Maroc Telecom : Présentation Résultats S1 2020 20/07/2020

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 PRÉSENTATION AUX ANALYSTES 20 juillet 2020 FAITS MARQUANTS S1 2020 STABILITÉ DU CHIFFRE D'AFFAIRES PROGRESSION DE CONSOLIDÉ MALGRÉ L'EBITDA GROUPE LES EFFETS DE LA CRISE SANITAIRE FAITS MARQUANTS REVUE DES ACTIVITÉS REVUE FINANCIÈRE ANNEXES HAUSSE DU CHIFFRE ESSOR DU TAUX DE D'AFFAIRES FIXE REVENU DATA MOBILE COUVERTURE HAUT DÉBIT AU MAROC MOBILE AU MAROC MAROC FILIALES À base comparable. La base comparable illustre les effets de consolidation de Tigo Tchad comme si elle s'était effectivement produite le 1 er janvier 2019 et le maintien d'un taux de change constant 2 FAITS MARQUANTS RÉGLEMENTAIRES Au Maroc Dans les filiales FAITS MARQUANTS REVUE DES ACTIVITÉS REVUE FINANCIÈRE ANNEXES Décision de l'ANRT au sujet de la saisine de Wana sur le dégroupage portant sur une sanction pécuniaire et des injonctions. Les termes de la décision sont respectés par IAM conformément aux délais impartis ; - Retrait par Wana de la requête judiciaire sur le dégroupage introduite auprès du Tribunal de Commerce de Rabat ; - Maintien d'une asymétrie tarifaire de la terminaison d'appel Mobile à l'avantage des concurrents (20% avec Inwi et 6% avec Orange) ; - Élaboration en cours, par l'ANRT, de la Note d'Orientations Générales pour le développement du secteur des télécommunications à horizon 2023, initialement prévue en 2019. Deux appels d'offres successifs pour l'attribution des licences 4G en Mauritanie, déclarés infructueux ; - Baisse de la terminaison d'appel Mobile au Gabon, Mali, Togo et Tchad ; - Adoption de nouveaux textes réglementaires renforçant les obligations d'identification des clients au Mali, Gabon, Bénin et Niger ; - Pression continue des régulateurs sur les obligations de qualité de service ; - Poursuite de la pression sur les contributions sectorielles. 3 FAITS MARQUANTS GESTION EFFICACE DE LA CRISE DU COVID-19 REVUE DES ACTIVITÉS REVUE FINANCIÈRE ANNEXES Gestion de la crise Aménagement des conditions de travail et de sécurité sanitaire pour les collaborateurs afin d'assurer une continuité de l'activité ; - Continuité du service technique et commercial en mettant l'accent essentiellement sur le télétravail et la digitalisation des fonctions et process ; - Lancement de la e-boutique facilitant la souscription, l'achat et le paiement en ligne des services Mobile et Internet ; - Campagne de dépistage COVID-19 du personnel et des prestataires sur site ; - Renforcement de la chaîne d'approvisionnement (commercial et technique) ; - Extension de la bande passante internationale afin de faire face à la croissance des usages et de maintenir la qualité de service. Impacts de la crise Récession économique (-5,2% en 2020 au Maroc selon Bank Al-Maghrib et 1,7% en moyenne dans les pays de présence du Groupe) et impact sur les dépenses des ménages ; - Baisse de l'activité (prépayé, Roaming et international entrant). 