% 53,3% -0,2 pt +1,2 pt 52,7% 52,4% -0,3 pt +0,7 pt EBITA ajusté 2 960 2 922 -1,3% -0,2% 5 862 5 836 -0,5% +0,2% Marge (%) 33,3% 32,4% -0,9 pt +0,6 pt 32,9% 31,8% -1,0 pt +0,1 pt Résultat Net ajusté - 1 441 1 410 -2,2% +1,5% 3 022 3 006 -0,5% +1,5% Part du Groupe Marge (%) 16,2% 15,6% -0,6 pt +0,5 pt 16,9% 16,4% -0,5 pt +0,3 pt CAPEX(2) 1 034 659 -36,3% -47,0% 3 227 1 186 -63,3% -65,4% Dont fréquences et 1 327 licences CAPEX/CA (hors 11,7% 7,3% -4,4 pt -6,7 pt 10,7% 6,5% -4,2 pt -5,4 pt fréquences et licences) CFFO ajusté 2 936 4 206 +43,2% +43,4% 5 728 7 099 +23,9% +22,2% Dette Nette 21 034 18 659 -11,3% -9,0% 21 034 18 659 -11,3% -9,0% Dette Nette/EBITDA(3) 1,1x 0,9x 1,1x 0,9x * Les ajustements des indicateurs financiers sont décrits dans l'annexe 1. Parc Les parcs du Groupe continuent de croitre (+9,1% sur un an), pour atteindre 68,4 millions à fin juin 2020. Cette hausse provient en partie de l'intégration de Tigo Tchad dans le périmètre du Groupe depuis le 1er juillet 2019. Chiffre d'affaires fin juin 2020, le Groupe Maroc Telecom a réalisé un chiffre d'affaires (4) de 18 323 millions de dirhams, en hausse de 2,7% (stable à base comparable (1) ). Cette performance, dans un contexte de crise, est due essentiellement au développement de la Data Mobile et des services Mobile Money à l'International et à l'essor de la Data Fixe au Maroc. Résultat opérationnel avant amortissements Le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) du Groupe Maroc Telecom atteint 9 603 millions de dirhams, à fin juin 2020, en hausse de 2,1% (+1,4% à base comparable(1)) grâce à l'amélioration du taux de marge brute de 1,6 pt (+1,3 pt à base comparable(1)). Le taux de marge d'EBITDA s'établit à 52,4%, en hausse de 0,7 pt à base comparable(1). Résultat opérationnel Au terme des six premiers mois de 2020, le résultat opérationnel (EBITA)(5) ajusté du Groupe Maroc Telecom s'établit à 5 836 millions de dirhams, en hausse de 0,2% à base comparable(1). Résultat Net- Part du Groupe Le Résultat Net ajusté Part du Groupe atteint 3 006 millions de dirhams, en hausse de 1,5% à base comparable (1). Investissements Les investissements(2) hors fréquences et licences sont en baisse de 37,6% sur un an (-43,6% à base comparable(1)), en raison de l'adaptation des investissements au contexte actuel. Cash-flow Les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO)(6) ajustés s'élèvent à 7 099 millions de dirhams, en hausse de 23,9% (+22,2% à base comparable(1)) en raison de la hausse de l'EBITDA et la baisse des Capex. fin juin 2020, la dette nette (7) consolidée du Groupe baisse de 11,3%, pour s'établir à 18 659 millions de dirhams. Elle représente 0,9x fois son EBITDA annuel (3) . Pandémie Covid-19 La gestion de la crise sanitaire par le Groupe Maroc Telecom a été marquée par la rapidité de la prise de décisions clés ainsi que la mobilisation active des équipes, notamment : Le renforcement des mesures d'hygiène, de distanciation et le recours au télétravail (des outils de travail collaboratifs avec accès à distance ont été mis à la disposition des salariés);

La promotion des outils de digitalisation pour encourager les clients et partenaires à interagir avec l'entreprise via les différents services en ligne (commandes, paiement et modification de service, soumission des offres, etc.) ; La maitrise de la chaîne d'approvisionnement (commercial et technique) avec le respect des délais de réapprovisionnement et de dédouanement ;

La bonne gestion de la continuité d'activité commerciale, réseaux et systèmes d'information. Cependant les impacts de la pandémie COVID-19 sur les prévisions de croissance de l'économie marocaine sont importants (-5,2% en 2020 prévu par Bank Al-Maghrib) avec des répercussions probables sur la dynamique de croissance des activités de Maroc Telecom. Dans le cadre de l'élan de solidarité pour la gestion de la pandémie de Covid-19, certaines filiales à l'international ont également participé à l'effort collectif avec des contributions aux fonds mis en place par les autorités de chaque pays. Faits marquants Maroc Telecom a lancé, le 1er juin 2020, sa solution de paiement mobile via sa filiale « MT Cash ». La solution propose de nombreux services financiers, comparables à ceux des clients bancarisés, que les utilisateurs peuvent réaliser en toute sécurité et simplicité à partir d'un téléphone mobile. Révision des perspectives du Groupe pour l'année 2020 Sur la base des éléments disponibles à ce jour et en raison des incertitudes générées par la crise liée au Covid 19, Maroc Telecom revoit ses perspectives pour l'année 2020, à périmètre et change constants : Chiffre d'affaires en légère baisse ;

