MARRIOTT : INTERNATIONAL abaisse ses prévisions annuelles

Marriott International a dévoilé lundi soir ses résultats au titre du deuxième trimestre de son exercice 2019. Ainsi, le groupe hôtelier américain, spécialisé dans l’hôtellerie de luxe, a publié un bénéfice net de 232 millions de dollars sur la période, ou 69 cents par action, à comparer avec un bénéfice net de 667 millions de dollars, ou 1,87 dollar par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action atteint 1,56 dollar, en ligne avec les attentes du consensus FactSet.Pour sa part, le chiffre d'affaires de Marriott International s'établit à 5,31 milliards de dollars au deuxième trimestre, en baisse de 1,9% sur un an, au-dessus des attentes du marché (5,12 milliards).De son côté, le revenu par chambre disponible (Revpar), indicateur clef du secteur, est en croissance de 1,2% dans le monde et de 0,7% en Amérique du Nord (à change constant).Sur l'ensemble de l'exercice Marriott International a abaissé ses prévisions : le groupe anticipe désormais un Revpar en croissance de 1 à 2% en Amérique du Nord et dans le monde, contre une précédente fourchette de 1 à 3%.