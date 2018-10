Maroc Telecom : Résultats consolidés des neuf premiers mois de 2018

Résultats consolidés des neuf premiers mois 2018

Faits marquants :

Progression de 8,4% des parcs du Groupe à plus de 61 millions de clients au Maroc et dans les filiales ;



Croissance soutenue des revenus du Groupe (+4,3%) provenant de l'ensemble de ses marchés au Maroc et dans les filiales : Accélération de la croissance du chiffre d'affaires Mobile au Maroc : +7,8% sur le seul troisième trimestre, grâce à l'essor important de la Data dont le chiffre d'affaires croit de 40% ; Maintien d'une croissance solide dans les filiales qui génèrent un chiffre d'affaires en croissance de 4,6% dont 8,2% pour les nouvelles filiales.



Augmentation de l'EBITDA du Groupe de 4,0% qui représente 49,7% des revenus ;



Hausse de 7,0% du Résultat Net Part du Groupe.

Perspectives 2018 maintenues, à périmètre et change constants :

Croissance du chiffre d'affaires ;

Croissance de l'EBITDA ;

CAPEX de maximum 20% du chiffre d'affaires, hors fréquences et licences.

A l'occasion de la publication de ce communiqué, Monsieur Abdeslam Ahizoune, Président du Directoire, a déclaré :

« Avec une croissance soutenue de tous les indicateurs clés du Groupe, ce troisième trimestre de 2018 confirme la tendance positive observée depuis le début d'année dans l'ensemble de ses marchés. Le Maroc, avec une croissance accélérée de ses activités, capitalise sur la qualité de son réseau et de ses services pour accompagner le développement des usages Data de ses clients, notamment grâce à son réseau 4G qui couvre 98% de la population. Les filiales africaines, malgré une forte pression concurrentielle et réglementaire, maintiennent une dynamique positive avec une contribution significative aux résultats du Groupe.»

résultats consolidés ajustes* du groupe

IFRS en millions de MAD 9M-2017 9M-2018 Variation Variation

à taux de change constant(1) Chiffre d'affaires 26 020 27 137 +4,3% +3,3% EBITDA 12 960 13 474 +4,0% +3,2% Marge (%) 49,8% 49,7% -0,2 pt +0,0 pt EBITA ajusté 8 088 8 462 +4,6% +4,0% Marge (%) 31,1% 31,2% +0,1 pt +0,2 pt Résultat net ajusté - Part 4 482 4 611 +2,9% +2,5% du Groupe Marge (%) 17,2% 17,0% -0,2 pt -0,1 pt CAPEX (2) 5 430 4 652 -14,3% -15,6% Dont fréquences et licences 149 477 CAPEX / CA (hors fréquences et licences 20,3% 15,4% -4,9 pt -5,0 pt CFFO ajusté 7 870 7 427 -5,6% -5,9%

* Les ajustements des indicateurs financiers sont détaillés dans l'annexe 1.

Parc

Le parc du Groupe s'élève à plus de 61 millions de clients au 30 septembre 2018, en hausse de 8,4% sur un an, tiré par la croissance soutenue des parcs Haut Débit Mobile et Fixe au Maroc (+17,2% et +10,2% respectivement) ainsi que celle des parcs Mobile des filiales (+10,9%).

Chiffre d'affaires

Au 30 septembre 2018, le groupe Maroc Telecom a réalisé un chiffre d'affaires de 27 137 millions de dirhams, en hausse de 4,3% (+3,3% à taux de change constant). Cette performance tient essentiellement à la forte croissance du chiffre d'affaires des activités au Maroc (+5,1%) qui profitent de la hausse des usages et des parcs Data, conjuguée à celle des revenus des filiales (+2,4% à taux de change constant).

Résultat opérationnel avant amortissement

A fin septembre 2018, le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) du groupe Maroc Telecom atteint 13 474 millions de dirhams, en hausse de 4,0% (+3,2% à taux de change constant) grâce à la croissance de l'EBITDA au Maroc. Le taux de marge d'EBITDA reste stable et se maintient toujours au niveau élevé de 49,7%.

Résultat opérationnel

Malgré 1,9% de hausse (à taux de change constant) de la charge d'amortissement consécutive à l'important effort d'investissement, le résultat opérationnel (EBITA)(4) ajusté du groupe Maroc Telecom progresse de 4,6% par rapport à la même période de 2017 (+4,0% à taux de change constant) pour s'établir à 8 462 millions de dirhams. Cette progression est directement liée à celle de l'EBITDA (3,2% à taux de change constant) et aboutit à un taux de marge d'EBITA ajusté de 31,2%.