EBITDA en légère baisse ;

CAPEX d'environ 10% du chiffre d'affaires, hors fréquences et licences. REVUE DES ACTIVITÉS DU GROUPE Les ajustements des indicateurs financiers « Maroc » et « International » sont détaillés dans l'annexe 1 Maroc T2-2019 T2-2020 Variation 6M-2019 6M-2020 Variation (IFRS en millions MAD) Chiffre d'affaires 5 331 5 124 -3,9% 10 713 10 524 -1,8% Mobile 3 487 3 234 -7,3% 6 959 6 779 -2,6% Services 3 456 3 205 -7,3% 6 794 6 637 -2,3% Équipement 31 29 -5,0% 165 142 -13,9% Fixe 2 301 2 408 +4,6% 4 657 4 727 +1,5% Dont Data Fixe* 765 911 +19,1% 1 538 1 740 +13,2% Élimination et autres revenus -457 -518 -903 -981 EBITDA 3 111 3 008 -3,3% 6 136 5 980 -2,5% Marge (%) 58,4% 58,7% +0,4 pt 57,3% 56,8% -0,5 pt EBITA ajusté 2 117 2 046 -3,4% 4 170 4 037 -3,2% Marge (%) 39,7% 39,9% +0,2 pt 38,9% 38,4% -0,6 pt CAPEX(2) 525 281 -46,5% 877 564 -35,7% Dont fréquences et licences CAPEX/CA (hors fréquences et 9,9% 5,5% -4,4 pt 8,2% 5,4% -2,8 pt licences) CFFO ajusté 2 026 2 636 +30,1% 3 818 4 256 +11,5% Dette Nette 15 299 11 891 -22,3% 15 299 11 891 -22,3% Dette Nette/EBITDA(3) 1,2x 0,9x 1,2x 0,9x *La Data Fixe regroupe l'Internet, la TV sur ADSL et les services Data aux entreprises fin juin 2020, les activités au Maroc ont généré un chiffre d'affaires de 10 524 millions de dirhams, en retrait de 1,8% par rapport à la même période de 2019. Ce retrait s'explique par la baisse du chiffre d'affaires Mobile qui pâtit des impacts de la crise notamment sur les activités de l'entrant international, le sortant prépayé et le roaming. Cette baisse est atténuée par la hausse de la Data Mobile et Fixe. L'EBITDA de la même période ressort à 5 980 millions de dirhams, en baisse de 2,5% par rapport à l'an dernier, en raison de la baisse du chiffre d'affaires. La marge d'EBITDA s'établit au niveau élevé de 56,8%. Le résultat opérationnel (EBITA)(5) ajusté atteint 4 037 millions de dirhams, en contraction de 3,2% sur une année, du fait essentiellement de la baisse de l'EBITDA. Le taux de marge d'EBITA ajusté s'établit à 38,4%. Les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO)(6) ajustés au Maroc sont en hausse de 11,5%. Mobile Unité 6M-2019 6M-2020 Variation Parc(8) (000) 19 547 19 572 +0,1% Prépayé (000) 17 364 17 234 -0,7% Postpayé (000) 2 183 2 338 +7,1% Dont Internet 3G/4G+(9) (000) 11 119 11 764 +5,8% ARPU(10) (MAD/mois) 57,5 55,1 -4,2% Au 30 juin 2020, le parc(8) Mobile s'élève à 19,6 millions de clients, en légère hausse de 0,1% sur une année grâce à la hausse du parc postpayé (+7,1%). Le chiffre d'affaires Mobile recule de 2,6%, à 6 779 millions de dirhams en raison des impacts de la crise sanitaire, notamment sur les activités de l'entrant international, le sortant prépayé et le roaming. L'ARPU(10) mixte pour les six premiers mois de 2020 s'élève à 55,1 dirhams, en contraction de 4,2% sur un an. Maroc Telecom - Itissalat Al-Maghrib - Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance au Capital de 5 274 572 040 Dh - RC 48 947 - Siège Social : Avenue Annakhil, Hay Ryad, Rabat. Fixe et Internet Unité 6M-2019 6M-2020 Variation Lignes Fixe (000) 1 851 1 979 +6,9% Accès Haut Débit(11) (000) 1 529 1 689 +10,5% fin juin 2020, le parc Fixe croît de 6,9% sur un an, portant le nombre de lignes à près de 2 millions. Le parc haut débit progresse de 10,5%, pour atteindre 1,7 million d'abonnés. Les activités Fixe et Internet au Maroc ont généré un chiffre d'affaires de 4 727 millions de dirhams, en hausse de 1,5% par rapport à la même période de 2019, grâce à l'essor de la Data