4 VUE D'ENSEMBLE Croissance de la base clients (millions) +9,1% 68,4 62,7 39,8 45,2 +4,5%(1) 22,9 23,2 +1,4% S1 2019 S1 2020 Maroc FAITS MARQUANTS REVUE DES ACTIVITÉS REVUE FINANCIÈRE ANNEXES Stabilité des revenus consolidés(1) (Mds MAD) 17,8 +0,0% 18,3 7,8 8,3 +0,1% 10,7 10,5 -1,8% S1 2019 S1 2020 International Plus de 68 millions de clients dans le Groupe (+9%) provenant en partie de l'intégration de Tigo Tchad dans le périmètre du Groupe depuis le 1er juillet 2019 Chiffre d'affaires stable malgré la crise sanitaire, soutenu par la croissance de la Data Mobile et Fixe, au Maroc et dans les filiales À base comparable. La base comparable illustre les effets de consolidation de Tigo Tchad comme si elle était effectivement produite le 1 er janvier 2019 et le maintien d'un taux de change constant. 5 RÉSULTATS DU S1 2020 ET GUIDANCE RÉVISÉE Perspectives 2020(1) Réalisations S1 2020(1) Publication février 2020 CHIFFRE D'AFFAIRES STABLE EBITDA STABLE CAPEX(2) D'ENVIRON 15% DU CHIFFRE D'AFFAIRES FAITS MARQUANTS REVUE DES ACTIVITÉS REVUE FINANCIÈRE ANNEXES Perspectives révisées suite au contexte de la crise sanitaire(1) CHIFFRE D'AFFAIRES EN LÉGÈRE BAISSE EBITDA EN LÉGÈRE BAISSE CAPEX(2) D'ENVIRON 10% DU CHIFFRE D'AFFAIRES À périmètre et change constants (2) Hors fréquences & licences 6 MAROC / MOBILE FAITS MARQUANTS REVUE DES ACTIVITÉS REVUE FINANCIÈRE ANNEXES Parc Mobile (millions) 19,5 +0,1% 19,6 2,2 2,3 +7,1% 17,4 17,2 -0,7% S1 2019 S1 2020 Prépayé Postpayé Revenu Mobile (Mds MAD) 7,0 -2,6% 6,8 -13,9% -11,4% -0,1% S1 2019 S1 2020 Revenu sortant Revenu entrant Équipements ARPU (MAD/mois) -4,2% 57,555,1 S1 2019 S1 2020 Baisse des revenus Mobile entrants induite par une baisse du trafic voix 8 FAITS MARQUANTS MAROC / INTERNET MOBILE : REVUE DES ACTIVITÉS REVUE FINANCIÈRE Essor continu ANNEXES Parc Internet Mobile Trafic Data Chiffre d'affaires Data (millions) 11,8 11,1 +5,8% +25% 2,0 +8,5% 1,9 9,3 9,7 +5,3% 64% 55% S1 2019 S1 2020 S1 2019 S1 2020 350,0 +15,4% 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 S1 2019 S1 2020 Prépayé Postpayé Dont trafic 4G Taux de pénétration(1) 56%60% Forte hausse du trafic Data au début de la crise sanitaire (1) Calculé sur le parc Mobile Maroc Telecom 9 MAROC / FIXE ET INTERNET : Croissance des revenus Data Parcs Fixe & Internet(1) Revenu Fixe et Internet (millions) (Mds MAD) FAITS MARQUANTS REVUE DES ACTIVITÉS REVUE FINANCIÈRE ANNEXES 4,6 +1,5% 4,7 1,1 1,1 +0,0% +6,9% 1,9 2,0 1,7 1,5 +10,5% S1 2019 S1 2020 Fixe Internet 1,5 1,7 +13,2% 2,0 1,8 -6,7% S1 2019 S1 2020 Voix (y compris transit) Data(2) LL intra Maroc Telecom Croissance des revenus du Fixe tirée par la Data Installations records de lignes Fibre Optique (hausse de +40% du parc FTTH) et forte hausse du parc ADSL (+9%) (1) Y compris le bas débit, les liaisons louées et FTTH 10 (2) La Data Fixe regroupe l'Internet, la TV sur ADSL et les services Data aux entreprises INTERNATIONAL / Revenus soutenus par la Data Parc Mobile Chiffre d'affaires(1) (millions) (Mds MAD) FAITS MARQUANTS REVUE DES ACTIVITÉS REVUE FINANCIÈRE ANNEXES +4,5%(1) 39,4 44,7 S1 2019 S1 2020 +0,1% 7,8 8,3 S1 2019 S1 2020 Parc Mobile toujours en croissance (+4,5%(1)) Ralentissement de la dynamique commerciale suite aux différentes mesures décrétées dans le cadre de la crise sanitaire Baisse de l'entrant international compensée par la croissance de 27% de la Data Mobile et de 16% du Mobile Money (1) À base comparable. La base comparable illustre les effets de consolidation de Tigo Tchad comme si elle était effectivement produite le 1er janvier 2019 11 et le maintien d'un taux de change constant