Marriott International : La valeur du jour à Wall Street - MARRIOT en repli en raison de revenus très décevants

Au sein de marchés américains en hausse et proches de leurs plus hauts historiques, l’action Marriott International perd 2,30% à 126,31 dollars en raison de revenus bien plus faibles que prévu au deuxième trimestre. Le chiffre d'affaires du groupe hôtelier a bien progressé de 3% à 5,346 milliards de dollars, mais il est ressorti près de 11% sous les attentes des analystes interrogés par Zacks Investment. Marriott International anticipe par ailleurs un net ralentissement du RevPAR (revenu par chambre disponible et indicateur clé du secteur) en Amérique du nord.Celui-ci est anticipé entre 1,5% à 2% au troisième trimestre après +3,8% au trimestre précédent. Le groupe hôtelier a mis en cause le fait que la Fête nationale américaine soit tombée cette année au milieu de la semaine et un effet de base défavorable lié aux secours organisés à la suite des ouragans de l'année dernière.Au deuxième trimestre, son bénéfice net a progressé de 25% à 610 millions de dollars, soit 1,71 dollar par action, dopé par l'acquisition de Starwood. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,73 dollar alors que le consensus Zacks s'élevait à 1,36 dollar. Il n'est cependant pas sûr que les deux chiffres soient directement comparables.Au troisième trimestre, Marriott International cible un bénéfice par action compris entre 1,27 et 1,32 dollar, ce qui est inférieur aux attentes de Wall Street de 1,42 dollar.