Fixe. International Indicateurs financiers T2-2019 T2-2020 Variation Variation à 6M-2019 6M-2020 Variation Variation à (IFRS en millions MAD) base base comparable comparable (1) (1) Chiffre d'affaires 3 887 4 111 +5,8% -2,0% 7 824 8 318 +6,3% +0,1% Dont services Mobile 3 537 3 736 +5,6% -2,8% 7 118 7 595 +6,7% -0,2% EBITDA 1 652 1 800 +9,0% +6,8% 3 273 3 623 +10,7% +8,5% Marge (%) 42,5% 43,8% +1,3 pt +3,6 pt 41,8% 43,6% +1,7 pt +3,4 pt EBITA ajusté 843 877 +4,0% +8,0% 1 692 1 798 +6,3% +8,8% Marge (%) 21,7% 21,3% -0,4 pt +2,0 pt 21,6% 21,6% +0,0 pt +1,7 pt CAPEX(2) 508 378 -25,7% -47,3% 2 351 622 -73,5% -75,5% Dont fréquences et 1 327 licences CAPEX/CA (hors 13,3% 9,2% -4,1 pt -8,1 pt 13,1% 7,5% -5,6 pt -7,3 pt fréquences et licences) CFFO ajusté 910 1 570 +72,5% +73,2% 1 909 2 843 +48,9% +42,6% Dette Nette 8 698 8 206 -5,7% +0,3% 8 698 8 206 -5,7% +0,3% Dette Nette/EBITDA(3) 1,3x 1,1x 1,3x 1,1x Notes : La base comparable illustre les effets de consolidation de Tigo Tchad comme si elle était effectivement produite le 1 er janvier 2019 et le maintien d'un taux de change constant MAD/Ouguiya/ Franc CFA. Les CAPEX correspondent aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles comptabilisées sur la période. Le ratio dette nette/EBITDA exclut l'impact de la norme IFRS16. Maroc Telecom consolide dans ses comptes les sociétés Mauritel, Onatel, Gabon Télécom, Sotelma, Casanet, AT Côte d'Ivoire, Etisalat Bénin, AT Togo, AT Niger, AT Centrafrique, et Tigo Tchad depuis le 1 er juillet 2019. L'EBITA correspond au résultat opérationnel avant les amortissements des actifs incorporels liés aux regroupements d'entreprises, les dépréciations des écarts d'acquisition et autres actifs incorporels liés aux regroupements d'entreprises et les autres produits et charges liés aux opérations d'investissements financiers et aux opérations avec les actionnaires (sauf lorsqu'elles sont directement comptabilisées en capitaux propres). Le CFFO comprend les flux nets de trésorerie provenant des activités d'exploitation avant impôts, tels que présentés dans le tableau des flux de trésorerie, ainsi que les dividendes reçus des sociétés mises en équivalence et des participations non consolidées. Il comprend aussi les investissements industriels nets, qui correspondent aux sorties nettes de trésorerie liée aux acquisitions et cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles. Emprunts et autres passifs courants et non courants moins Trésorerie (et équivalents de trésorerie) y compris le cash bloqué pour emprunts bancaires. Le parc actif est constitué des clients prépayés, ayant émis ou reçu un appel voix (hors appel en provenance de l'ERPT concerné ou de ses Centres de Relations Clients) ou émis un SMS/MMS ou ayant fait usage des services Data (hors échanges de données techniques avec le réseau de l'ERPT concerné) durant les trois derniers mois, et des clients postpayés non résiliés. Le parc actif de l'Internet Mobile 3G et 4G+ inclut les détenteurs d'un contrat d'abonnement postpayé (couplé ou non avec une offre voix) et les détenteurs d'une souscription de type prépayé au service Internet ayant effectué au moins une recharge durant les trois derniers mois ou dont le crédit est valide et qui ont utilisé le service durant cette période. L'ARPU se définit comme le chiffre d'affaires (généré par les appels entrants et sortants et par les services de données) net des promotions, hors roaming et ventes d'équipement, divisé par le parc moyen de la période. Il s'agit ici de l'ARPU mixte des segments prépayé et postpayé. Le parc haut débit inclut les accès ADSL, FTTH et les liaisons louées et inclut également le parc CDMA en Mauritanie, Burkina Faso et Mali. Avertissement Important : Déclarations prospectives. Le présent communiqué de presse contient des déclarations et éléments de nature prévisionnelle relatifs à la situation financière, aux résultats des opérations, à la stratégie et aux perspectives de Maroc Telecom ainsi qu'aux impacts de certaines opérations. Même si Maroc Telecom estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la société. Les résultats effectifs peuvent être très différents des déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes connus ou inconnus, dont la plupart sont hors de notre contrôle, notamment les risques décrits dans les documents publics déposés par Maroc Telecom auprès de l'Autorité Marocaine du marché des capitaux (www.ammc.ma) et de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org), également disponibles en langue française sur notre site (www.iam.ma). Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives qui ne peuvent s'apprécier qu'au jour de sa diffusion. Maroc Telecom ne prend aucun engagement de compléter, mettre à jour ou modifier ces déclarations prospectives en raison d'une information nouvelle, d'un évènement futur ou de tout autre raison, sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 2.31 et suivants de la circulaire de l'autorité marocaine du marché des capitaux et 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers. Dans un contexte économique marqué par les conséquences de la crise du Covid-19, les activités du Groupe à l'International ont jusqu'à présent fait preuve de résilience et enregistrent un chiffre d'affaires en hausse de 6,3% (+0,1% à base comparable(1)) par rapport à 2019. La croissance de la Data Mobile et des services Mobile Money ont plus que compensé la baisse des revenus Voix. Au cours des six premiers mois de l'année 2020, le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) ressort à 3 623 millions de dirhams, en progression de 10,7% (+8,5% à base comparable(1)). Le taux de marge d'EBITDA s'établit à 43,6%, en hausse de 1,7 pt (+3,4 pt à base comparable(1)), grâce à l'amélioration du taux de marge brute et la baisse des coûts opérationnels. Durant la même période, le résultat opérationnel (EBITA)(5) ajusté s'améliore de 6,3% (+8,8% à base comparable (1)), pour s'établir à 1 798 millions de dirhams, représentant une marge d'EBITA ajustée stable de 21,6% (+1,7 pt à base comparable(1)). Les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO)(6) ajustés s'améliorent de 48,9% (+42,6% à base comparable(1)) pour atteindre 2 843 millions de dirhams, en raison principalement de la hausse de l'EBITDA et la baisse des investissements. Indicateurs opérationnels Unité 6M-2019 6M-2020 Variation Mobile (8) (000) 39 372 44 721 Parc Mauritanie 2 389 2 400 +0,5% Burkina Faso 8 020 8 930 +11,3% Gabon 1 648 1 413 -14,3% Mali 7 483 7 909 +5,7% Côte d'Ivoire 8 899 9 231 +3,7% Bénin 4 362 4 339 -0,5% Togo 3 608 3 108 -13,8% Niger 2 810 2 979 +6,0% Centrafrique 153 184 +20,4% Tchad - 4 227 - Fixe Parc (000) 322 330 Mauritanie 57 58 +1,6% Burkina Faso 77 75 -2,6% Gabon 22 23 +6,2% Mali 167 175 +4,7% Haut Débit Fixe Parc (10) (000) 114 126 Mauritanie 11 18 +67,0% Burkina Faso 15 14 -5,4% Gabon 18 20 +11,9% Mali 71 75 +5,5% Maroc Telecom est un opérateur global de télécommunications au Maroc, leader sur l'ensemble de ses segments d'activités, Fixe, Mobile et Internet. Il s'est développé à l'international et est aujourd'hui présent dans onze pays en Afrique. Maroc Telecom est coté simultanément à Casablanca et à Paris et ses actionnaires de référence sont la Société de Participation dans les Télécommunications (SPT)* (53%) et le Royaume du Maroc (22%). * SPT est une société de droit marocain contrôlée par Etisalat. Annexe 1 : Passage des indicateurs financiers ajustés aux indicateurs financiers publiés L'EBITA ajusté, le Résultat Net ajusté Part du Groupe et le CFFO ajusté, sont des mesures à caractère non strictement comptable et doivent être considérés comme des informations complémentaires. Ils illustrent mieux les performances du Groupe en excluant les éléments exceptionnels. 