MAROC / Investissements FAITS MARQUANTS REVUE DES ACTIVITÉS REVUE FINANCIÈRE ANNEXES Evolution Trafic Data Capex(1) (Mds MAD) +53% CAPEX / CA 8% 5% -36% +58% 0,9 trafic Fixe 0,6 +25% trafic Mobile S1 2019 S1 2020 S1 2019 S1 2020 Croissance de 53% du trafic Data portée par le trafic du fixe en période de confinement Le déploiement d'extensions sur la 4G a permis d'améliorer les débits et la couverture mobile qui atteint 99% de la population en Haut Débit Mobile. Adaptation des investissements au contexte actuel Sur le 1er semestre 2020, les investissements ont été orientés vers l'accompagnement de la forte demande en accès internet fixe, le soutien à la croissance de trafic Data et à la qualité de service. (1) Hors fréquences et licences 12 INTERNATIONAL / Investissements Évolution sites physiques radio Capex(2) (Mds MAD) Sites 3G +15% CAPEX / CA Sites 4G +38% 13% 7% +4% -49% (3) 7 304(1) 7 622 1,0 0,6 FAITS MARQUANTS REVUE DES ACTIVITÉS REVUE FINANCIÈRE ANNEXES S1 2019 S1 2020 S1 2019 S1 2020 Les investissements du 1er semestre 2020 ont porté sur les extensions de couverture Mobile avec une orientation marquée vers le développement de la Data Mobile et les mises à niveau des infrastructures afin d'accompagner la croissance des usages Data et Voix. (1) Modifié suite à l'intégration de Tigo Tchad 13 (2) Hors fréquences et licences Maintien d'un taux de change constant et en intégrant Tigo Tchad MAROC - Maintien de marges élevées FAITS MARQUANTS REVUE DES ACTIVITÉS REVUE FINANCIÈRE ANNEXES Millions MAD S1 2019 S1 2020 Variation Chiffre d'Affaires 10 713 10 524 -1,8% EBITDA 6 136 5 980 -2,5% Marge (%) 57,3% 56,8% -0,5 pt EBITA ajusté(1) 4 170 4 037 -3,2% Marge (%) 38,9% 38,4% -0,6 pt CAPEX 877 564 -35,7% Dont licences et 0 0 fréquences CAPEX / CA (hors licences 8,2% 5,4% -2,8 pt et fréquences) (millions MAD) 71% 62% 6 136 5 980 CFFO 4 256 3 818 +11,5% ajusté S1 2019 S1 2020 CFFO ajusté(1) 3 818 4 256 +11,5% % EBITDA 62,2% 71,2% +8,9 pt CFFO ajusté EBITDA Dette nette 15 299 11 891 -22,3% Dette nette / EBITDA(2) 1,2x 0,9x CFFO ajusté / EBITDA (%) (1) Se référer à l'annexe 2 15 (2) Hors impact IFRS 16 INTERNATIONAL FAITS MARQUANTS REVUE DES ACTIVITÉS REVUE FINANCIÈRE ANNEXES Millions MAD S1 2019 S1 2020 Variation Variation à base comparable(1) (en %) Chiffre d'Affaires 7 824 8 318 +6,3% +0,1% +2,8% EBITDA 3 273 3 623 +10,7% +8,5% -1,7% +1,5% -0,5% Marge (%) 41,8% 43,6% +1,7 pt +3,4 pt 41,8% 43,6% 40,2% EBITA ajusté(2) 1 692 1 798 +6,3 % +8,8 % S1 2019 Intégration de S1 2019 à base Marge brute Nouvelles Optimisation S1 2020 Marge (%) 21,6% 21,6% +0,0 pt +1,7 pt Tigo Tchad comparable taxes des coûts CAPEX 2 351 622 -73,5% -75,5% (millions MAD) Dont licences et fréquences 1 327 0 58% 78% CAPEX / CA (hors licences 13,1% 7,5% -5,6 pt -7,3 pt +10,7% et fréquences) 3 623 CFFO ajusté(2) 1 909 2 843 +48,9% +42,6% 3 273 % EBITDA 58,3% 78,5% +20,1 pt +18,7 pt CFFO 2 843 +48,9% 1 909 ajusté Dette nette 8 698 8 206 -5,7% +0,3% Dette nette / EBITDA(3) 1,3x 1,1x S1 2019 S1 2020 CFFO ajusté EBITDA (1) La base comparable illustre les effets de la consolidation de Tigo Tchad comme si elle s'était effectivement produite le 1er janvier 2019 et le maintien d'un taux de change constant CFFO ajusté / EBITDA (%) 16 (2) Se référer à l'annexe 2 Hors impact IFRS16 