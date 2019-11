Marriott : consensus manqué au 3e trimestre

05/11/2019 | 09:05

Marriott International a dévoilé lundi soir un bénéfice net ajusté en baisse de 18% à 488 millions de dollars pour le troisième trimestre 2019, soit un BPA en repli de 13,5% à 1,47 dollar, manquant de deux cents le consensus.



Le RevPar (revenu par chambre disponible) mondial comparable a augmenté de 1,5% à dollar constant, en ligne avec son objectif, avec des croissances de 1,3% en Amérique du Nord et de 1,9% dans le reste du monde.



Pour l'ensemble de l'exercice en cours, la chaine hôtelière estime que son BPA pourrait s'établir entre 5,87 et 5,90 dollars, ce qui impliquerait un déclin de 5% par rapport à la base ajustée de l'année précédente.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.