6M - 2019 6M - 2020 (en millions MAD) Maroc International Groupe Maroc International Groupe EBITA ajusté 4 170 1 692 5 862 4 037 1 798 5 836 EBITA publié 4 170 1 692 5 862 4 037 1 798 5 836 Résultat Net ajusté - Part 3 022 3 006 du Groupe Contributions Covid 19 -1 038 Résultat Net publié - Part 3 022 1 969 du Groupe CFFO ajusté 3 818 1 909 5 728 4 256 2 843 7 099 Paiement des licences -1 841 -1 841 -107 -107 Amende ANRT -3 300 -3 300 CFFO publié 3 818 68 3 887 956 2 736 3 692 Le semestre a été marqué par le décaissement de 3 300 millions de dirhams lié au paiement intégral de l'amende de l'ANRT au Maroc ainsi que le paiement de la dernière tranche de la licence (extension à la 4G) au Togo pour un montant de 107 millions de dirhams. Les six premiers mois de l'année 2019 intégraient le paiement de 1 841 millions de dirhams au titre des licences obtenues au Burkina Faso, au Mali, en Côte d'Ivoire et au Togo. Annexe 2 : Impact norme IFRS 16 fin juin 2020, les impacts de l'application de la norme IFRS16 sur les principaux indicateurs de Maroc Telecom se présentent comme suit : 6M- 2020 (en millions MAD) Maroc International Groupe EBITDA +137 +138 +275 EBITA ajusté +23 +21 +44 Résultat Net ajusté Part du Groupe 0 CFFO ajusté +137 +138 +275 Dette nette +1 610 +881 +729 Maroc Telecom - Itissalat Al-Maghrib - Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance au Capital de 5 274 572 040 Dh - RC 48 947 - Siège Social : Avenue Annakhil, Hay Ryad, Rabat. COMPTES CONSOLIDES DU 1ER SEMESTRE 2020 Etat de la situation financière consolidée au 30 juin 2020 ACTIF (en millions MAD) 31/12/2019 30/06/2020 Goodwill 9 201 9 306 Autres immobilisations incorporelles 8 808 8 393 Immobilisations corporelles 31 037 29 349 Droits d'utilisation de l'actif 1 630 1 654 Actifs financiers non courants 470 619 Impôts différés actifs 339 409 Actifs non courants 51 485 49 729 Stocks 321 304 Créances d'exploitation et autres 11 380 13 069 Actifs financiers à court terme 128 137 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 483 2 271 Actifs disponibles à la vente 54 54 Actifs courants 13 365 15 835 TOTAL ACTIF 64 851 65 564 PASSIF (en millions MAD) 31/12/2019 30/06/2020 Capital 5 275 5 275 Réserves consolidées 4 069 2 031 Résultats consolidés de l'exercice 2 726 1 969 Capitaux propres - part du groupe 12 069 9 275 Intérêts minoritaires 3 934 3 542 Capitaux propres 16 003 12 817 Provisions non courantes 504 573 Emprunts et autres passifs financiers à long terme 4 178 4 886 Impôts différés passifs 258 233 Autres passifs non courants Passifs non courants 4 939 5 692 Dettes d'exploitation 23 794 28 958 Passifs d'impôts exigibles 733 519 Provisions courantes 4 634 1 441 Emprunts et autres passifs financiers à court terme 14 748 16 137 Passifs courants 43 908 47 055 TOTAL PASSIF 64 851 65 564 État de résultat global 30 juin 2020 (En millions MAD) 30/06/2019 30/06/2020 Chiffre d'affaires 17 844 18 323 Achats consommés -2 801 -2 699 Charges de personnel -1 550 -1 464 Impôts et taxes -1 469 -1 616 Autres produits et charges opérationnels -2 555 -5 949 Dotations nettes aux amortissements, dépréciations et aux provisions -3 607 -759 Résultat opérationnel 5 862 5 836 Autres produits et charges des activités ordinaires -5 -1 513 Résultat des activités ordinaires 5 857 4 323 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 1 7 Coût de l'endettement financier brut -322 -423 Coût de l'endettement financier net -321 -416 Autres produits et charges financiers -10 -16 Résultat financier -331 -432 Charges d'impôt -2 040 -1 490 Résultat net 3 485 2 401 Écart de change résultant des activités à l'étranger -59 138 Autres produits et charges 0 -2 Résultat global total de la période 3 426 2 537 Résultat net 3 485 2 401 Part du groupe 3 022 1 969 Intérêts minoritaires 463 432 Résultat par action 30/06/2019 30/06/2020 Résultat net - Part du groupe (en millions MAD) 3 022 1 969 Nombre d'actions au 30 juin 879 095 340 879 095 340 Résultat net par action (en MAD) 3,44 2,24 Résultat net dilué par action (en MAD) 3,44 2,24 Tableau des flux de trésorerie consolidés (En millions MAD) 30/06/2019 30/06/2020 Résultat opérationnel 5 862 5 836 Amortissements et autres retraitements 3 608 -759 Marge brute d'autofinancement 9 470 5 077 Autres éléments de la variation nette du besoin du fonds de roulement -1 335 -616 Flux nets de trésorerie provenant des activités d'exploitation avant Impôts 8 135 4 461 Impôts payés -1 870 -2 213 Flux nets de trésorerie provenant des activités d'exploitation (a) 6 265 2 248 Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -4 219 -2 287 Augmentation des actifs financiers -1 206 -157 Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 2 6 Diminution des actifs financiers 202 41 Dividendes reçus de participations non consolidées -42 0 Flux nets de trésorerie affectés aux activités d'investissement (b) -5 263 -2 397 Augmentation de capital 0 0 Dividendes versés aux actionnaires -5 732 0 Dividendes versés par les filiales à leurs actionnaires minoritaires -465 -431 Opérations sur les capitaux propres (c) -6 197 -431 Mise en place d'emprunts et augmentation des autres passifs financiers à 1 909 2 449 long terme Remboursement d'emprunts et diminution des autres passifs financiers à 0 0 long terme Variation des passifs financiers à court terme 3 665 -680 Intérêts nets payés (Cash uniquement) -403 -392 Autres éléments cash liés aux activités de financement -33 -52 Opérations sur les emprunts et autres passifs financiers (d) 5 139 1 326 Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement (e) = (c) + (d) -1 058 894 Effet de change (f) -10 42 Total des flux de trésorerie (a) + (b) + (e) + (f) -66 788 Trésorerie et équivalent de trésorerie début de période 1 700 1 483 Trésorerie et équivalent de trésorerie fin de période 1 634 2 271 Périmètre de consolidation au 30 juin 2020 Nom de la Société Forme % % de Méthode de juridique d'intérêt contrôle consolidation Maroc Telecom SA 100% 100% IG Avenue Annakhil Hay Riad Rabat-Maroc Compagnie Mauritanienne de Communication SA (CMC) 30-juin-20 80% 80% IG 31-déc-19 80% 80% IG 563, Avenue Roi Fayçal Nouakchott-Mauritanie Mauritel SA SA 30-juin-20 41% 52% IG 31-déc-19 41% 52% IG Avenue Roi Fayçal Nouakchott-Mauritanie Onatel SA 30-juin-20 61% 61% IG 31-déc-19 61% 61% IG 705, AV. de la nation 01 BP10000 Ouagadougou - Burkina Faso Gabon Telecom SA 30-juin-20 51% 51% IG 31-déc-19 51% 51% IG Immeuble 9 étages, BP 40 000 Libreville-Gabon Sotelma SA 30-juin-20 51% 51% IG 31-déc-19 51% 51% IG ACI 2000 près du palais de sport BP-740 - Bamako, Mali Casanet SA 30-juin-20 100% 100% IG 31-déc-19 100% 100% IG Imm Riad 1, RDC, Avenue Annakhil Hay Riad Rabat- Maroc Atlantique Telecom Côte d'Ivoire SA 30-juin-20 85% 85% IG 31-déc-19 85% 85% IG Abidjan-Plateau, Immeuble KARRAT, Avenue Botreau Roussel Etisalat Bénin SA 30-juin-20 100% 100% IG 31-déc-19 100% 100% IG Cotonou, ilot 553, quartier Zongo Ehuzu, zone résidentielle, avenue Jean Paul 2, immeuble Etisalat Atlantique Telecom Togo SA 30-juin-20 95% 95% IG 31-déc-19 95% 95% IG Boulevard de la Paix, Route de l'Aviation, Immeuble Moov- Etisalat - Lomé Atlantique Telecom Niger SA 30-juin-20 100% 100% IG 31-déc-19 100% 100% IG 720 Boulevard du 15 avril Zone Industrielle, BP 13 379, Niamey Atlantique Telecom Centrafrique SA 30-juin-20 100% 100% IG 31-déc-19 100% 100% IG Bangui, BP 2439, PK 0, Place de la République, Immeuble SOCIM, rez-de-chaussée Millicom Tchad SA 30-juin-20 100% 100% IG 31-déc-19 100% 100% IG N'Djamena, BP 6505, Avenue Charles DE GAULLE, Tchad Maroc Telecom - Itissalat Al-Maghrib - Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance au Capital de 5 274 572 040 Dh - RC 48 947 - Siège Social : Avenue Annakhil, Hay Ryad, Rabat. COMPTES SOCIAUX DU 1ER SEMESTRE 2020 Bilan au 30 juin 2020 (en milliers de dirhams) ACTIF EXERCICE EXERCICE AMO RTISSEMENTS PRECEDENT BRUT ET PRO VISIO NS NET NET 31/12/2019 IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A) 0 0 0 0 . Frais préliminaires 0 0 0 0 . Charges à répartir sur plusieurs exercices 0 0 0 0 . Primes de remboursement des obligations 0 0 0 0 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 12 591 506 10 457 011 2 134 495 2 305 319 . Immobilisations en recherche et développement 0 0 0 0 . Brevets, Marques, Droits et valeurs similaires 12 302 551 10 386 612 1 915 939 1 886 639 . Fonds commercial 70 717 70 398 319 864 . Autres immobilisations incorporelles 218 237 0 218 237 417 816 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 72 271 854 55 675 769 16 596 084 17 688 321 . Terrains 955 383 0 955 383 955 383 . Constructions 7 999 667 5 205 730 2 793 937 2 806 147 . Installations