Résultat net - Part du Groupe

Au terme des neuf premiers mois de 2018, le résultat net ajusté part du Groupe ressort en hausse de 2,9% (+2,5% à taux de change constant) par rapport à la même période de l'année dernière, grâce essentiellement à l'amélioration des activités au Maroc.

Hors ajustements, le résultat net part du Groupe est en forte hausse de 7,0% (+6,6% à change constant) en raison de la croissance de l'activité au Maroc et de la comptabilisation de charges de restructuration au cours des neuf premiers mois de 2017.

Cash Flow

Les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO)(5) ajustés s'élèvent à 7 427 millions de dirhams, en retrait de 5,6% (-5,9% à taux de change constant).

Les flux nets de trésorerie opérationnels hors ajustements sont en hausse de 3,3% (+3,2% à change constant), suite aux décaissements liés au plan de départs volontaires en 2017.

revue des activités du groupe

Les ajustements des indicateurs financiers « Maroc » et « International » sont détaillés dans l'annexe 1.

Maroc

IFRS en millions de MAD 9M-2017 9M-2018 Variation Chiffre d'affaires 15 316 16 095 +5,1% Mobile 9 999 10 501 +5,0% Services 9 851 10 330 +4,9% Equipement 147 171 +15,9% Fixe 6 696 6 939 +3,6% Dont Data Fixe* 1 980 2 180 +10,1% Elimination et autres revenus -1 379 -1 345 EBITDA 8 133 8 558 +5,2% Marge (%) 53,1% 53,2% +0,1 pt EBITA ajusté 5 320 5 743 +7,9% Marge (%) 34,7% 35,7% +0,9 pt CAPEX 3 127 1 790 -42,7% Dont fréquences et licences CAPEX/CA (hors fréquences et licences) 20,4% 11,1% -9,3 pt CFFO ajusté 5 328 5 489 +3,0%

*La Data Fixe regroupe l'Internet, la TV sur ADSL et les services Data aux entreprises

Sous l'effet de l'essor de la Data, les activités Mobile et Fixe (en hausse soutenue de 5,0% et 3,6% respectivement), contribuent à générer des revenus au Maroc de 16 095 millions de dirhams pour les neuf premiers mois de l'année, en forte progression de 5,1%.

En raison de la hausse du chiffre d'affaires, le résultat opérationnel avant amortissement (EBITDA) des neuf premiers mois de 2018 s'élève à 8 558 millions de dirhams, en hausse de 5,2%. La marge d'EBITDA, au niveau élevé de 53,2%, reste en amélioration continue (+0,1 pt par rapport à la même période de l'année précédente).

Le résultat opérationnel (EBITA) ajusté atteint 5 743 millions de dirhams, en croissance de 7,9%, du fait de la hausse de l'EBITDA et d'une charge d'amortissement quasiment stable (+0,2% par rapport à la même période de l'année dernière). La marge d'EBITA ajusté se situe à 35,7%, en hausse de 0,9 point sur une année.

Les flux nets de trésorerie opérationnels ajustés au Maroc enregistrent une hausse de 3,0%, pour atteindre 5 489 millions de dirhams en raison de la croissance de l'activité et de la baisse du niveau des investissements.

Mobile





Unité 9M-2017 9M-2018 Variation Mobile Parc(6) (000) 18 898 19 668 +4,1% Prépayé (000) 17 140 17 783 +3,8% Postpayé (000) 1 758 1 884 +7,2% Dont Internet 3G/4G+(7) (000) 9 737 11 408 +17,2% ARPU(8) (MAD/mois) 57,8 59,1 +2,2%

Au 30 septembre 2018, le parc(6) Mobile, avec 19,7 millions de clients, croit de manière significative (+4,1% sur une année) aussi bien sur le segment postpayé (+7,2%) que prépayé (+3,8%).

Avec la croissance de l'Internet Mobile, le chiffre d'affaires Mobile poursuit sa croissance pour atteindre 10 501 millions de dirhams, en hausse de 5,0% sur l'ensemble des neuf premiers mois. Sur le seul troisième trimestre, cette croissance atteint 7,8%.

L'ARPU(8) mixte pour les neuf premiers mois de 2018 s'élève à 59,1 dirhams, en hausse de 2,2% par rapport à la même période de 2017, grâce à la hausse de l'usage Data.

Fixe et Internet





Unité 9M-2017 9M-2018 Variation Fixe Lignes Fixe (000) 1 682 1 796 +6,7% Accès Haut Débit(9) (000) 1 319 1 453 +10,2%

Le parc Fixe s'établit à 1,8 million de lignes à fin septembre, en amélioration de 6,7%, porté par le segment résidentiel dont le parc croît de 9,1%. Le parc Haut Débit progresse de 10,2% pour atteindre 1,5 million d'abonnés grâce aux offres haut débit sur ADSL et fibre optique.

