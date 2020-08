MARRIOTT : INTERNATIONAL déçoit les attentes au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Frappé de plein fouet par la crise du Covid-19, Marriott International a dévoilé lundi des résultats inférieurs aux attentes au titre de son deuxième trimestre 2020. Ainsi, le groupe américain, spécialisé dans l’hôtellerie de luxe, a publié une perte nette de 234 millions de dollars sur la période, ou -72 cents par action, contre un bénéfice net de 232 millions de dollars, ou 69 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, la perte par action ressort à 64 cents, là où le consensus FactSet attendait une perte par action limitée à 41 cents.Pour sa part, le chiffre d'affaires s'établit à 1,46 milliard de dollars au deuxième trimestre 2020 (-72% sur un an), ce qui se révèle inférieur aux prévisions du marché (1,68 milliard)."Alors que notre activité continue d'être profondément touchée par la crise du Covid-19, nous constatons des signes constants de retour de la demande ", a plaidé Arne M. Sorenson, le PDG de Marriott International.