Maroc Telecom : légère hausse des résultats semestriels

22/07/2019 | 07:49

Maroc Telecom publie au titre du premier semestre 2019 un résultat net ajusté part du groupe de 3,02 milliards de dirhams marocains et un EBITDA de 9,41 milliards, en croissances respectives de 1,8% et 5,1% à base comparable, grâce à l'optimisation des coûts.



A 17,84 milliards de dirhams, le chiffre d'affaires a augmenté de 0,8% à change constant, soutenu par la croissance des revenus data mobile au Maroc (+19,7%) et dans les filiales (+24,6%). Le parc global du groupe, à près de 63 millions de clients, a progressé de 3,9%.



L'opérateur télécoms maintient ses perspectives 2019, à périmètre et change constants et hors impact IFRS16, d'un chiffre d'affaires et d'un EBITDA stables, ainsi que de CAPEX d'environ 15% du chiffre d'affaires, hors fréquences et licences.



