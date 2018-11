Marsh & McLennan : Guy Carpenter nomme Ross Howard au poste de vice-président

Guy Carpenter & Company, LLC, un des principaux spécialistes mondiaux du risque et de la réassurance et filiale à 100 % de Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), a annoncé aujourd'hui une nouvelle nomination pour la gouvernance de la société de réassurance Jardine Lloyd Thompson Group plc (JLT). Celle-ci prendra effet à la clôture de la transaction entre la société mère de Guy Carpenter, Marsh & McLennan Companies et JLT, actuellement soumise à l'obtention de certaines approbations réglementaires antitrust et financières, et Ross Howard, président du conseil d’administration de JLT Re, deviendra vice-président du conseil d’administration de Guy Carpenter, et relèvera du président et CEO, Peter Hearn.

M. Howard deviendra également membre du comité exécutif de Guy Carpenter et sera chargé de développer de nouvelles opportunités commerciales et d'améliorer les relations clients dans le but de poursuivre la croissance des activités mondiales de réassurance combinées. De plus, M. Howard jouera un rôle essentiel dans l’intégration de JLT Re avec Guy Carpenter.

« Nous sommes très heureux de poser les premiers jalons pour réunir ces deux grandes entreprises de réassurance. Je connais Ross sur le marché depuis plusieurs années et je pense qu'il jouera un rôle essentiel dans la réussite de cette organisation combinée, en stimulant la croissance et la collaboration mondiale, tout en différenciant davantage l'offre de valeur de notre clientèle », a déclaré Peter Hearn, président et CEO de Guy Carpenter. « Je suis très heureux d'accueillir Ross dans notre équipe de direction ».

« Je me réjouis à l'idée de rejoindre l’équipe dirigeante de Guy Carpenter, leader du secteur, et j’ai hâte d’apporter une perspective complémentaire et une diversité de réflexions qui vont générer une plus grande valeur et une croissance rentable à offrir aux clients », a ajouté M. Howard.

BALISES / MOTS CLÉS

Guy Carpenter, Peter Hearn, Ross Howard, Réassurance

À propos de Guy Carpenter

Guy Carpenter & Company, LLC est un spécialiste mondial de premier plan du risque et de la réassurance, avec plus de 2 300 collaborateurs répartis dans plus de 60 bureaux à travers le monde. Guy Carpenter propose une association puissante et fiable d'expertise en courtage, de services de conseil stratégique et d'analyse de pointe permettant à la clientèle de s'adapter aux nouvelles possibilités et de réaliser une croissance rentable. Guy Carpenter est une filiale à 100 % de Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), la société leader mondiale de services professionnels dans les domaines du risque, de la stratégie et des ressources humaines. Avec plus de 65 000 collègues et un chiffre d’affaires annuel de plus de 14 milliards de dollars, au travers de ses sociétés leaders sur le marché, notamment Marsh, Mercer et Oliver Wyman, Marsh & McLennan aide la clientèle à naviguer dans un environnement de plus en plus dynamique et complexe. Pour de plus amples d'informations, veuillez visitez le site www.guycarp.com. Suivez Guy Carpenter sur Twitter @GuyCarpenter.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181120005760/fr/