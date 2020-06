Zone euro: Chute record de la production industrielle en avril

La production industrielle de la zone euro a subi en avril un plongeon sans précédent de 17,1%, conséquence des mesures de confinement prises pour freiner la pandémie de coronavirus, montrent les chiffres publiés vendredi par Eurostat.

Sur un an, la chute de l'activité du secteur industriel des 19 pays ayant adopté la monnaie unique atteint 28,0%, un recul sans précédent depuis le début de la série statistique en 1990.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une baisse de 20,0% par rapport à mars et de 29,5% par rapport à avril 2019.

Les secteurs qui ont le plus souffert sont celui des produits de consommation durables, dont la production a chuté de 28,9% d'un mois sur l'autre et de 47,7% sur un an, et celui des biens d'équipement (-26,6% sur un mois, -40,9% sur un an).

Par rapport à avril 2019, la production industrielle s'est effondrée de 30,2% en Allemagne, de 34,9% en France et de 42,5% en Italie.

(Jan Strupczewski, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)