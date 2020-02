Maroc Telecom : résultat net ajusté quasi-stable en 2019

17/02/2020 | 08:07

Maroc Telecom publie un résultat net ajusté part du groupe de 6.029 millions de dirhams au titre de 2019, en hausse de 1% à base comparable, et un EBITDA de 18.922 millions, soit une marge de 51,8%, en hausse de 1,2 point à base comparable.



Il a réalisé un chiffre d'affaires de 36.517 millions de dirhams, en hausse de 1,3% (+0,9% à base comparable), avec la poursuite de la croissance au Maroc et la résilience à l'international face à une pression concurrentielle et réglementaire accrue.



Maroc Telecom propose la distribution de 5,54 dirhams par action, soit un rendement de 3,8%, et vise pour 2020, à périmètre et change constants, un chiffre d'affaires et un EBITDA stables, ainsi que des CAPEX d'environ 15% du CA hors fréquences et licences.



