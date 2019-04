Maroc Telecom : résultat net ajusté stable au 1er trimestre

23/04/2019 | 09:14

Maroc Telecom publie pour son premier trimestre 2019 un résultat net ajusté part du groupe en hausse de 0,5% à taux de change constant, ainsi qu'une marge d'EBITDA à 50,6% (hors impact de la norme IFRS 16), en amélioration de 0,7 point à change constant.



Le groupe réalise un chiffre d'affaires consolidé de 8.948 millions de dirhams, en baisse limitée de 0,5%. A change constant, il augmente de 0,8% du fait de la croissance soutenue de la Data Mobile au Maroc (+18,5%) et à l'International (+23,9%).



Maroc Telecom maintient ses perspectives pour l'année 2019, à périmètre et changes constants, d'un chiffre d'affaires et d'un EBITDA stables, ainsi que de capex d'environ 15% du chiffre d'affaires (hors fréquences et licences).



