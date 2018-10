Maroc Telecom : hausse de 3% du résultat net ajusté

22/10/2018 | 08:06

Au terme des neuf premiers mois de 2018, Maroc Telecom publie un résultat net ajusté part du groupe en hausse de 2,9% (+2,5% à taux de change constant) à 4.611 millions de dirhams, grâce essentiellement à l'amélioration des activités au Maroc.



Son taux de marge d'EBITDA reste stable à 49,7% pour un chiffre d'affaires de 27.137 millions de dirhams, en hausse de 4,3% (+3,3% à taux de change constant), profitant de la hausse des usages et des parcs Data.



L'opérateur maintient ses perspectives 2018, à périmètre et change constants, d'une croissance du chiffre d'affaires et de l'EBITDA, ainsi que de dépenses de CAPEX de maximum 20% du chiffre d'affaires, hors fréquences et licences.



