L'AFT compte émettre jusqu'à 13,5 milliards d'euros d'OAT et OATei le 18 juin

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'Agence France Trésor (AFT) compte émettre entre 11 milliards et 13,5 milliards d'euros d'obligations assimilables du Trésor (OAT) et d'OAT indexées sur l'inflation dans la zone euro (OATei) lors de son adjudication mensuelle le 18 juin.

Dans le cadre de cette émission, la France prévoit d'allouer entre 9,5 milliards et 11 milliards d'euros d'OAT arrivant à échéance en 2023, 2025, 2026 et 2028, et entre 1,5 milliard et 2,5 milliards d'OAT indexées sur l'inflation dans la zone euro (OATei) à échéance en mars 2026.

Voici les détails de l'adjudication à venir:

Date of auction June 18, 2020 Issue 0% Feb. 25, 2023 OAT Settlement date June 22, 2020 Date of auction June 18, 2020 Issue 0% March 25, 2025 OAT Settlement date June 22, 2020 Date of auction June 18, 2020 Issue 0% Feb. 25, 2026 OAT Settlement date June 22, 2020 Date of auction June 18, 2020 Issue 0.75% May 25, 2028 OAT Settlement date June 22, 2020 Date of auction June 18, 2020 Issue 0.10% March 1, 2026 OATei Settlement date June 22, 2020

-Emese Bartha, Dow Jones Newswires

(Version française Aurélie Henri) ed:

Agefi-Dow Jones The financial newswire