Techniques, Matériel et Outillage 56 808 015 45 698 163 11 109 853 11 639 908 . Matériel de Transport 276 014 74 361 201 652 208 030 . Mobiliers, Matériel de Bureau et Aménagements Divers 4 913 601 4 491 687 421 914 432 710 . Autres Immobilisations Corporelles 11 048 0 11 048 11 048 . Immobilisations Corporelles en cours 1 308 126 205 828 1 102 298 1 635 097 IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) 12 550 638 179 078 12 371 560 13 421 598 . Prêts Immobilisés 719 842 0 719 842 1 779 880 . Autres Créances Financières 4 084 0 4 084 4 084 . Titres de participation 11 826 712 179 078 11 647 634 11 637 634 . Autres Titres Immobilisés 0 0 0 0 ECART DE CONVERSION-ACTIF (E) 2 304 0 2 304 21 017 . Diminution des Créances Immobilisées 2 304 0 2 304 21 017 . Augmentation des Dettes de Financement 0 0 0 0 TOTAL I (A+B+C+D+E) 97 416 302 66 311 858 31 104 443 33 436 256 STOCKS (F) 281 572 125 199 156 373 173 090 . Marchandises 180 414 93 861 86 552 100 956 . Matières et Fournitures Consommables 101 158 31 338 69 821 72 135 . Produits en cours 0 0 0 0 . Produits Intermédiaires et Produits résiduels 0 0 0 0 . Produits Finis 0 0 0 0 CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) 17 449 898 8 456 246 8 993 652 7 500 720 . Fournisseurs Débiteurs, avances et acomptes 10 714 0 10 714 11 112 . Clients et comptes rattachés 14 650 055 8 134 127 6 515 928 6 203 987 . Personnel 8 287 0 8 287 14 402 . Etat 822 812 0 822 812 449 251 . Comptes d'associés 0 0 0 0 . Autres débiteurs 1 734 288 322 119 1 412 169 801 242 . Comptes de régularisation Actif 223 742 0 223 742 20 725 TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) 130 704 0 130 704 129 922 ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I) (Eléments circulants) 50 708 0 50 708 51 786 TOTAL II (F+G+H+I) 17 912 882 8 581 445 9 331 437 7 855 517 TRESORERIE - ACTIF 248 051 0 248 051 213 687 . Chèques et valeurs à encaisser -8 0 -8 0 . Banques, TG. ET C.C.P. 245 078 0 245 078 211 289 . Caisses, Régies d'avances et accréditifs 2 981 0 2 981 2 398 TOTAL III 248 051 0 248 051 213 687 TOTAL GENERAL I+II+III 115 577 235 74 893 303 40 683 932 41 505 461 PASSIF EXERCICE EXERCICE NET 31/12/2019 CAPITAUX PROPRES (A) 10 835 403 13 224 863 . Capital social ou personnel (1) 5 274 572 5 274 572 . Moins : Actionnaires, Capital souscrit non appelé 0 0 . Capital appelé, dont versé 0 0 . Primes d'émission, de fusion, d'apport 0 0 . Ecarts de réévaluation 0 0 . Réserve légale 527 457 879 095 . Autres réserves 2 552 646 3 811 903 . Report à nouveau (2) 0 0 . Résultat net en instance d'affectation (2) 0 0 . Résultat net de l'exercice (2) 2 480 728 3 259 293 CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) 0 0 . Subventions d'investissement 0 0 . Provisions réglementées 0 0 DETTES DE FINANCEMENT (C) 6 874 6 874 . Emprunts obligataires 0 0 . Autres dettes de financement 6 874 6 874 PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D) 16 700 35 414 . Provisions pour risques 2 304 21 017 . Provisions pour charges 14 396 14 396 ECART DE CONVERSION - PASSIF (E) 2 640 0 . Augmentation des créances immobilisées 2 640 0 . Diminution des dettes de financement 0 0 TOTAL I (A+B+C+D+E) 10 861 618 13 267 151 DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 17 055 245 13 213 682 . Fournisseurs et comptes rattachés 5 994 460 7 111 716 . Clients créditeurs, avances et acomptes 92 492 82 480 . Personnel 893 219 1 059 639 . Organismes sociaux 84 874 88 424 . Etat 3 076 382 2 790 460 . Comptes d'associés 4 651 031 1 . Autres créanciers 605 961 470 581 . Comptes de régularisation passif 1 656 826 1 610 381 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) 1 504 260 4 747 496 ECART DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) 59 287 38 685 Total II (F+G+H) 18 618 792 17 999 863 TRESORERIE-PASSIF 11 203 522 10 238 446 . Crédit d'escompte 0 0 . Crédit de trésorerie 0 0 . Banques (soldes créditeurs) 11 203 522 10 238 446 Total III 11 203 522 10 238 446 TOTAL GENERAL I+II+III 40 683 932 41 505 461 Comptes de produits et charges au 30 juin 2020 (en milliers de dirhams) OPERATIONS TOTAUX