GROUPE MAROC TELECOM Résultats consolidés FAITS MARQUANTS REVUE DES ACTIVITÉS REVUE FINANCIÈRE ANNEXES Millions MAD S1 2019 S1 2020 Variation Variation à base comparable(1) Chiffre d'Affaires 17 844 18 323 +2,7% +0,0% EBITDA 9 409 9 603 +2,1% +1,4% Marge (%) 52,7% 52,4% -0,3 pt +0,7 pt EBITA ajusté(2) 5 862 5 836 -0,5% +0,2% Marge (%) 32,9% 31,8% -1,0 pt +0,1 pt Résultat financier -331 -432 +30,3% IS - 2 040 -1 958 -4,0% Minoritaires -463 -437 -5,6% Résultat net ajusté(2) 3 022 3 006 -0,5% +1,5% part du groupe Marge (%) 16,9% 16,4% -0,5 pt +0,3 pt (Millions MAD) -22 +82 +26 -101 3 022 3 006 RNPG ajusté Var EBIT ajusté Var Résultat Var IS Var RNPG ajusté S1 2019 financier Minoritaires S1 2020 La base comparable illustre les effets de la consolidation de Tigo Tchad comme si elle s'était effectivement produite le 1er janvier 2019 et le maintien d'un taux de change constant 17 (2) Se référer à l'annexe 2 GROUPE MAROC TELECOM Cash Flow consolidés FAITS MARQUANTS REVUE DES ACTIVITÉS REVUE FINANCIÈRE ANNEXES Millions MAD S1 2019 S1 2020 Variation Variation à base comparable(1) EBITDA 9 409 9 603 +2,1% +1,4% CAPEX 3 227 1 186 -63,3% -65,4% Dont licences et 1 327 0 fréquences CAPEX / CA (hors 10,7% 6,5% -4,2 pt -5,4 pt licences et fréquences) CFFO ajusté(2) 5 728 7 099 +23,9% +22,2% % EBITDA 60,9% 73,9% +13,1 pt +12,6 pt Frais financiers -436 -444 +1,9% Impôts payés -1 870 -2 213 +18,3% CFAIT ajusté(2) 3 422 4 443 +29,8% % EBITDA 36,4% 46,3% +9,9 pt Dette nette 21 034 18 659 -11,3% -9,0% Dette Nette/EBITDA(3) 1,1x 0,9x (millions MAD) +401 +431 +4 812 17 350 -7099 +107 +444 +2 213 18 659 1,1x DN/EBITDA 0,9x La base comparable illustre les effets de la consolidation de Tigo Tchad comme si elle s'était effectivement produite le 1er janvier 2019 et le maintien d'un taux de change constant 18 (2) Se référer à l'annexe 2 (3) Hors impact IFRS16 19 FAITS MARQUANTS Annexe1 / Environnement Macroéconomique REVUE DES ACTIVITÉS REVUE FINANCIÈRE ANNEXES Au Maroc(1) (2) 1550 6,0% +3,1% +2,5% 4,0% 155 7,0% 1500 +5,6% 2,0% 150 +5,3% 6,0% 5,0% 1450 0,0% 145 -2,0% 4,0% 1400 -4,0% PIB 140 3,0% 1350 -5,2% -6,0% Croissance +1,7% 2,0% réelle du PIB -8,0% 135 1,0% 1300 -10,0% 130 0,0% 2018 2019 2020e 2018 2019 2020e Le Maroc devrait connaître une récession en 2020 en La pandémie de COVID-19 a eu un impact plus néfaste raison d'une baisse importante des exportations, du que prévu sur l'activité des pays de présence du Groupe tourisme et des transferts de fonds et d'un gel temporaire au cours du premier semestre 2020, et la reprise devrait de l'activité économique suite à la pandémie être progressive (1) Ministère de l'économie et des finances (Projet de Loi de Finances Rectificative pour l'année budgétaire 2020) 20 Données FMI - avril 2020 Annexe 2 / Passage des indicateurs financiers ajustés aux indicateurs financiers publiés FAITS MARQUANTS REVUE DES ACTIVITÉS REVUE FINANCIÈRE ANNEXES S1 2019 S1 2020 Millions MAD Maroc International Groupe Maroc International Groupe EBITA ajusté 4 170 1 692 5 862 4 037 1 798 5 836 EBITA publié 4 170 1 692 5 862 4 037 1 798 5 836 Résultat Net ajusté - part du Groupe 3 022 3 006 Contribution fond Covid 19 -1 038 Résultat Net publié - part du Groupe 3 022 1 969 CFFO ajusté 3 818 1 909 5 728 4 256 2 843 7 099 Paiement des licences -1 841 -1 841 -107 -107 Amende ANRT -3 300 -3 300 CFFO publié 3 818 68 3 887 956 2 736 3 692 21 Annexe 3 / Impact de l'adoption de la norme IFRS 16 FAITS MARQUANTS REVUE DES ACTIVITÉS REVUE FINANCIÈRE ANNEXES S1 2020 Millions MAD Maroc International Groupe EBITDA +137 +138 +275 EBITA ajusté +23 +21 +44 Résultat Net Ajusté part du Groupe 0 CFFO ajusté +137 +138 +275 Dette nette +881 +729 +1 610 22 Annexe 4 / Environnement réglementaire au Maroc (MAD) FAITS MARQUANTS REVUE DES ACTIVITÉS REVUE FINANCIÈRE ANNEXES 0,9232 INWI 0,7485 Orange Maroc Maroc Telecom 0,6238 0,6601 0,5390 0,4679 0,4152 0,3390 0,2534 0,2943 0,2289 0,1399 0,1399 0,1399 0,2066 0,1238 0,1169 0,1169 1er janvier 1er juillet 1er janvier 1er juillet 1er janvier 1er mars 12 juin 2011 2011 2012 2012 2013 2017 2018 Entre 2011 et 2013, les tarifs de terminaison d'appel Mobile sont une moyenne linéaire des tarifs Heure pleine et Heure creuse. 23 Annexe 5/ Présence du groupe Maroc Telecom FAITS MARQUANTS REVUE DES ACTIVITÉS REVUE FINANCIÈRE ANNEXES Année d'acquisition Pourcentage de détention Population (millions) PIB (Md $) Pénétration Mobile Part de marché Mobile (parc) Position concurrentielle Technologie 2G/3G Technologie 4G MAROC MAURITANIE BURKINA FASO GABON MALI CÔTE D'IVOIRE BÉNIN TOGO NIGER CENTRAFRIQUE 2001 2006 2007 2009 2015 2015 2015 2015 2015 52% 61% 51% 51% 85% 100% 95% 100% 100% 36,0 4,1 20,9 2,1 19,7 27,0 12,1 8,4 24,2 5,3 125 5,9 15,8 17,6 19,0 48,4 15,5 6,0 10,3 2,5 131% 97% 97% 143% 96% 141% 79% 77% 47% 28% 43% 64% 42% 54% 36% 25% 44% 53% 28% 11% 1/3 1/3 2/3 1/2 2/3 3/3 2/3 2/2 2/4 3/4 TCHAD 2019 100% 13,1 11,9 49% 52% 1/2 Source : Dataxis - T1 2020, FMI et ANRT - T4 2019 24 Avertissements juridiques importants Déclarations prospectives FAITS MARQUANTS REVUE DES ACTIVITÉS REVUE FINANCIÈRE ANNEXES Cette présentation contient des déclarations prospectives et éléments de nature prévisionnelle relatifs à la situation financière, aux résultats des opérations, à la stratégie et aux perspectives de Maroc Telecom ainsi qu'aux impacts de certaines opérations. Même si Maroc Telecom estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la société. Les résultats effectifs peuvent être très différents des déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes connus ou inconnus, dont la plupart sont hors de notre contrôle, notamment les risques décrits dans les documents publics déposés par Maroc Telecom auprès l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (www.ammc.ma) et de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org), également disponibles en langue française sur notre site (www.iam.ma). Cette présentation contient des informations prospectives qui ne peuvent s'apprécier qu'au jour de sa diffusion. Maroc Telecom ne prend aucun engagement de compléter, mettre à jour ou modifier ces déclarations prospectives en raison d'une information nouvelle, d'un évènement futur ou de tout autre raison, sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles III.2.31 et suivants de la circulaire de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux et 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers. 25 La Sté Maroc Telecom - Itissalat Al-Maghrib a publié ce contenu, le 20 juillet 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

