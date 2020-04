Maroc Telecom : résultat net ajusté stable au 1er trimestre

20/04/2020 | 07:35

Maroc Telecom publie au titre du premier trimestre 2020 un résultat net ajusté part du groupe de 1.597 millions de dirhams, en amélioration de 0,9%, et un taux de marge d'EBITDA en retrait de 0,5 point à 51,5% (+0,1 point à base comparable).



Il a réalisé un chiffre d'affaires de 9.309 millions de dirhams, en hausse de 4% (+2% à base comparable) avec la croissance des activités à l'international (+6,9% à variation courante et +2,1% à base comparable) et au Maroc (+0,3%).



'Les résultats de ce premier trimestre sont portés par l'essor de la base clients (+11,3% sur un an à près de 69 millions) et des revenus Data dans l'ensemble des pays de présence du groupe', explique le président du directoire Abdeslam Ahizoune.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.