Marriott International., Inc. : Un repli est anticipé 20/05/2020 | 15:58 vente En cours

Cours d'entrée : 91.975$ | Objectif : 70.8$ | Stop : 100.9$ | Potentiel : 23.02% A proximité de la résistance d'un trading range, le titre Marriott International., Inc. devrait consolider dans les séances à venir pour rejoindre son support journalier court terme.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 70.8 $. Synthèse D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.

Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 94.18 USD.

Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.

La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 92.16 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Au cours des 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la baisse leurs attentes en termes de bénéfice net par action.

Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

Sous-secteur Hôtels, motels et croisières Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. MARRIOTT INTERNATIONAL., IN.. -38.80% 30 052 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS I.. -32.12% 20 875 HUAZHU GROUP LIMITED -14.45% 9 861 INTERCONTINENTAL HOTELS GRO.. -30.95% 8 150 ACCOR -48.43% 6 313 HYATT HOTELS CORPORATION -39.88% 5 439 ASSET WORLD CORP -22.05% 4 737 GENTING -32.73% 3 612 MARRIOTT VACATIONS WORLDWID.. -29.66% 3 590 WYNDHAM WORLDWIDE -45.46% 2 400 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS I.. -43.04% 1 665

David Meurisse Suivre David Meurisse © Zonebourse.com 2020

Données financières (USD) CA 2020 13 375 M EBIT 2020 810 M Résultat net 2020 311 M Dette 2020 9 977 M Rendement 2020 0,57% PER 2020 94,2x PER 2021 23,8x VE / CA2020 2,99x VE / CA2021 2,13x Capitalisation 30 052 M Prochain événement sur MARRIOTT INTERNATIONAL., I 10/08/20 Premier semestre 2020 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 28 Objectif de cours Moyen 92,77 $ Dernier Cours de Cloture 92,68 $ Ecart / Objectif Haut 32,7% Ecart / Objectif Moyen 0,09% Ecart / Objectif Bas -20,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Arne M. Sorenson President, Chief Executive Officer & Director John Willard Marriott Executive Chairman Raymond Bennett Chief Global Officer-Global Operations Kathleen Kelly Oberg Chief Financial Officer & Executive Vice President Stephanie C. Linnartz Group President-Consumer Operations & Technology