Durant les neuf premiers mois de 2018, les activités Fixe et Internet au Maroc ont généré un chiffre d'affaires de 6 939 millions de dirhams, en hausse de 3,6%, soutenues essentiellement par une augmentation de 10,1% du chiffre d'affaires Data.



International

Indicateurs financiers

IFRS en millions de MAD 9M-2017 9M-2018 Variation Variation

à taux de change constant Chiffre d'affaires 11 616 12 150 +4,6% +2,4% dont Services Mobile 10 576 11 100 +5,0% +2,7% EBITDA 4 827 4 916 +1,8% -0,1% Marge (%) 41,6% 40,5% -1,1 pt -1,0 pt EBITA ajusté 2 768 2 719 -1,8% -3,5% Marge (%) 23,8% 22,4% -1,4 pt -1,4 pt CAPEX 2 303 2 862 +24,2% +21 ,2% Dont fréquences et licences 149 477 CAPEX/CA (hors fréquences et licences) 18,5% 19,6% +1,1 pt +1,0 pt CFFO ajusté 2 542 1 938 -23,7% -24,6%

Au cours des neuf premiers mois de 2018, les activités du Groupe à l'International ont enregistré un chiffre d'affaires de 12 150 millions de dirhams, en hausse de 4,6% (+2,4% à taux de change constant). Cette performance s'explique par la croissance de 8,2% des revenus des nouvelles filiales (+5,2% à taux de change constant) notamment en Côte d'Ivoire, ainsi que par l'amélioration des activités au Mali et au Gabon.

A fin septembre 2018, le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) ressort à 4 916 millions de dirhams, en croissance de 1,8% à change courant. La marge d'EBITDA s'élève à 40,5%, en retrait de 1,0 point (à taux de change constant) en raison de l'impact de nouvelles taxes et redevances réglementaires qui pèsent pour 3,5% de l'EBITDA des activités internationales.

Le résultat opérationnel (EBITA) ajusté se situe à 2 719 millions de dirhams, en recul de 1,8% (-3,5% à taux de change constant) en raison principalement de la hausse de la charge d'amortissement (+4,1% à change constant) liée aux importants programmes d'investissements.

Durant la même période, les flux nets de trésorerie opérationnels ajustés des activités à l'International se contractent de 23,7% (-24,6% à taux de change constant), pour atteindre 1 938 millions de dirhams. La hausse de l'EBITDA ne compense que partiellement la hausse des investissements qui atteignent 19,6% du chiffre d'affaires hors fréquences et licences.

Indicateurs opérationnels

Unité 9M-2017 9M-2018 Variation Mobile Parc(6) (000) 34 057 37 757 Mauritanie 2 140 2 392 +11,8% Burkina Faso 7 086 7 583 +7,0% Gabon 1 626 1 579 -2,9% Mali 6 803 7 873 +15,7% Côte d'Ivoire 7 587 8 219 +8,3% Bénin 3 901 4 334 +11,1% Togo 2 782 3 288 +18,2% Niger 1 993 2 353 +18,1% Centrafrique 140 136 -2,9% Fixe Parc (000) 298 313 Mauritanie 49 54 +8,6% Burkina Faso 76 77 +1,4% Gabon 21 22 +5,2% Mali 152 160 +5,3% Haut Débit Fixe Parc (9) (000) 104 111 Mauritanie 12 12 +0,1% Burkina Faso 13 15 +12,4% Gabon 15 17 +10,7% Mali 63 67 +6,8%

Notes :

(1) Maintien d'un taux de change constant MAD/Ouguiya/ Franc CFA.

(2) Les CAPEX correspondent aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles comptabilisées sur la période.

(3) Maroc Telecom consolide dans ses comptes les sociétés Mauritel, Onatel, Gabon Télécom, Sotelma et Casanet ainsi que les nouvelles filiales africaines en Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Niger, et Centrafrique.

(4) L'EBITA correspond au résultat opérationnel avant les amortissements des actifs incorporels liés aux regroupements d'entreprises, les dépréciations des écarts d'acquisition et autres actifs incorporels liés aux regroupements d'entreprises et les autres produits et charges liés aux opérations d'investissements financiers et aux opérations avec les actionnaires (sauf lorsqu'elles sont directement comptabilisées en capitaux propres).

(5) Le CFFO comprend les flux nets de trésorerie provenant des activités d'exploitation avant impôts, tels que présentés dans le tableau des flux de trésorerie, ainsi que les dividendes reçus des sociétés mises en équivalence et des participations non consolidées. Il comprend aussi les investissements industriels nets, qui correspondent aux sorties nettes de trésorerie liée aux acquisitions et cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles.

