Maroc Telecom : l'Etat marocain s'alège au capital

16/07/2019 | 10:35

Le Royaume du Maroc a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 20 juin, les seuils de 25% du capital et des droits de vote de Maroc Telecom et détenir, à cette date, 24,00% du capital et des droits de vote de l'opérateur.



Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions dans le cadre d'une opération de privatisation. Le déclarant a précisé détenir, au 16 juillet, par suite du second volet de l'opération (offre de vente au public), 22,01% du capital et des droits de vote.