DE TOTAUX AU Propres à l'exercice Exercices précédents L'EXERCICE 30/06/2019 I- PRODUITS D'EXPLOITATION 10 462 497 0 10 462 497 10 650 916 Ventes de marchandises (en l'état) 236 501 0 236 501 196 347 Ventes de biens et services produits 9 945 947 0 9 945 947 10 126 948 Chiffre d'affaires 10 182 448 0 10 182 448 10 323 295 Variation des stocks de produits 0 0 0 0 Immobilisations produites par l'Entreprise pour elle même 0 0 0 0 Subventions d'exploitation 0 0 0 0 Autres produits d'exploitation 15 229 0 15 229 14 752 Reprises d'exploitation; Transferts de charges 264 819 0 264 819 312 868 TOTAL I 10 462 497 0 10 462 497 10 650 916 II- CHARGES D'EXPLOITATION 6 539 657 0 6 539 657 6 663 665 Achats revendus de marchandises 283 042 0 283 042 312 880 Achats consommés de matières et fournitures 1 566 885 0 1 566 885 1 684 618 Autres charges externes 1 277 213 0 1 277 213 1 319 509 Impôts et Taxes 122 186 0 122 186 102 004 Charges de personnel 1 026 235 0 1 026 235 1 108 845 Autres charges d'exploitation 2 540 0 2 540 2 540 Dotations d'exploitation Amortissement 1 750 998 0 1 750 998 1 772 134 Dotations d'exploitation Provision 510 558 0 510 558 361 134 TOTAL II 6 539 657 0 6 539 657 6 663 665 III- RESULTAT D'EXPLOITATION I-II 3 922 839 0 3 922 839 3 987 251 IV- PRODUITS FINANCIERS 1 209 790 0 1 209 790 1 274 507 Produits des titres de participation 942 932 0 942 932 944 170 et autres titres immobilisés 0 Gains de change 133 477 0 133 477 133 620 Intérêts et autres produits financiers 60 578 0 60 578 113 229 Reprises financières; Transferts de charges 72 803 0 72 803 83 488 TOTAL IV 1 209 790 0 1 209 790 1 274 507 V- CHARGES FINANCIERES 350 650 0 350 650 292 097 Charges d'intérêts 168 188 0 168 188 116 121 Pertes de change 128 626 0 128 626 122 449 Autres charges financières 824 0 824 289 Dotations financières 53 012 0 53 012 53 239 TOTAL V 350 650 0 350 650 292 097 VI- RESULTAT FINANCIERS IV - V 859 140 0 859 140 982 411 VII- RESULTAT COURANT III + VI 4 781 979 0 4 781 979 4 969 662 VIII- PRODUITS NON COURANTS 3 446 388 0 3 446 388 263 017 Produits des cessions d'immobilisations 116 0 116 1 143 Subventions d'équilibre 0 0 0 0 Reprises sur subventions d'investissement 0 0 0 0 Autres produits non courants 44 915 0 44 915 196 612 Reprises non courantes; transferts de charges 3 401 357 0 3 401 357 65 261 TOTAL VIII 3 446 388 0 3 446 388 263 017 IX- CHARGES NON COURANTES 5 023 128 0 5 023 128 237 825 V.N.A des immobilisations cédées 90 0 90 23 283 Subventions accordées 0 0 0 0 Autres charges non courantes 4 901 907 0 4 901 907 107 891 Dotations Réglementées 0 0 0 0 Dotations non courantes aux amortissements et provisions 121 132 0 121 132 106 651 TOTAL IX 5 023 128 0 5 023 128 237 825 X- RESULTAT NON COURANT VIII - IX -1 576 740 0 -1 576 740 25 191 XI- RESULTAT AVANT IMPOTS VII + X 3 205 239 0 3 205 239 4 994 853 XII- IMPOT SUR LES SOCIETES 724 511 0 724 511 1 234 138 XIII- RESULTAT NET XI - XII 2 480 728 0 2 480 728 3 760 715 XIV- TOTAL DES PRODUITS ( I+IV+VIII) 15 118 674 0 15 118 674 12 188 440 XV- TOTAL DES CHARGES ( II+V+IX+XII) 12 637 946 0 12 637 946 8 427 725 XVI- RESULTAT NET (total des produits-total des charges) 2 480 728 0 2 480 728 3 760 715 Pour consulter le rapport financier semestriel de Maroc Telecom veuillez vous référer au site web de la société selon le lien suivant : https://www.iam.ma/groupe-maroc-telecom/communication- financiere/information-reglementee CONTACTS Relations investisseurs Relations presse relations.investisseurs@iam.ma relations.presse@iam,ma Maroc Telecom - Itissalat Al-Maghrib - Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance au Capital de 5 274 572 040 Dh - RC 48 947 - Siège Social : Avenue Annakhil, Hay Ryad, Rabat. ATTESTATIONS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Maroc Telecom- Itissalat Al-Maghrib - Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance au Capital de 5 274 572 040 Dh - RC 48 947 - Siège Social : Avenue Annakhil, Hay Ryad, Rabat La Sté Maroc Telecom - Itissalat Al-Maghrib a publié ce contenu, le 21 juillet 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