(6) Le parc actif est constitué des clients prépayés, ayant émis ou reçu un appel voix (hors appel en provenance de l'ERPT concerné ou de ses Centres de Relations Clients) ou émis un SMS/MMS ou ayant fait usage des services Data (hors échanges de données techniques avec le réseau de l'ERPT concerné) durant les trois derniers mois, et des clients postpayés non résiliés.

(7) Le parc actif de l'Internet Mobile 3G et 4G+ inclut les détenteurs d'un contrat d'abonnement postpayé (couplé ou non avec une offre voix) et les détenteurs d'une souscription de type prépayé au service Internet ayant effectué au moins une recharge durant les trois derniers mois ou dont le crédit est valide et qui ont utilisé le service durant cette période.

(8) L'ARPU se définit comme le chiffre d'affaires (généré par les appels entrants et sortants et par les services de données) net des promotions, hors roaming et ventes d'équipement, divisé par le parc moyen de la période. Il s'agit ici de l'ARPU mixte des segments prépayé et postpayé.

(9) Le parc haut débit inclut les accès ADSL et les liaisons louées au Maroc et inclut également le parc CDMA en Mauritanie, Burkina Faso et Mali.

Avertissement Important :

Déclarations prospectives. Le présent communiqué de presse contient des déclarations et éléments de nature prévisionnelle relatifs à la situation financière, aux résultats des opérations, à la stratégie et aux perspectives de Maroc Telecom ainsi qu'aux impacts de certaines opérations. Même si Maroc Telecom estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la société. Les résultats effectifs peuvent être très différents des déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes connus ou inconnus, dont la plupart sont hors de notre contrôle, notamment les risques décrits dans les documents publics déposés par Maroc Telecom auprès de l'Autorité Marocaine du marché des capitaux (www.ammc.ma) et de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org), également disponibles en langue française sur notre site (www.iam.ma). Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives qui ne peuvent s'apprécier qu'au jour de sa diffusion. Maroc Telecom ne prend aucun engagement de compléter, mettre à jour ou modifier ces déclarations prospectives en raison d'une information nouvelle, d'un évènement futur ou de tout autre raison, sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles III.2.31 et suivants de la circulaire de l'autorité marocaine du marché des capitaux et 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.

Maroc Telecom est un opérateur global de télécommunications au Maroc, leader sur l'ensemble de ses segments d'activités, Fixe, Mobile et Internet. Il s'est développé à l'international et est aujourd'hui présent dans dix pays en Afrique. Maroc Telecom est coté simultanément à Casablanca et à Paris et ses actionnaires de référence sont la Société de Participation dans les Télécommunication (SPT)* (53%) et le Royaume du Maroc (30%).

* SPT est une société de droit marocain contrôlée par Etisalat.

Annexe 1 : Passage des indicateurs financiers ajustés aux indicateurs financiers publiés

Le résultat opérationnel ajusté, le résultat net ajusté part du Groupe et le CFFO ajusté, sont des mesures à caractère non strictement comptable, et doivent être considérées comme des informations complémentaires. Ils illustrent mieux les performances du groupe en excluant les éléments exceptionnels.

9M - 2017 9M - 2018 (en millions MAD) Maroc International Groupe Maroc International Groupe EBITA ajusté 5 320 2 768 8 088 5 743 2 719 8 462 Eléments exceptionnels :

Charges de restructuration -193 -49 -242 -2 +11 +9 EBITA publié 5 127 2 719 7 846 5 741 2 730 8 471 Résultat net ajusté - Part du Groupe 4 482 4 611 Eléments exceptionnels :

Charges de restructuration -165 +10 Résultat net publié - Part du Groupe 4 318 4 621 CFFO ajusté 5 328 2 542 7 870 5 489 1 938 7 427 Eléments exceptionnels :

Charges de restructuration -578 -60 -638 -2 -2 Paiement des licences -558 -558 -528 -528 CFFO publié 4 750 1 924 6 674 5 487 1 410 6 897

Les neuf premiers mois de l'année 2018 ont été marqués par le paiement de 273 millions de dirhams correspondant aux licences obtenues en Côte d'Ivoire et au Gabon et au décaissement de 256 millions de dirhams au titre de la licence 2G/3G/4G au Togo (obtenue en juillet 2018 pour un montant total de 477 millions de dirhams).

Pour rappel, les comptes des neuf premiers mois de 2017 intégraient le paiement de 638 millions de dirhams dans le cadre des plans de départs volontaires. Les neuf mois intégraient aussi le décaissement de 558 millions de dirhams correspondant aux paiements partiels des licences obtenues en Côte d'Ivoire, au Gabon et au Togo.

